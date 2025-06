Le ministre des Finances désigne les dirigeants de la nouvelle Chambre de l'assurance

QUÉBEC, le 20 juin 2025 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, annonce la nomination de Mme Chantal Lamoureux à titre de présidente-directrice générale de la Chambre de l'assurance et de M. Mario Albert à titre de président du conseil d'administration de ce même organisme. En vigueur dès le 4 juillet, ces nominations constituent la première étape du processus menant à la mise sur pied de la Chambre de l'assurance, créée à la suite de l'adoption récente de la Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier.

Également, le ministre désigne M. Richard Blain et Mme Sylvianne Chaput pour agir comme administrateurs indépendants dans le comité de transition formé au sein du conseil d'administration. Ce comité de cinq personnes proposera au conseil d'administration le règlement intérieur prévoyant le mode d'élection des administrateurs. M. Albert y siégera également, en sa qualité de président du conseil d'administration. Les deux autres membres du comité seront désignés par la Chambre de l'assurance, parmi les administrateurs qui formaient les conseils de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l'assurance de dommages.

Rappelons que la nouvelle Chambre de l'assurance est issue de la fusion de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l'assurance de dommages. Elle est assujettie au régime encadrant les organismes d'autoréglementation prévu par la Loi sur l'encadrement du secteur financier.

« La Chambre de l'assurance a été créée dans le but d'offrir un encadrement adéquat au secteur de l'assurance tout en maintenant un niveau élevé de protection du public. Je remercie Mme Lamoureux ainsi que M. Albert d'avoir accepté de s'engager pour assurer le succès et l'efficacité de ce nouvel organisme d'autoréglementation, au bénéfice du milieu financier et des Québécois. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

