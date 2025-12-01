MILTON, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), ainsi que Kristina Tesser Derksen, députée de Milton-Est-Halton Hills-Sud, réaffirmeront le soutien aux efforts visant à contrer la violence fondée sur le sexe.

Date : Le 1er décembre 2025

Heure : 10 h (HE)

Lieu : FirstOntario Arts Centre Milton

Salle communautaire Del Ridge

1010, rue Main Est

Milton (Ontario)

L9T 6H7

Note aux médias : Les personnes représentantes des médias qui souhaitent assister à l'événement sur place ou en mode virtuel doivent s'inscrire avant 9 h (HE) le 1er décembre, en écrivant à [email protected].

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Sarphina Chui, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 343-597-5341, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]