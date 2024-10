Lancement de l'appel de propositions pour le Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire 2025-2026

GATINEAU, QC , le 8 oct. 2024 /CNW/ - Des organisations du patrimoine documentaire de partout au pays peuvent dès aujourd'hui présenter une demande de financement pour le cycle 2025-2026 du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire de Bibliothèque et Archives Canada (BAC).

BAC verse près de 1,5 million de dollars chaque année à des organisations locales afin qu'elles puissent consacrer les ressources nécessaires à des projets visant à faire connaître leurs collections et à les rendre plus accessibles, tout en renforçant leur capacité de préserver le patrimoine documentaire canadien.

Ces organisations jouent un rôle essentiel pour préserver la mémoire du Canada. BAC est fier de contribuer à documenter, à préserver et à rendre accessible au public des récits qui reflètent les expériences et les cultures variées de la société canadienne.

Visitez la page du Programme pour obtenir tous les détails, dont les critères d'admissibilité et le formulaire de demande, ou pour obtenir de l'aide pour remplir une demande. Les organisations admissibles sont invitées à soumettre leur demande d'ici le 9 janvier 2025 à 23 h 59 (heure du Pacifique).

Pour toute question sur le Programme, communiquez avec nous par courriel à [email protected], ou par téléphone au 819-997-0893 ou au 1-844-757-8035. Abonnez-vous à la liste d'envoi du Programme pour recevoir les dernières nouvelles.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à aider les organisations du patrimoine documentaire du pays à préserver le patrimoine. Je les invite à soumettre leurs projets dans le cadre du Programme. En plus d'enrichir notre mémoire collective, ceux-ci rendent notre société, notre culture et nos récits plus représentatifs. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« La trame de notre histoire est tissée par les organisations dévouées à préserver et partager la mémoire locale canadienne. Je fais appel à ces organisations du patrimoine documentaire de partout au Canada afin qu'elles présentent une demande de financement. Nous sommes heureux de contribuer à la réalisation de projets qui sauvegardent les récits locaux de notre passé pour les générations futures. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Les faits en bref

Depuis la création du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire en 2015, BAC a consacré 14,97 millions de dollars en soutien à 376 projets communautaires liés au patrimoine documentaire.

L'année dernière, sur les 36 bénéficiaires du Programme, 10 organisations ont reçu un financement pour des projets liés au patrimoine documentaire autochtone, et 9 organisations ont reçu un financement pour des projets liés au patrimoine documentaire francophone.

Une organisation peut recevoir jusqu'à 50 000 $ par an (jusqu'à 60 000 $ pour une organisation en région éloignée) pour mettre en œuvre son projet.

