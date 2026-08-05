392 véhicules volés d'une valeur de 28 millions de dollars retrouvés dans le cadre du projet pilote NoCargo

OTTAWA, ON, le 5 août 2026 /CNW/ -- Dans le cadre d'un projet pilote lancé l'an dernier, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en étroite collaboration avec INTERPOL Ottawa, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et des institutions financières canadiennes, a empêché l'exportation de plusieurs centaines de véhicules obtenus par des moyens frauduleux.

Le projet NoCargo a été lancé en juin 2025 par l'équipe du Programme de la criminalité financière des Opérations criminelles de la Police fédérale de la GRC, avec l'assistance d'INTERPOL Ottawa, dans le but d'enquêter sur l'exportation suspecte de véhicules. Un an plus tard, le projet NoCargo continue de donner des résultats concrets dans la lutte contre le vol de voitures et la criminalité financière.

En 2025, INTERPOL Ottawa a détecté une nouvelle tendance de réseaux criminels organisés transnationaux exportant des véhicules obtenus frauduleusement à l'étranger. Les criminels commettent des fraudes liées au financement de véhicules en volant ou en fabriquant des identifiants personnels, qui sont utilisés pour demander des prêts automobiles afin d'acheter un véhicule. Les mêmes identifiants sont à leur tour utilisés pour souscrire une police d'assurance sur le véhicule dans l'intention de commettre une fraude. L'augmentation de la fraude liée au financement de véhicules a contribué à des pertes d'assurance estimées à 900 millions de dollars l'an dernier.

L'un des objectifs clés du projet NoCargo était de repérer rapidement ces véhicules acquis frauduleusement et d'en empêcher l'exportation à partir des ports maritimes canadiens.

Cette initiative a été renforcée par de solides partenariats et une étroite collaboration entre plusieurs organisations, qui ont pu partager rapidement de l'information et coordonner leurs démarches. Tout au long du projet NoCargo, l'ASFC a transmis les dossiers potentiels de fraude financière à la GRC pour que cette dernière fasse enquête. La GRC enquêtait et, lorsqu'il était confirmé que des infractions criminelles avaient été commises, l'ASFC interceptait les véhicules avant leur sortie du pays. Dans la dernière année, le projet NoCargo a permis d'intercepter et de récupérer 392 véhicules, d'une valeur totale estimée à 28 millions de dollars, à Halifax, à Montréal, à Toronto et à Vancouver.

CITATIONS

« Cette initiative aide à endiguer le trafic de véhicules obtenus frauduleusement au Canada et fournit aux services de police des renseignements qui leur permettent de repérer les organisations criminelles impliquées et de perturber leurs activités illicites. Nous sommes confrontés à un problème complexe, et les constructeurs, les assureurs, les expéditeurs, les services de police et les gouvernements doivent travailler ensemble pour trouver des solutions. Chaque partenaire a un rôle à jouer, et le projet NoCargo est la preuve que la coopération donne des résultats. »

- Mike Duheme, commissaire, GRC

« L'Agence des services frontaliers du Canada travaille avec diligence de concert avec ses partenaires policiers afin de contribuer à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites liées aux vols de véhicules. Alors que les réseaux criminels adaptent leurs méthodes pour échapper à la justice, nous demeurerons vigilants pour garder une longueur d'avance. Les initiatives comme le projet NoCargo donnent des résultats et démontrent toute la force des opérations de répression et de renseignement coordonnées, et nous continuerons de consolider nos efforts collectifs pour protéger les frontières et les communautés du Canada. »

- Erin O'Gorman, présidente, ASFC

Faits en bref :

Le Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules a été élaboré en collaboration avec différents ordres de gouvernement, des organismes d'application de la loi et des partenaires de l'industrie à la suite du Sommet national de février 2024.

En 2025, l'ASFC a intercepté 1 590 véhicules volés dans des gares de triage et des ports et a établi un point de contact central accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les services de police afin de coordonner les demandes concernant des véhicules pouvant se trouver dans un port maritime ou une installation intermodale. L'Agence continue de donner suite à chacun des signalements.

Depuis le début de 2024, le gouvernement du Canada a investi 15 millions de dollars pour renforcer les mesures d'application de la loi ciblant le vol de véhicules et soutenir une réponse coordonnée à ce crime, tant au pays qu'à l'étranger.

Ces deux dernières années, dans le cadre du Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules, le CANAFE a produit 90 communications de renseignements sur le vol de véhicules à l'intention des organismes d'application de la loi au pays. Ces communications portaient sur 76 097 transactions et 408 sujets d'intérêt.

Les données tirées du système du Centre canadien d'information de la police canadienne (CIPC) sur les véhicules motorisés volés au Canada ont été intégrées dans la banque de données sur les véhicules motorisés volés d'INTERPOL en février 2024. INTERPOL Ottawa continue de collaborer avec les autorités d'autres pays dans le but de repérer les groupes du crime organisé impliqués dans la criminalité liée aux véhicules et de perturber ces activités dans le monde entier.

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2026/08/4355449

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SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

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