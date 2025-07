Prêt de 1 G$ de la BIC pour avancer le développement critique des infrastructures aéroportuaires au profit des passager•ères

Plus grande transformation des infrastructures de l'histoire de l'aéroport

Installations aéroportuaires améliorées pour augmenter la capacité opérationnelle - impact de 3,7 G$ sur le PIB

Nouvelles infrastructures côté air pour promouvoir la connectivité et le commerce canadien

Meilleur accès à l'aéroport pour réduire la congestion et permettre une expérience usager plus efficace

MONTRÉAL, le 16 juill. 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et ADM Aéroports de Montréal ont atteint la clôture financière d'un prêt de 1 milliard de dollars pour soutenir des améliorations d'infrastructures à grande échelle à YUL Aéroport International Montréal-Trudeau.

Le volume de trafic à YUL ayant dépassé les niveaux d'avant la pandémie et enregistré la plus forte croissance en termes de trafic de passager•ères parmi les grands aéroports du Canada, ADM a amorcé les travaux compris au plan de vol 2028-2035 de YUL, un plan d'amélioration des immobilisations de 10 milliards de dollars sur 10 ans visant à répondre à la demande.

L'Aéroport International Montréal-Trudeau offre une connexion vitale aux marchés mondiaux et est une porte d'entrée clé et un corridor commercial vers le Canada. D'ici 2028, les investissements en infrastructures prévus à YUL contribueront à près de 3,7 milliards de dollars au PIB. De plus, la croissance anticipée du trafic de passager•ères soutenue par ces installations créera jusqu'à 9 000 emplois supplémentaires, s'ajoutant aux 59 388 emplois au Québec déjà soutenus par YUL.

L'investissement de la BIC aidera à faire avancer les projets dans le cadre du plan de vol de YUL. Un meilleur accès à l'aéroport et de nouvelles infrastructures côté piste amélioreront les voyages et le commerce nationaux et internationaux.

Les améliorations côté ville comprennent notamment la reconfiguration des routes d'accès à l'aéroport, la construction de nouveaux stationnements et de débarcadères, ainsi qu'un nouveau bâtiment d'interface pour connecter la future station du REM de l'Aéroport Montréal-Trudeau YUL à l'aérogare.

Les mises à niveau de l'aérogare et côté air comprennent des systèmes permettant d'augmenter la capacité de traitement des bagages, la construction d'une nouvelle jetée satellite avec des portes supplémentaires et des zones de traitement des passager•ères. D'autres améliorations comprennent de nouvelles infrastructures pour optimiser les opérations des aéronefs, y compris de nouvelles voies de circulation et des aires de stationnement pour garantir une capacité suffisante et une flexibilité opérationnelle.

Avec des volumes de passager•ères prévus d'atteindre 25 millions de personnes d'ici 2028 et entre 30 et 35 millions d'ici 2035, un investissement dans ces infrastructures névralgiques est essentiel. Ces mises à niveau garantiront que YUL peut soutenir la croissance future, maintenir l'efficacité opérationnelle et offrir un service de meilleure qualité aux usagers du site aéroportuaire. Les projets d'ADM à YUL aideront à faire avancer les objectifs du Canada de bâtir une économie plus forte, plus compétitive et plus résiliente.

Le prêt de la BIC fournit à ADM le capital flexible nécessaire pour faire avancer plusieurs phases du plan de vol simultanément et sans retard.

Le financement de ce projet est appuyé par le secteur du commerce et transport de la BIC, qui soutient le renforcement et l'efficacité des corridors commerciaux et de transport vers les marchés nationaux et internationaux.

Citations

La BIC est fière d'investir aux côtés d'Aéroports de Montréal dans la réalisation du plus grand investissement en infrastructures de l'histoire de l'aéroport marquant le plus grand investissement de la BIC à ce jour. Le prêt de 1 milliard de dollars pour ce projet important aboutira à des résultats clés : une fonctionnalité améliorée dans l'un des pôles économiques vitaux de Montréal. Ces améliorations permettront de générer 3,7 milliards de dollars supplémentaires en PIB, de créer de nouvelles perspectives économiques et de nouveaux emplois, et de renforcer la connectivité mondiale du Canada.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Le développement de l'Aéroport International Montréal-Trudeau va créer des emplois, améliorer le service et soutenir la croissance économique à long terme. Grâce à cet investissement, l'un des aéroports les plus achalandés du Canada va pouvoir répondre à la demande future tout en renforçant les liens entre les collectivités.

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Alors qu'ADM travaille à pied d'œuvre afin de bâtir l'aéroport de demain, le soutien de partenaires comme la Banque de l'infrastructure du Canada nous permet de sécuriser les moyens pour réaliser nos ambitions. Le plan de développement de YUL est vaste, mais nécessaire afin que notre aéroport international puisse continuer de répondre à la croissance du trafic de passagers ainsi qu'aux attentes et aux besoins des usagers de nos installations. En tant qu'organisation sans but lucratif, il était essentiel pour ADM de diversifier le montage financier de ce projet, de façon à accélérer et à assurer les investissements sur le site aéroportuaire au bénéfice de la collectivité. YUL pourra ainsi jouer son rôle de moteur de développement socio-économique pour la ville, la province et le pays de façon encore plus soutenue.

Yves Beauchamp, président-directeur général, ADM Aéroports de Montréal

En savoir plus :

Banque de l'infrastructure du Canada

