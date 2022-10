COVEHEAD, PE, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Les pêcheurs jouent un rôle essentiel dans leurs collectivités et dans les économies locales du Canada atlantique et de l'est du Québec. L'ouragan Fiona a eu de très lourdes répercussions, causant la perte d'engins de pêche et des dommages aux ports pour petits bateaux. Le gouvernement du Canada collabore avec les pêcheurs, les administrations portuaires et les gouvernements provinciaux pour nettoyer l'océan, et entreprendre la réparation des infrastructures essentielles, notamment les ports pour petits bateaux.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, ont confirmé un financement de 100 millions de dollars pour soutenir les travaux immédiats et urgents menés actuellement pour récupérer les engins de pêche perdus, et réparer les ports pour petits bateaux endommagés par l'ouragan Fiona. Ce financement fait partie du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona s'élevant à 300 millions de dollars, qui a été annoncé par le premier ministre Trudeau le 4 octobre 2022. Le Fonds est coordonné par l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), qui collabore avec d'autres ministères et organismes fédéraux pour répondre aux besoins en matière de rétablissement.

Le financement annoncé aujourd'hui, qui sera administré par Pêches et Océans Canada (MPO), permettra de nettoyer, de draguer, et d'entreprendre les réparations et la reconstruction nécessaires des infrastructures essentielles. Cela assurera ainsi que les ports pour petits bateaux touchés par la tempête demeurent opérationnels pour les utilisateurs et plus résilients face à de futures conditions météorologiques extrêmes, et que la navigation soit sécuritaire pour un retour des pêcheurs sur l'eau.

Le financement permettra également de stimuler le Fonds pour les engins fantômes du MPO, qui appuie des mesures concrètes visant à prévenir, à récupérer et à éliminer de manière responsable les engins de pêche perdus. Nous sommes conscients du peu de temps disponible pour les activités sur l'eau avant l'arrivée des conditions hivernales, ainsi que des capacités portuaires limitées en raison des dommages. Cet automne, 1,5 million de dollars servira à soutenir les efforts immédiats de nettoyage des engins de pêche. Un nouvel appel d'offres visant à distribuer des fonds supplémentaires sera donc lancé dans les prochaines semaines. Ces fonds seront mis à la disposition de tierces parties pour renforcer les efforts de récupération des engins fantômes en 2023. Nous encourageons les pêcheurs à déclarer leurs engins de pêche perdus dès que possible afin que les efforts nécessaires puissent être déployés en vue de restituer les engins de pêche récupérés à leur propriétaire, et donner la priorité aux zones où les pertes d'engins sont les plus importantes.

Pêches et Océans Canada poursuivra l'évaluation des dommages et des pertes, et demeure résolu à soutenir le Canada atlantique et l'est du Québec pendant cette période difficile. De plus, le Ministère s'efforce de faire progresser un plan de gestion des immobilisations à long terme pour s'assurer que l'infrastructure est mieux construite et résiliente face aux changements climatiques. L'annonce d'aujourd'hui jouera un rôle de premier plan dans la reconstruction des infrastructures sur lesquelles comptent les collectivités de toutes les régions, en aidant les pêcheurs à récupérer leurs engins perdus, et en protégeant l'écosystème océanique contre les effets néfastes des engins fantômes.

« Les pêches du Canada jouent un rôle crucial pour assurer les moyens de subsistance des gens du Canada atlantique et de l'est du Québec. Ce n'est là que le tout début vers la reconstruction de nos ports afin qu'ils résistent mieux aux effets des conditions météorologiques extrêmes, aggravées par les changements climatiques, et la récupération des engins de pêche perdus qui causent des dommages continus à l'écosystème océanique. Nous veillons à ce que le financement du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona soit versé rapidement afin que nous puissions aider les collectivités à reconstruire ces infrastructures pour être résilientes aux changements climatiques, pour nettoyer l'océan et aider les pêcheurs et leurs collectivités à se remettre sur pied. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« À la suite de l'ouragan Fiona, les collectivités de notre région font face à de nombreux défis. Mais comme le font les Canadiens de l'Atlantique pendant les périodes difficiles, nous unissons nos efforts pour nous aider mutuellement à nous rétablir et à reconstruire. Comme toujours, l'APECA sera là pour aider les collectivités et les entreprises à s'y retrouver dans les programmes et les soutiens disponibles, y compris le Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles, et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Le gouvernement du Canada fournit jusqu'à 300 millions de dollars dans le cadre du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona afin d'appuyer les collectivités et les entreprises locales touchées par la tempête, et de contribuer aux efforts de rétablissement à long terme, comme :

Aider les communautés et les entreprises locales à reconstruire et à se remettre plus rapidement des dommages causés par l'ouragan Fiona.



Rétablir l'activité économique dont dépendent les collectivités locales en commençant à réparer et à reconstruire les infrastructures essentielles, y compris les quais de pêche et les ports pour petits bateaux qui ont été endommagés ou détruits par la tempête. Les réparations permettront à l'infrastructure de mieux résister à tout dommage futur.



Assurer la sécurité de la navigation et protéger la faune marine.





Sur plus de 180 ports pour petits bateaux gérés par le Pêches et Océans Canada dans le Canada atlantique et l'est du Québec qui se trouvaient sur la trajectoire de la tempête, environ 133 ports ont été touchés :

78 ont subi de légères perturbations et sont pleinement opérationnels



35 disposent d'installations qui sont utilisables à plus de 50 %



14 disposent d'installations qui sont utilisables à moins de 50 %



6 sont actuellement non opérationnels, dont un pour lequel des réparations planifiées avaient été entreprises avant l'arrivée de Fiona, et un autre qui sera pleinement opérationnel une fois le dragage effectué sur le site.

Entre autres dommages subis, mentionnons les brise-lames démolis au point de ne plus protéger le port, les quais flottants arrachés de leurs amarres et emportés par les eaux, ainsi que les systèmes électriques détruits par les ondes de tempête. La présence de sédiments et l'érosion côtière extrême dans de nombreuses zones exigent également des activités de dragage imprévues, qui ont une incidence sur les activités de pêche en cours.





Fiona a laissé dans son sillage d'importants débris d'engins de pêche, provenant non seulement des entreprises de pêche et d'aquaculture qui étaient en activité pendant la tempête, mais aussi des dégâts importants subis par les installations de stockage portuaires, où des engins et structures ont été emportés dans l'océan.





Vu l'ampleur des dégâts subis par les infrastructures, on ne connaît toujours pas l'étendue des pertes d'engins de pêche et d'aquaculture. Jusqu'à présent, 538 pièces d'engin, plus de 100 pieds de filet et plus de 35 299 pieds de cordage ont été déclarés perdus au moyen du Système de déclaration des engins de pêche (SDEP).

