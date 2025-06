L'accès de la Première Nation Malahat à un prêt de 57,8 millions de dollars aidera à financer le remplacement d'une usine de traitement de l'eau vieille de 28 ans qui est au maximum de sa capacité et la construction d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées pour remplacer les fosses septiques défaillantes.

L'augmentation de la capacité d'approvisionnement en eau améliorera la préparation aux situations d'urgence, tandis que le nouveau système de traitement des eaux usées protégera mieux les eaux souterraines locales, l'écosystème et les bancs de coquillages de Saanich Inlet.

L'investissement de la BIC amplifiera les contributions de Services aux Autochtones Canada pour favoriser le développement des terres de la réserve principale de Malahat, situées à 25 km au nord-ouest de Victoria, ce qui permettra de créer de nouveaux logements et de nouvelles perspectives de développement économique. Les aménagements prévus comprennent un projet multirésidentiel comprenant plus de 200 logements, un bâtiment pour Thales (siège du programme AJISS du ministère de la Défense nationale sur la côte ouest) et une usine de batteries.

Un prêt de 8,9 millions de dollars de la BIC à un projet de la Khowutzun Development Corporation (KDC), en partenariat avec BC Housing dans le cadre du programme provincial BC Builds, appuiera les infrastructures habilitantes pour le développement de Rivers Edge. KDC, propriété exclusive des tribus Cowichan, a développé ce projet dans la réserve qui comprend deux bâtiments locatifs, des espaces commerciaux, une cuisine extérieure, une aire de jeux pour enfants et des jardins communautaires.

L'investissement de la BIC ouvre la possibilité de construire 200 logements sur les terres de réserve des tribus Cowichan en finançant de nouvelles infrastructures telles que la préparation du site, la modernisation des services publics et les raccordements, l'aménagement des routes et des rues et des bornes de recharge pour véhicules électriques

Rivers Edge est célébré comme un modèle de partenariat collaboratif, surmontant les défis liés à l'obtention de fonds provenant de sources multiples. Le projet s'inscrit dans la stratégie de développement économique des tribus Cowichan par l'entremise de KDC et donne la priorité aux besoins de ses populations, qui auront le premier droit de refus pour tous les logements de Rivers Edge, y compris les 20 % des logements à Rivers Edge qui seront loués à des taux inférieurs à ceux du marché.

Le développement élargi créera également des possibilités de carrière et de formation pour les populations des tribus Cowichan et d'autres Premières Nations grâce à des initiatives de KDC telles que Cowichan Contractors, un groupe d'entreprises des tribus Cowichan appartenant à 100 % à des Autochtones offrant des services comme l'entretien de sites et l'excavation.

Les avantages économiques générés par le projet seront réinvestis dans la communauté, soutenant ainsi la prospérité à long terme.

Citations

Les deux investissements de la BIC sur l'île de Vancouver aideront les Premières Nations à construire des logements dont ils ont tant besoin pour faire revenir des membres de leurs populations couramment vivant hors réserve. Le projet d'eau et des eaux usées de la Première Nation Malahat souligne l'importance d'accélérer les calendriers de développement pour les projets qui ont des impacts positifs démesurés, même dans les petites communautés. Les infrastructures habilitantes permettront aux tribus Cowichan de construire des logements dont ils ont grand besoin pour leurs populations et la communauté au sens plus large.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Ce jour marque un grand pas en avant -- non seulement pour ce projet, mais aussi pour le bien-être de toute notre communauté. L'investissement de la BIC dans ces projets contribuera à la mise en place d'infrastructures modernes et fiables d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées. Ces prochaines étapes sont essentielles pour créer un avenir meilleur pour les prochaines générations, en apportant à la fois des emplois significatifs et le logement dont notre Nation a tant besoin.

