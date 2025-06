Une étude récente sur la contribution du secteur des télécommunications à l'économie canadienne et les difficultés qu'éprouve notre industrie démontre que la vigueur de ce secteur est indispensable pour assurer la compétitivité, l'indépendance et la souveraineté du Canada à long terme.

TORONTO, le 3 juin 2025 /CNW/ - Selon un nouveau rapport, les investissements du secteur des télécommunications sont essentiels pour accroître la productivité, l'innovation et la croissance économique du pays. Les auteurs du rapport concluent même que le secteur des télécommunications est un « puissant levier pour la prospérité économique » et expliquent en détail cette relation.

Favoriser l’indépendance économique et la compétitivité mondiale du Canada grâce aux télécommunications (Groupe CNW/Association canadienne des télécommunications)

Dans un rapport que lui a commandé l'Association canadienne des télécommunications, intitulé Favoriser l'indépendance économique et la compétitivité mondiale du Canada grâce aux télécommunications, PricewaterhouseCoopers (PwC) démontre comment le secteur des télécommunications parvient à « stimuler l'innovation et l'efficacité de tous les pans de l'économie canadienne ». Le rapport décrit le rôle de levier stratégique que joue le secteur pour préserver la souveraineté, l'indépendance économique et la compétitivité à l'échelle internationale du Canada, et préconise l'adoption d'un cadre réglementaire qui encourage les investissements durables du privé pour consolider l'infrastructure des télécommunications du pays.

Selon le rapport, le secteur des télécommunications canadien a une contribution directe au PIB chiffrée à 87,3 milliards de dollars en plus de soutenir 661 000 emplois dans une diversité de secteurs d'activité. Fait important pour l'économie générale, 52,2 milliards de dollars de cette contribution directe au PIB proviennent des nouvelles connexions de services qui ont stimulé la productivité et les capacités des entreprises de l'ensemble des secteurs de l'industrie.

Ces contributions à l'économie résultent en grande partie des dépenses en capital effectuées par les télécommunicateurs dans la couverture et la technologie de leurs réseaux. Le rapport démontre que les fournisseurs de services canadiens réinvestissent dans leurs réseaux à un taux supérieur à celui enregistré dans les autres pays, soit environ 282 dollars par personne en 2024, et que le ratio d'intensité capitalistique des grandes entreprises de télécommunications canadiennes a atteint en moyenne 18 % de 2020 à 2024, dépassant les É.-U. (14 %), le R.-U. (17 %) et l'Australie (10 %).

Alors qu'ils poursuivent leurs investissements massifs, les fournisseurs de services de télécommunications canadiens continuent d'absorber les effets de l'inflation subis par les consommateurs en abaissant les prix de leurs forfaits de services. Le rapport indique que de février 2020 à septembre 2024, le prix le plus bas pour les forfaits mobiles de 10 Go a baissé de 41 $, soit de 65,1 % après correction pour l'inflation, et le prix le plus bas pour les forfaits de 50 Go avait reculé de 84 $, une baisse de 72,5 % selon les mêmes termes. Pour la même période, le prix du forfait Internet de 50/10 Mbps le plus abordable avait baissé de 22 $, soit de 38,6 % après correction pour l'inflation, alors que le prix des forfaits Internet offrant des vitesses en gigabits ou plus rapides avait chuté de 40 $, soit de 45,2 % selon les mêmes termes.

Outre son analyse de l'impact économique des télécommunications, le rapport explique l'effet démultiplicateur des investissements en infrastructures conjugués à une main-d'œuvre qualifiée sur la vitesse de l'innovation, l'efficacité opérationnelle et la croissance économique. Le rapport cite en exemple comment les télécommunications transforment l'économie en contribuant à la création de corridors d'échanges commerciaux intégrés et efficaces qui permettent de faire circuler les marchandises canadiennes sur les marchés nationaux et internationaux, de connecter les régions rurales et de moderniser les industries traditionnelles comme les mines.

