MILTON, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), ainsi que Kristina Tesser Derksen, députée de Milton-Est-Halton Hills-Sud, ont réaffirmé l'engagement du gouvernement fédéral à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Toutes les 48 heures au Canada, une femme ou une fille est tuée en raison de la violence fondée sur le sexe. La violence fondée sur le sexe ne dévaste pas seulement des vies, elle entraîne aussi un lourd fardeau sur nos systèmes de santé, de justice et de services sociaux. Prévenir et mettre fin à la violence fondée sur le sexe nécessite une mobilisation concertée des gouvernements, des communautés et de l'ensemble des parties prenantes afin de créer des changements sociaux et économiques durables.

Le budget de 2025 prévoit 223,4 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2026-2027, dont 44,7 millions par la suite, pour renforcer l'action fédérale en réponse à la violence fondée sur le sexe et appuyer les populations qui y ont été exposées, notamment les femmes autochtones et d'autres populations à risque.

De plus, le gouvernement fédéral présente le premier Code de conduite pour la prévention de l'exploitation financière. L'exploitation financière est une forme courante, mais souvent cachée de violence fondée sur le sexe qui limite l'autonomie financière des personnes survivantes et leur capacité de quitter une situation non sécuritaire. Ce code volontaire guidera les banques sous réglementation fédérale dans la façon d'identifier, de prévenir et de contrer l'exploitation financière.

La ministre Valdez a également réaffirmé l'engagement du gouvernement fédéral à poursuivre les travaux essentiels avec les provinces et les territoires pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, notamment dans le cadre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

« La violence fondée sur le sexe n'a pas sa place au Canada. Lorsque nous investissons dans les mesures visant à contrer la violence fondée sur le sexe, nous faisons le choix d'un avenir où tout le monde peut vivre à l'abri de la violence, de la discrimination et de la peur. C'est le Canada que nous nous engageons à bâtir. »

« La violence fondée sur le sexe touche des familles dans toutes les communautés, y compris ici même à Milton et dans toute la région de Halton. Ces investissements fédéraux renforceront les services locaux sur lesquels comptent les personnes survivantes et appuieront les organismes de première ligne qui travaillent sans relâche pour assurer la sécurité de la population. Ensemble, nous bâtissons une communauté plus sûre et plus solidaire pour tout le monde. »

Toutes les 48 heures au Canada, une femme ou une fille est tuée dans un acte de violence fondée sur le sexe. En 2024, 240 femmes et filles ont été assassinées, principalement par des hommes, soit une augmentation de 54 % par rapport aux taux observés avant la pandémie de COVID-19.

Entre 2011 et 2021, les services de police ont signalé 1 125 homicides de femmes et de filles liés au genre ayant été résolus au Canada. Parmi ces homicides, les deux tiers (66 %) ont été commis par un partenaire intime, 28 % par un membre de la famille, 5 % par une connaissance ou un proche, et le 1 % restant par une personne inconnue.

Parmi les 3 558 victimes de traite de personnes signalées par les services de police à l'échelle nationale entre 2013 et 2023, la grande majorité (93 %) était des femmes et des filles, et environ le quart (23 %) étaient des enfants et des jeunes de moins de 18 ans. Un petit nombre de victimes (7 %) étaient des hommes et des garçons.