Chef Gordon Harry, Première Nation Malahat

En tant que Première Nation la plus importante de la Colombie-Britannique par sa population comptant plus de 5 500 membres, le besoin de logements pour nos familles est aigu. Cependant, la construction de logements sur les terres des réserves pose de nombreux défis complexes. Je félicite KDLLP pour les partenariats et la collaboration uniques qu'elle a favorisés avec la province de la Colombie-Britannique, BC Housing et la Banque de l'infrastructure du Canada pour construire ces 200 nouveaux logements. Ce jour marque une étape importante non seulement pour ce projet, mais aussi pour notre communauté. Cet important développement résidentiel transformera la vie des résidents qui vivront ici, au bord du Quw'utsun Sta'lo' (rivière Cowichan) qui a soutenu physiquement et spirituellement notre peuple pendant des millénaires.

Chef Sulsulxumaat Cindy Daniels, Tribus Cowichan

En tant que Nation de bâtisseurs, il est temps de renforcer le Canada. Les investissements de la BIC dans ces projets fourniront de nouvelles infrastructures de traitement des eaux usées modernisées, ce qui permettra la construction de nouveaux logements pour des centaines de personnes de la Première Nation Malahat et des tribus Cowichan. Ces investissements importants ouvriront de nouvelles possibilités de croissance et de développement économique et contribueront à bâtir des communautés plus fortes et plus prospères sur l'île de Vancouver.

L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

La santé de la source d'eau d'une communauté est un indicateur clair de son bien-être général. L'annonce d'aujourd'hui ne se limite pas à une nouvelle installation; il s'agit de construire des infrastructures durables qui répondront aux besoins immédiats et à long terme de la communauté. La Première Nation Malahat et les tribus Cowichan se dirigent vers un avenir défini par le progrès et la force.

L'hon. Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

L'annonce d'aujourd'hui montre à quel point les partenariats peuvent être puissants. En tant que députée d'Esquimalt--Saanich--Sooke, je suis particulièrement fière de voir des projets qui constituent des éléments essentiels à la croissance économique et communautaire sur l'île de Vancouver.

L'hon. Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés)

Il est essentiel que les peuples autochtones de la Colombie-Britannique disposent de logements qui reflètent leurs besoins et leurs valeurs. C'est pourquoi nous travaillons en partenariat avec les Premières Nations, les organismes à but non lucratif et tous les ordres de gouvernement afin d'accélérer la construction de logements locatifs. Grâce au projet Rivers Edge, les membres des tribus Cowichan et la population de la communauté au sens large pourront trouver un logement abordable dans la communauté qu'ils aiment, près de leur famille, de leurs amis et de leurs aînés. Nous continuerons à travailler avec les partenaires communautaires et gouvernementaux afin de bâtir des quartiers plus forts, dotés des services sur lesquels les gens peuvent compter.

L'hon Ravi Kahlon, ministre du Logement et des Affaires municipales

La vallée de Cowichan est un endroit extraordinaire, riche d'une histoire transmise par nos ancêtres Hul'qumi'num. Rivers Edge aidera de nombreuses personnes vivant depuis longtemps à Duncan et les membres des tribus à rester dans la communauté, notamment les aînés qui transmettent leur savoir et les jeunes adultes qui ont grandi ici. Les membres des tribus auront davantage l'occasion de s'épanouir sur notre territoire traditionnel, et toutes les personnes résidant dans la communauté pourront rester près de leur famille et de leurs proches.

Debra Toporowski, députée provinciale de Cowichan Valley

Aujourd'hui représente les efforts conjugués de KDLLP, des tribus Cowichan, de la province de la Colombie-Britannique et de la Banque de l'infrastructure du Canada - un véritable témoignage du pouvoir de la collaboration et de la communauté. Notre équipe d'architecture et d'ingénierie a réalisé une conception inspirée qui reflète l'importance profonde de la rivière Cowichan, de la terre et du rôle central que la famille joue dans la vie des populations des tribus Cowichan. Rivers Edge fournira des logements indispensables aux tribus Cowichan et à l'ensemble de la vallée de Cowichan, créant ainsi un héritage positif qui servira les générations à venir.

Renée Olson, PDG, Khowutzun Development Corporation