PwC mentionne aussi la difficulté pour les télécommunicateurs de poursuivre la cadence des investissements nécessaires pour répondre à la demande croissante de la population et des industries canadiennes pour des services de connexion évolués. En effet, les pressions exercées par les coûts élevés, les revenus en baisse, la concurrence intense et la complexité croissante du cadre réglementaire restreignent comme jamais auparavant la capacité d'investissement des entreprises du secteur. Le rapport cite toutefois l'Europe et les États-Unis qui ont adopté des politiques et une réglementation pouvant atténuer une partie de ces pressions.

Selon Sam O'Halloran, associé du cabinet PwC Canada, « la capacité du Canada d'accroître sa productivité et de se doter d'une économie plus solide, plus concurrentielle et plus résiliente dépend des efforts pour étendre et constamment améliorer son infrastructure de télécommunications déjà de grande qualité. Les politiques publiques qui contribuent à protéger la santé du secteur et sa capacité à réaliser des investissements sont un impératif stratégique pour l'indépendance économique du Canada. »

« La clé pour créer de la croissance à long terme et accroître notre indépendance économique est d'investir dans les moyens et les infrastructures qui permettront aux entreprises canadiennes d'accroître leur capacité d'innovation, leur productivité et leur compétitivité », a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications. « En augmentant sa productivité, le Canada pourra rehausser son PIB, créer des emplois, accroître les salaires et aussi continuer d'offrir à sa population des programmes sociaux essentiels. Comme nos réseaux de télécommunications sont à la base de cette transformation, il est capital que tous les ordres de gouvernement soupèsent l'effet de la réglementation et des politiques qu'ils mettent en œuvre sur la capacité du secteur de faire les investissements nécessaires pour offrir les services télécommunications évolués dont dépend notre économie. »

Points saillants du rapport :

En 2024, le secteur des télécommunications a fait une contribution directe au PIB de 87,3 milliards de dollars et soutenu 661 000 emplois dans tous les secteurs d'activité. Cela comprend :



30,1 milliards de dollars de contribution directe provenant des entreprises du secteur comme tel;



57,2 milliards de dollars de contribution directe d'autres secteurs, rendue possible grâce à des gains de productivité et à la transformation des entreprises de tous les secteurs d'activité.

et soutenu dans tous les secteurs d'activité. Cela comprend :

Les télécommunicateurs canadiens ont continué d'investir massivement dans les infrastructures essentielles, notamment pour améliorer leurs réseaux, à hauteur de 282 dollars par personne en 2024.





en 2024. De 2020 à 2024, les grandes entreprises de télécommunications canadiennes ont maintenu un ratio d'intensité capitalistique de 18 % , dépassant les É.-U. (14 %), le R.-U. (17 %) et l'Australie (10 %) à cet égard.





, dépassant les É.-U. (14 %), le R.-U. (17 %) et l'Australie (10 %) à cet égard. Les consommateurs canadiens ont pu continuer de profiter de la baisse des prix des services de télécommunications :



Les prix des services cellulaires ont reculé de 50,4 % entre janvier 2020 et décembre 2024, la baisse la plus importante de toutes les catégories de l'indice des prix à la consommation :



forfait de 10 Go : baisse de 41 $ (baisse de 65,1 % après correction pour l'inflation).



forfait de 50 Go : baisse de 84 $ (baisse de 72,5 % après correction pour l'inflation,).



Les prix des services d'accès Internet ont reculé de 6,4 % au cours de la même période.

Forfait 50/10 Mbps : baisse de 22 $ (baisse de 38,6 % après correction pour l'inflation).



Forfait Gigabit+ : baisse de 40 $ (baisse de 45,2 % après correction pour l'inflation).



Le rapport Favoriser l'indépendance économique et la compétitivité mondiale du Canada grâce aux télécommunications peut être consulté en ligne : https://canadatelecoms.ca/wp-content/uploads/2025/06/Favoriser-lindependance-economique-et-la-competitivite-mondiale-du-Canada-grace-aux-telecommunications.pdf

