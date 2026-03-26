Soutien pour bonifier le réseau cyclable et l'offre touristique dans Lotbinière

QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, annoncent un appui à la municipalité de Dosquet pour bonifier le réseau d'accueil des cyclistes de la municipalité régionale de comté (MRC) de Lotbinière par l'aménagement de haltes-vélo, un projet qui contribuera à enrichir l'offre touristique de la région et à dynamiser l'économie locale.

Dosquet coordonne, avec les municipalités de Saint-Patrice-de-Beaurivage, de Saint-Gilles et de Saint-Agapit, ce projet commun qui bénéficie d'un soutien de 540 000 $ grâce au Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Plus précisément, cette initiative consiste à :

construire des haltes-vélo, accessibles aux personnes à mobilité réduite, à Saint-Patrice-de-Beaurivage, à Saint-Gilles et à Saint-Agapit;

bonifier la halte-vélo de Dosquet;

aménager un hébergement au 2 e étage de la halte-vélo de Dosquet, en formule dortoir ou libre-service;

étage de la halte-vélo de Dosquet, en formule dortoir ou libre-service; ajouter des installations et des équipements pour les visiteurs (ex. : stationnements, bornes de recharge pour vélos ou quadriporteurs, stations de réparation de vélo, distributrices à eau, toilettes, mobilier urbain, modules de jeux);

acheter un vélo-conférence, qui sera mis à la disposition des personnes en visite;

installer des outils éducatifs et des œuvres d'art (ex. : vélos géants, panneaux d'information sur le paysage agricole).

Sur le territoire de la MRC de Lotbinière, on compte 11 circuits vélo de type « prêt-à-partir » ainsi que des circuits touristiques, tels que Nous sommes Lotbinière, qui mettent en valeur les savoir-faire agraires ancestraux, le patrimoine bâti et les paysages.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique de la Chaudière-Appalaches. En 2024, on y comptait plus de 960 entreprises représentant plus de 16 500 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à près de 569 millions de dollars dans la région.

Citations :

« Cette bonification du réseau cyclable de la MRC de Lotbinière vise à favoriser l'attraction d'un plus grand nombre de cyclistes en les invitant à profiter des paysages et à visiter les commerces locaux. Je tiens à souligner l'engagement des municipalités dans ce projet qui étoffe l'offre touristique de Chaudière-Appalaches. Cette initiative est un bel exemple qui démontre qu'en travaillant tous ensemble, on peut aider le secteur touristique à enrichir davantage le Québec et ses régions. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Lotbinière est une magnifique région pour les amateurs de vélo. Je salue cette initiative qui offrira aux cyclistes d'ici et d'ailleurs des installations leur permettant de prendre une pause bien méritée. En proposant des infrastructures de qualité, on contribue à attirer chez nous davantage de touristes et à engendrer plus de retombées économiques dans nos communautés. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Nous aurons une offre touristique unique, grâce à notre vélo-conférence conçu pour sept personnes qu'il sera possible de louer dans les haltes-vélo de Saint-Agapit et de Dosquet. Sa forme circulaire permet à sept cyclistes de faire une randonnée tout en causant entre eux. Cette expérience hors du commun est parfaite pour explorer notre fabuleuse région ! »

Jolyane Houle, directrice générale de la Municipalité de Dosquet

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SOURCE Ministère du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Jolyane Houle, Directrice générale, Municipalité de Dosquet, [email protected], Tél. 418 728-3653