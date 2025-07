L'Association canadienne des télécommunications célèbre quatre décennies d'innovation et d'investissements dans la connectivité.

OTTAWA, ON, le 7 juill. 2025 /CNW/ - Il y a quarante ans, les premiers réseaux mobiles sans fil du Canada ont été lancés; cette innovation a jeté les bases du monde branché dans lequel nous vivons aujourd'hui. À l'époque, les téléphones cellulaires étaient gros comme une brique, la couverture était limitée, et l'idée du clavardage vidéo ou de la diffusion en continu de vidéos pendant les déplacements semblait relever de la pure fiction. Ces premiers réseaux ont pourtant marqué le début d'une transformation qui continue de façonner notre société.

L'association canadienne des télécommunications souligne le 40e anniversaire des communications mobiles au Canada en lançant anniversaireconnecte.ca, un nouveau site web qui présente tout le chemin que notre société a parcouru en matière de mobilité. (Groupe CNW/Association canadienne des télécommunications)

Aujourd'hui, l'Association canadienne des télécommunications est fière de souligner le 40e anniversaire des communications mobiles au Canada en lançant anniversaireconnecte.ca, un nouveau site Web qui présente tout le chemin que notre société a parcouru en matière de mobilité.

« En 1985, les téléphones mobiles pouvaient uniquement diffuser les appels vocaux sur des réseaux analogiques, avec une couverture qui se limitait surtout aux agglomérations urbaines, a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications. De nos jours, la connectivité mobile représente l'épine dorsale de notre économie numérique, de notre vie sociale et de nos systèmes d'intervention d'urgence. On s'imagine à peine vivre sans elle. »

Des appels analogiques vocaux aux réseaux 5G à large bande d'aujourd'hui, la mobilité est devenue un moteur du mode de vie numérique, des infrastructures intelligentes et de la croissance économique, transformant pratiquement toutes les facettes de notre société.

La nouvelle campagne met en lumière :

Une chronologie de l'évolution de la mobilité, des réseaux 1G aux réseaux 5G

de l'évolution de la mobilité, des réseaux 1G aux réseaux 5G Une rétrospective qui nous montre à quel point nos appareils, et nos vies interconnectées, ont changé

qui nous montre à quel point nos appareils, et nos vies interconnectées, ont changé Une vidéo touchante mettant en lumière des moments qui ont changé des vies grâce à la mobilité

mettant en lumière des moments qui ont changé des vies grâce à la mobilité Un questionnaire invitant les Canadiens à se souvenir de leur premier téléphone cellulaire

Mais la nostalgie n'est pas l'unique objectif. La campagne reconnaît également les milliards de dollars que les fournisseurs canadiens de services de communications mobiles dotés d'installations ont investis pour bâtir et entretenir l'une des infrastructures de télécommunications les plus avancées au monde

« Alors que nous célébrons cette étape incroyable, nous tournons aussi notre regard vers l'avenir, a ajouté M. Ghiz. Le leadership soutenu du Canada dans le domaine de la mobilité nécessite un environnement stratégique qui favorise les investissements, les innovations et une connectivité inclusive au profit de toute la population canadienne. »

Pour en apprendre plus, consultez anniversaireconnecte.ca et partagez vos souvenirs des communications mobiles sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #anniversaireconnecte.

À propos de l'Association canadienne des télécommunications

L'Association canadienne des télécommunications se consacre à bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens grâce à la connectivité. Nos membres comprennent des fournisseurs de services, des fabricants et d'autres organisations qui investissent dans les réseaux de télécommunications de classe mondiale du Canada, les construisent, les entretiennent et les exploitent. Grâce à nos initiatives pour défendre les intérêts de nos membres, aux études que nous menons et aux événements que nous organisons, nous sensibilisons nos interlocuteurs à l'importance des télécommunications pour la croissance économique et le développement social du Canada et nous travaillons pour faire adopter des politiques qui favorisent l'investissement et l'innovation et procurent des avantages aux consommateurs. Nous soutenons aussi l'engagement de l'industrie à travers différentes initiatives comme la Fondation des dons sans fil du Canada, les numéros abrégés communs canadiens, le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) et le site Accessibilitésansfil.ca.

SOURCE Association canadienne des télécommunications

Demandes de renseignements des médias : Association canadienne des télécommunications, [email protected]