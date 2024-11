Soutien renforcé à l'exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques au Québec

QUÉBEC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, est fière d'annoncer un investissement de 1,7 M$ pour le renouvellement du Programme de soutien à l'exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques.

Ce programme, issu du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025, a comme objectif d'aider les entreprises d'exploration minière à faire progresser les projets de l'étape d'exploration vers l'étape de mise en valeur. L'aide financière, offerte pour des travaux géométallurgiques et géoenvironnementaux, sert à détailler les caractéristiques des minéralisations et à évaluer non seulement la quantité, mais aussi la qualité du minerai. Ces projets d'exploration permettent de déterminer le potentiel des gisements ainsi que les paramètres liés à l'extraction et à la transformation du minerai tôt dans le processus de développement minéral.

Les projets soumis au Ministère pour l'obtention d'une aide financière dans le cadre de ce programme doivent être déposés avant le 31 janvier 2025.

Depuis sa mise en place, l'initiative a permis d'accorder un soutien financier global de près de 3,8 M$ pour 17 projets d'exploration dans le but de renforcer la capacité des entreprises minières à investir davantage dans l'exploration, la découverte et la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques.

Citation :

« Pour développer notre plein potentiel en matière de minéraux critiques et stratégiques, il faut continuer d'investir pour encourager les travaux entourant l'étape de l'exploration. On choisit de favoriser l'essor de cette filière liée à la décarbonation de notre économie. Dans un contexte de changements climatiques, la réussite de la transition énergétique passe notamment par les richesses naturelles du Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Plus précisément, le Programme vise à aider les entreprises à réaliser une étude économique préliminaire, à évaluer la qualité des minerais potentiels ainsi qu'à encourager les promoteurs à investir davantage dans les travaux de géométallurgie et de géoenvironnement ainsi que dans les travaux de forage surdimensionné et d'échantillonnage en vrac.

Ce programme du ministère des Ressources naturelles et des Forêts s'inscrit dans l'action 2.1.1 « Bonifier le soutien à l'exploration de base pour les minéraux critiques et stratégiques » du Plan d'action 2023-2025 pour la mise en œuvre du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

