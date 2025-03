La campagne en ligne lancée par l'Association outillera les Canadiens pour qu'ils puissent mieux reconnaître et prévenir les tentatives de fraude.

OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - L'Association canadienne des télécommunications vient de lancer une nouvelle campagne dans les médias numériques à l'occasion du Mois de prévention de la fraude afin d'aider les consommateurs à reconnaître les tentatives de fraude et à s'en protéger. Pendant tout le mois de mars, la campagne Ensemble, luttons contre la fraude fera connaître au public les moyens déployés par les fournisseurs de services de télécommunications pour protéger les consommateurs ainsi que les mesures concrètes qu'ils peuvent prendre pour protéger leurs données personnelles et financières.

Ensemble, luttons contre la fraude : l’Association canadienne des télécommunications lance sa campagne nationale de lutte contre la fraude à l’occasion du Mois de prévention de la fraude (Groupe CNW/Association canadienne des télécommunications)

La campagne prendra la forme de publicités diffusées en ligne sur les principales plateformes numériques, visant à sensibiliser les Canadiens aux risques de fraude et à les inviter à visiter le site canadatelecoms.ca/antifraude pour en savoir plus sur les façons de reconnaître les tentatives d'escroquerie, de sécuriser leurs appareils et leurs comptes, et de signaler les fraudeurs et leurs stratagèmes.

« La fraude étant un phénomène mondial qui touche de nombreux secteurs d'activité, les fournisseurs de services de télécommunications ont pris l'engagement de protéger les consommateurs canadiens en réalisant des investissements pour renforcer la sécurité des réseaux, en consacrant des ressources pour éduquer les consommateurs et en collaborant étroitement avec les autorités chargées de l'application de la loi », a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications. « Toutefois, devant l'ingéniosité que déploient les fraudeurs pour constamment améliorer leurs méthodes, la vigilance demeure le mot d'ordre pour les consommateurs. Notre campagne vise à donner aux Canadiens l'information dont ils ont besoin pour se protéger efficacement contre la fraude. »

Le secteur canadien des télécommunicateurs est engagé dans une lutte active contre la fraude qui se joue sur plusieurs fronts : l'investissement dans la sécurité des réseaux, l'éducation des consommateurs et la collaboration avec les autorités. Parmi les principales initiatives de prévention prises par l'industrie, mentionnons les services de blocage d'appels et d'authentification de l'identité de l'appelant, le filtrage des pourriels et des appels malveillants, la mise en place d'équipes de prévention de la fraude à l'interne et la collaboration avec les autorités policières.

Les consommateurs peuvent également agir pour protéger leurs données personnelles et financières. Parmi les réflexes à développer pour éviter d'être victime de fraude, voici les indispensables :

Se méfier des messages et des appels non sollicités.

Utiliser des mots de passe robustes et activer l'authentification à deux facteurs (A2F)

Avant de cliquer, vérifier l'authenticité des adresses de sites web et des hyperliens.

Surveillez les activités dans vos comptes

Signalez toute activité suspecte.

Pour plus d'information sur les moyens de prévenir la fraude et d'autres conseils et astuces pour protéger des fraudeurs, visiter le site canadatelecoms.ca/antifraude.

