La GRC poursuit sa lutte contre le crime organisé transnational au-delà des frontières

Ce financement opérationnel, combiné à l'engagement de recruter 1 000 nouveaux membres du personnel affectés aux initiatives de la Police fédérale, fait en sorte que la GRC est en bonne position pour obtenir rapidement des résultats opérationnels concrets et significatifs, tant au Canada qu'à l'étranger.

Grâce à ces investissements, la GRC a doublé sa présence aux États-Unis et au Mexique, augmentant ainsi sa capacité à lutter, de concert avec ses partenaires, contre le crime organisé et les menaces criminelles ayant des répercussions sur le Canada.

Au cours des 12 derniers mois, la GRC a participé, en étroite collaboration avec les autorités mexicaines, à l'arrestation au Mexique de dix fugitifs canadiens qui étaient recherchés relativement à des infractions graves (meurtre, crime organisé, trafic de drogues, infractions liées aux armes à feu et crimes liés à l'identité).

D'autres arrestations de fugitifs ont été effectuées grâce à de solides partenariats avec les organismes d'application de la loi de la Colombie, du Qatar, de l'Espagne et de la France, ce qui témoigne à la fois de la portée du réseau international de la Police fédérale de la GRC et de la solidité de ses relations à l'échelle mondiale.

Les équipes des Opérations internationales de la Police fédérale de la GRC travaillent de pair avec les équipes de direction des quatre régions de la Police fédérale et collaborent sans relâche avec leurs homologues américains afin de nuire aux réseaux criminels responsables du trafic et de l'acheminement de drogues au Canada. Grâce à ces efforts coordonnés, notamment dans le cadre des trois projets suivants, 5 600 kg de cocaïne et de méthamphétamine ont été saisies avant qu'elles ne puissent atteindre le Canada :

L'opération Hard Ball a ciblé l'organisation de Lawrence Bishnoi et d'autres groupes du crime organisé transnational de l'Inde impliqués dans des activités d'extorsion, de trafic de drogue, de violence ciblée et d'autres activités criminelles graves touchant les communautés au Canada et à l'étranger. L'opération a donné lieu à des mesures de coordination et de répression dans plusieurs pays et au dépôt d'accusations contre 38 personnes.

L'opération Giant Slalom a permis de démanteler l'organisation criminelle de Ryan Wedding, un réseau transnational lié aux cartels responsable du trafic à grande échelle de cocaïne et de méthamphétamine, de blanchiment d'argent et d'actes de violence en Amérique du Nord.

L'opération s'est soldée par l'arrestation de 40 personnes et une perturbation importante des activités de l'organisation.

L'opération Dead Hand a ciblé des membres et des associés de réseaux de trafic de drogue liés aux cartels mexicains, dont Roberto Scoppa et Guramrit Sidhu, des ténors du crime organisé canadien. L'enquête a permis de perturber les activités d'un réseau complexe de trafic transfrontalier responsable de déplacer d'importantes quantités de cocaïne et de méthamphétamine au Canada, et s'est soldée par l'arrestation de 19 personnes. Plus tôt ce mois-ci, Sidhu a été condamné aux États-Unis à 20 ans d'emprisonnement dans un pénitencier fédéral pour son rôle de dirigeant dans cette organisation criminelle.

Ensemble, ces résultats font ressortir l'influence grandissante des opérations internationales de la Police fédérale de la GRC et soulignent l'importance d'établir de solides partenariats avec les organismes d'application de la loi canadiens et étrangers. Grâce à une collaboration continue, à des mesures de répression axées sur les renseignements et à un investissement soutenu dans la capacité de la Police fédérale, la GRC poursuivra cette lancée opérationnelle et ses efforts inlassables pour protéger la population canadienne contre les menaces criminelles en constante évolution.

Citation

« Les réseaux criminels mènent leurs activités dans plusieurs territoires et exploitent les liens internationaux pour faciliter les activités illicites et éviter toute détection. Nos mesures doivent donc être tout aussi interreliées. En établissant des partenariats de confiance avec des organismes d'application de la loi au pays et ailleurs dans le monde, nous veillons à ce que les personnes qui menacent la sécurité des Canadiens et des Canadiennes soient identifiées, poursuivies et traduites en justice, où qu'elles exercent leurs activités.

- Mike Duheme, commissaire de la GRC

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2026/07/4355222

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

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