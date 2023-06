Soutien pour les infrastructures culturelles - Près de 340 000 $ pour la mise à niveau d'équipements techniques du Théâtre Lionel-Groulx

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 5 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre des Finances, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et député de Groulx, M. Éric Girard, annoncent l'octroi d'une aide de 338 800 $ à l'organisme Odyscène pour la mise à niveau de l'équipement technique du Théâtre Lionel-Groulx.

Ce soutien est accordé dans le cadre du programme d'Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. Diffuseur culturel d'importance dans les Laurentides, Odyscène offre au public des expériences culturelles variées. La mise à niveau de l'équipement permettra au diffuseur de maintenir une offre de qualité, tout en répondant aux besoins des créateurs. Les améliorations apportées bénéficieront également aux étudiants du Collège Lionel-Groulx qui utilisent les installations logées à même le collège.

Citations

« Odyscène est un partenaire précieux dans la promotion de notre culture auprès des publics de tous les âges. Le gouvernement du Québec est ravi de financer ce projet du diffuseur de spectacles à hauteur de près de 340 000 $, qui permettra au Théâtre Lionel-Groulx de profiter d'un équipement à la fine pointe et d'ainsi pouvoir maintenir son statut de salle majeure des Basses-Laurentides. Je félicite l'organisme et ses équipes pour leur dynamisme et les remercie de leur engagement constant à offrir au public des expériences culturelles de qualité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Ce projet répond aux besoins de la région en matière d'infrastructures culturelles modernes. Notre objectif est d'inciter plus de citoyens à fréquenter le Théâtre Lionel-Groulx et que les artistes soient de plus en plus nombreux à fouler ses planches. »

Éric Girard, ministre des Finances, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et député de Groulx

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source: Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information: Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388