La GRC présente un nouveau design pour ses véhicules de première ligne

Les nouveaux véhicules sont noirs et munis de portières blanches, en plus d'être dotés d'éléments graphiques très visibles et réfléchissants, rendant ainsi les véhicules plus facilement reconnaissables de jour comme de nuit, en milieu rural ou urbain, dans toutes les conditions climatiques du Canada. La version noire et blanche s'inspire des anciens modèles de véhicules de la GRC et rappelle la longue histoire de l'organisation en tant que service de police national du Canada. Les autorités provinciales, territoriales et municipales auront la possibilité d'ajouter sur les véhicules des éléments distinctifs locaux selon les besoins régionaux.

Les véhicules arborant le nouveau design feront leur apparition sur les routes canadiennes plus tard cet été. Leur mise en circulation se fera progressivement, au fur et à mesure que les anciens véhicules seront remplacés en fonction des critères établis par le parc automobile, de manière à assurer la rentabilité et la continuité des services de police. Pendant la période de transition, les véhicules actuels et les nouveaux véhicules de la GRC circuleront en même temps sur nos routes.

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Citation

« Ce nouveau look met l'accent sur la visibilité et la sécurité publique. Il garantit que nos véhicules sont immédiatement reconnaissables comme étant des véhicules de police - dans toutes les collectivités et dans toutes circonstance - tout en respectant l'histoire et les traditions bien établies de la GRC. »

Mike Duheme, commissaire de la GRC

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2026/07/4355160

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

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