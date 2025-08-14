TORONTO, le 14 août 2025 /CNW/ - Les femmes en situation de handicap continuent de se heurter à des obstacles persistants les empêchant de participer pleinement au marché du travail. Ces obstacles limitent leur sécurité économique, les occasions de leadership et leur capacité d'utiliser leurs talents pour permettre la croissance du Canada. Le gouvernement du Canada est engagé à éliminer ces obstacles, puisqu'il est seulement possible de bâtir une économie forte et résiliente si toutes les femmes peuvent y participer et prospérer.

Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), accompagnée de Chi Nguyen, députée de Spadina--Harbourfront, a annoncé l'octroi de 656 053 $ à Réalise. Leur projet, Briser les barrières et créer des milieux de travail inclusifs pour les femmes ayant une invalidité épisodique, contrera les obstacles systémiques qui empêchent les femmes ayant des invalidités épisodiques d'atteindre leur plein potentiel sur le marché du travail.

« Le gouvernement du Canada est engagé à soutenir les femmes dans chaque secteur de notre économie. Lorsque les femmes prospèrent, le Canada prospère. Les femmes ayant des invalidités épisodiques apportent des compétences, un leadership et de la résilience dans leurs milieux de travail, mais elles continuent de se heurter à des obstacles qui les empêchent de progresser. En collaborant avec des organismes comme Réalise, nous éliminons ces obstacles et créons des milieux de travail plus inclusifs où chaque femme peut révéler ses talents, faire évoluer sa carrière, et aider à bâtir un Canada plus fort et plus compétitif. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Le projet de Réalise joue un rôle important dans la création d'une économie plus forte pour tout le monde, où les femmes ayant des invalidités épisodiques peuvent participer pleinement et contribuer de manière significative lorsqu'elles intègrent ou réintègrent le marché du travail. Favoriser des milieux de travail inclusifs permet d'aider le personnel, les employeurs, et le Canada. »

L'honorable Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur, députée de University--Rosedale

« Tout au long de ma carrière, j'ai pu constater comment l'élimination des obstacles pour les femmes et les personnes de diverses identités de genre permet de libérer le potentiel, de renforcer les communautés et de favoriser la croissance économique. L'investissement du gouvernement du Canada dans Réalise va permettre d'assurer que les femmes et les personnes de diverses identités de genre vivant avec des invalidités épisodiques ont accès aux occasions et au soutien dont elles ont besoin pour révéler leurs talents. »

Chi Nguyen, députée de Spadina--Harbourfront

« Les invalidités épisodiques ne présentent pas toujours de signes visibles, mais des millions de femmes au Canada en souffrent. Favoriser une meilleure compréhension des besoins particuliers des femmes vivant avec des problèmes de santé épisodiques en milieu de travail est essentiel à une économie qui profite à tout le monde. »

Melissa Egan, co-directrice des projets nationaux, Réalise

En tant que maladies chroniques complexes ayant des conséquences invalidantes, les incapacités épisodiques sont imprévisibles quant à leur durée, leur gravité et leur fréquence. Parmi les exemples, mentionnons la COVID longue, la sclérose en plaques, le lupus, l'arthrite, le VIH, le diabète, les problèmes de santé mentale et bien d'autres. Cela se traduit par des millions de femmes au Canada touchées par des incapacités épisodiques confrontées à l'incertitude et souvent à l'exclusion en matière d'emploi et de revenu.

touchées par des incapacités épisodiques confrontées à l'incertitude et souvent à l'exclusion en matière d'emploi et de revenu. La Série d'enquêtes sur l'accessibilité de Statistique Canada menée en 2024 a révélé que près de trois personnes sur cinq (59 %) en situation de handicap ou ayant un problème de santé de longue durée ont rencontré un obstacle à l'accessibilité lié au marché du travail. Ces obstacles comprennent ceux survenus au travail ou lors d'un processus d'embauche, ou ceux qui ont découragé ou empêché une personne de travailler en raison de son état.

Les personnes en situation de handicap affichent en général un taux de participation au marché du travail plus faible et, par conséquent, un revenu personnel inférieur par rapport aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Elles sont moins susceptibles de connaître la sécurité financière et plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap.

En 2022, les femmes au Canada (43 %) étaient plus susceptibles que les hommes (39 %) d'avoir une incapacité sévère ou très sévère.

