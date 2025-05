L'Association canadienne des télécommunications partage des mesures que les particuliers peuvent prendre pour réduire les risques d'être coupé de l'accès à Internet et des services de téléphonie mobile pendant les tempêtes et autres urgences

OTTAWA, ON, le 5 mai 2025 /CNW/ - Alors que le Canada souligne la Semaine de la sécurité civile du 4 au 10 mai, l'Association canadienne des télécommunications rappelle à la population canadienne l'importance d'être prêt à maintenir la connectivité pendant les phénomènes météorologiques extrêmes et autres urgences.

Soyez prêts. Restez connectés. www.TelecomSoyezPret.ca (Groupe CNW/Association canadienne des télécommunications)

Du 4 mai au 28 juin, la campagne Soyez prêts. Restez connectés de l'Association donnera accès à des conseils essentiels et à des pratiques exemplaires que les particuliers, les familles et les entreprises peuvent adopter pour réduire les risques d'être coupé de l'accès à Internet et des services de téléphonie mobile en raison de pannes de courant et du mauvais temps. Pendant la campagne, les Canadiens sont invités à consulter le site telecomSoyezPret.ca pour voir la liste complète des mesures de préparation aux urgences.

« Les fournisseurs de télécommunications canadiens continuent d'investir considérablement d'argent afin de rendre leurs réseaux plus résilients aux répercussions des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes », a déclaré le président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications, Robert Ghiz. Cependant, les pannes de courant et autres événements entraînant des dommages physiques à l'infrastructure peuvent perturber les services. En prenant quelques mesures simples, la population canadienne peut contribuer à rester connectée et à maintenir les lignes de communication essentielles ouvertes pendant les situations d'urgence. »

Parmi d'autres préparatifs, la campagne Soyez prêts. Restez connectés de l'Association encourage les Canadiens à faire ce qui suit :

Rechargez vos appareils avant l'arrivée des tempêtes et gardez à portée de la main des batteries de rechange ou des chargeurs portables.

l'arrivée des tempêtes et gardez à portée de la main des batteries de rechange ou des chargeurs portables. Gardez votre modem et votre routeur à domicile alimentés pendant les pannes à l'aide d'une source d'alimentation de secours, comme un dispositif d'alimentation sans coupure (ASC).

pendant les pannes à l'aide d'une source d'alimentation de secours, comme un dispositif d'alimentation sans coupure (ASC). Limitez l'utilisation non essentielle des services mobiles pendant les pannes afin de maintenir la charge des batteries et de réduire l'encombrement du réseau.

pendant les pannes afin de maintenir la charge des batteries et de réduire l'encombrement du réseau. Restez informés en suivant les alertes et les mises à jour sur la sécurité publique provenant de plusieurs sources fiables.

Pour en savoir plus et voir la liste complète des mesures de préparation aux urgences, visitez le site www.telecomsoyezpret.ca.

À propos de l'Association canadienne des télécommunications

L'Association canadienne des télécommunications se consacre à bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens grâce à la connectivité. Nos membres comprennent des fournisseurs de services, des fabricants et d'autres organisations qui investissent dans les réseaux de télécommunications de classe mondiale du Canada, les construisent, les entretiennent et les exploitent. Grâce à nos initiatives pour défendre les intérêts de nos membres, aux études que nous menons et aux événements que nous organisons, nous sensibilisons nos interlocuteurs à l'importance des télécommunications pour la croissance économique et le développement social du Canada et nous travaillons pour faire adopter des politiques qui favorisent l'investissement et l'innovation et procurent des avantages aux consommateurs. Nous soutenons aussi l'engagement de l'industrie à travers différentes initiatives comme la Fondation des dons sans fil du Canada, les numéros abrégés communs canadiens, le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) et le site Accessibilitésansfil.ca.

SOURCE Association canadienne des télécommunications

Demandes de renseignements des médias : Association canadienne des télécommunications, Nick Kyonka, [email protected]