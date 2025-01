L'Association canadienne des télécommunications lance sa campagne de préparation aux situations d'urgence hivernales

OTTAWA, ON, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Pour aider la population à se préparer aux mauvais tours que lui réserve l'hiver canadien, l'Association canadienne des télécommunications fait un rappel des mesures recommandées pour réduire les risques d'être coupé de l'accès à Internet et des services de téléphonie mobile en raison de pannes de courant et du mauvais temps.

Soyez prêts. Restez connecté. www.TelecomSoyezPret.ca (Groupe CNW/Association canadienne des télécommunications)

La campagne « Soyez prêts. Restez connectés », qui se déroulera dans les médias numériques du 27 janvier au 1er mars, donnera des conseils pratiques aux Canadiens sur les mesures à prendre avant, pendant et après un évènement météo. Les consommateurs sont invités à visiter le site telecomsoyezpret.ca pour tout savoir sur les mesures à prendre pour se préparer aux urgences.

S'appuyant sur le succès de la campagne de l'année dernière, l'édition 2025 proposera des publicités sur les grandes plateformes médias.

« Les fournisseurs de télécommunications canadiens investissent massivement dans leurs réseaux pour les rendre plus résilients aux effets des changements climatiques et à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes », a rappelé le président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications, Robert Ghiz. « Malgré le travail accompli en amont, des facteurs hors de leur contrôle comme des pannes de courant et des chutes d'arbres peuvent causer des interruptions de service. Les Canadiens peuvent toutefois prendre des mesures simples, comme se munir d'alimentation de secours et limiter l'utilisation des télécommunications à l'essentiel pendant le mauvais temps, pour réduire au minimum les interruptions et désencombrer les canaux de communication essentiels. »

Voici des exemples des mesures recommandées :

À la veille d'une tempête : Chargez vos appareils à bloc, munissez-vous d'un système d'alimentation électrique de secours pour continuer d'avoir accès à Internet et suivez les bulletins météo.

Chargez vos appareils à bloc, munissez-vous d'un système d'alimentation électrique de secours pour continuer d'avoir accès à Internet et suivez les bulletins météo. Pendant une tempête : Préservez la charge des piles de vos appareils en adaptant les réglages, limitez votre utilisation des réseaux de télécommunications à l'essentiel et préférez les textos et les courriels pour les communications non urgentes.

Préservez la charge des piles de vos appareils en adaptant les réglages, limitez votre utilisation des réseaux de télécommunications à l'essentiel et préférez les textos et les courriels pour les communications non urgentes. Pour les urgences : Si possible, utilisez un téléphone fixe pour les appels au 9‑1‑1 et faites preuve de patience si vous utilisez les services mobiles en raison des risques d'encombrement des réseaux.

Pour en savoir plus et voir la liste complète des mesures de préparation aux urgences, visitez le site www.telecomsoyezpret.ca.

À propos de l'Association canadienne des télécommunications

L'Association canadienne des télécommunications se consacre à bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens grâce à la connectivité. Nos membres comprennent des fournisseurs de services, des fabricants et d'autres organisations qui investissent dans les réseaux de télécommunications de classe mondiale du Canada, les construisent, les entretiennent et les exploitent. Grâce à nos initiatives pour défendre les intérêts de nos membres, aux études que nous menons et aux événements que nous organisons, nous sensibilisons nos interlocuteurs à l'importance des télécommunications pour la croissance économique et le développement social du Canada et nous travaillons pour faire adopter des politiques qui favorisent l'investissement et l'innovation et procurent des avantages aux consommateurs. Nous soutenons aussi l'engagement de l'industrie à travers différentes initiatives comme la Fondation des dons sans fil du Canada, les numéros abrégés communs canadiens, le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) et le site Accessibilitésansfil.ca.

