Soyez des nôtres pour les Cérémonies du crépuscule du Carrousel !

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Musique des Governor General's Foot Guards

Bénédiction donnée par un aîné algonquin

Corps de cornemuses et tambours de la GRC et du Service de police d'Ottawa

Capital Cowgirls

Course de relais avec des chiens de recherche et sauvetage

Saut d'obstacles avec des chevaux de la GRC

Bien que l'entrée à cet événement extérieur familial soit gratuite, le vendredi 26 et 27 juin, nous recueillerons des dons en argent et en denrées non périssables pour la Banque d'alimentation d'Ottawa.

Assurez-vous de vous arrêter à la tente de la Fondation de la GRC pour acheter un souvenir. L'entrée à cette activité familiale en plein air est gratuite. Apportez une couverture ou des chaises de jardin!

Lieu : Centre du Carrousel de la GRC, 1 chemin Sandridge (intersection du boulevard St-Laurent et du chemin Sandridge).

Transport en commun : Accès facile grâce au circuit 7 d'OC Transpo

Stationnement: Stationnement gratuit accessible depuis la promenade Sir-George-Étienne-Cartier (anciennement la promenade Rockcliffe) sur le terrain gazonné, selon l'état du terrain. Veuillez planifier en conséquence.

Places de stationnement accessibles : À partir du chemin Sandridge, mais les places se remplissent rapidement, donc arrivez tôt.

Les Cérémonies du crépuscule canadien visent à remercier les résidents de la RCN et les visiteurs de partout au Canada de leur appui à la GRC.

Faits en bref

La première présentation publique documentée du Carrousel a eu lieu en 1901 à Regina (Saskatchewan).

Le Carrousel est composé de policiers et de leur monture, en plus de l'officier responsable. Son spectacle comprend une variété de figures complexes et d'exercices de cavalerie chorégraphiés exécutés au son de la musique.

Le Carrousel se rend en alternance dans les différentes provinces afin de présenter son spectacle aux Canadiens des quatre coins du pays.

Cette année, le Carrousel se rendra en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique.

Liens connexes

Cérémonies du crépuscule canadien - Ce qu'il faut savoir avant d'y aller

Calendrier de la tournée du Carrousel

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Renseignements: Relations avec les médias de la GRC : 613-843-5999, [email protected]