Soutien en matière d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 13 M$ à Saint-Léonard-d'Aston

SAINT-LÉONARD-D'ASTON, QC, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, est fier d'annoncer qu'une somme de 7 095 900 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Léonard-d'Aston pour la construction d'un bâtiment qui abritera la caserne de pompiers et un garage municipal.

À terme, la caserne comprendra notamment des vestiaires, un espace de rangement, des bureaux administratifs, des espaces utilitaires ainsi qu'une salle de lavage et de séchage pour les équipements. Le garage municipal sera quant à lui doté de bureaux administratifs, d'un vestiaire, d'un espace de rangement ainsi que d'une aire de garage incluant quatre portes. Des espaces partagés seront disponibles pour les deux services municipaux, soit une salle de formation et une salle à manger avec cuisinette. La construction de trois abris à abrasifs, qui seront installés sur le terrain, est aussi prévue.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a accordé à Saint-Léonard-d'Aston une aide financière de 6 182 949 $ pour le renouvellement de conduites sous le 9e Rang ainsi que sous les rues Germain, de l'Exposition, Dubé et Dauth.

Citations :

« Les casernes de pompiers, les garages municipaux et les infrastructures collectives sont importants pour la vitalité des municipalités. Je suis heureuse des soutiens octroyés à Saint-Léonard-d'Aston. C'est une autre preuve que notre gouvernement est présent, partout au Québec, pour accompagner les municipalités dans leurs projets qui visent à améliorer les services offerts à la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Quelle belle nouvelle pour les Léonardaises et Léonardais, qui pourront bientôt compter sur des services municipaux améliorés! Les travaux à venir permettront aussi aux équipes du garage municipal et des services de sécurité incendie de profiter d'installations modernes et efficaces. Merci à toutes les personnes impliquées dans la concrétisation de cette initiative porteuse. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Cette aide financière contribuera à la modernisation de nos infrastructures essentielles et permettra ainsi d'offrir non seulement un meilleur service aux citoyennes et citoyens, mais également une protection accrue en matière de sécurité incendie. Nous sommes reconnaissants de la collaboration du gouvernement du Québec et nous considérons comme un véritable privilège le fait de pouvoir compter sur de tels partenaires, engagés dans la croissance de notre communauté. »

Laurent Marcotte, maire de Saint-Léonard-d'Aston

Faits saillants :

L'aide financière de 7 095 900 $ pour la construction du garage municipal et de la caserne de pompiers provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Saint-Léonard-d'Aston bénéficie pour son projet d'une majoration de 5 % du taux d'aide financière de base offerte aux petites municipalités, prévue dans le PRACIM.

Le soutien de 6 182 949 $ pour le renouvellement de conduites d'eau provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023.

Liens connexes :

