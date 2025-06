Soutenir l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments en Colombie-Britannique et en Ontario

Partenariat de 50 M$ de la BIC avec Creative Energy se concentrant sur la décarbonation profonde

avec Creative Energy se concentrant sur la décarbonation profonde Premier projet visant l'Université Thompson-Rivers (TRU) : rénovations énergétiques de 12 bâtiments existants sur le campus et fourniture d'un chauffage à faibles émissions de carbone au nouveau centre d'éducation autochtone

Réduction des émissions provenant des systèmes de chauffage dans les bâtiments connectés du campus de 95 %, afin de parvenir à la carboneutralité d'ici 2030

KAMLOOPS, BC, le 26 juin 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et Creative Energy ont atteint la clôture financière d'un prêt de 50 millions de dollars pour soutenir la décarbonation profonde des bâtiments grâce à la connexion à des systèmes d'énergie de quartier.

Ce partenariat permettra à la clientèle de Creative Energy en Colombie-Britannique et en Ontario de réduire de plus de 90 % leurs émissions grâce à des options telles que le passage du chauffage au gaz naturel à des systèmes d'énergie de quartier efficaces basés sur l'électricité.

Le premier projet de rénovations énergétiques de bâtiments dans le cadre du partenariat sera réalisé à l'Université Thompson-Rivers, qui modernisera 12 bâtiments et fournira une capacité de chauffage à un nouveau bâtiment sur son campus de Kamloops, en Colombie-Britannique. Le campus passera d'un chauffage décentralisé au gaz naturel à une source de chaleur électrifiée à haut rendement en utilisant une stratégie centralisée de pompe à chaleur à air et à eau.

Cette technologie permettra de réduire de 95 % les émissions des systèmes de chauffage du bâtiment connecté, créant ainsi un campus plus durable pour les étudiants et rapprochant l'université de son objectif de carboneutralité d'ici 2030.

L'accord avec la BIC permet à Creative Energy d'avancer et de mettre en œuvre des projets de rénovations énergétiques à court terme, ce qui profitera rapidement aux propriétaires et aux locataires des bâtiments. Ce partenariat offre une structure d'investissement flexible et à long terme pour inciter les propriétaires de bâtiments à moderniser leurs actifs.

Creative Energy est le propriétaire et l'exploitant de l'un des plus grands systèmes d'énergie de quartier d'Amérique du Nord.

Les bâtiments représentant environ 18 % des émissions globales du Canada, les investissements dans les rénovations énergétiques de la BIC visent à améliorer la durabilité des bâtiments tout en réduisant la consommation d'énergie et les coûts d'investissement associés.

Le partenariat de la BIC avec Creative Energy permet de mettre en œuvre rapidement leurs solutions de rénovations énergétiques clés en main conçues pour améliorer l'efficacité des bâtiments vieillissants, et de répondre aux préoccupations en matière d'abordabilité. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'initiative de rénovations énergétiques de bâtiments de la BIC, dans le cadre de laquelle plus de 1,2 milliard de dollars ont été engagés pour financer la modernisation durable de bâtiments.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Le partenariat de la BIC avec Creative Energy offre aux propriétaires de bâtiments, comme l'Université Thompson-Rivers, les investissements dont ils ont besoin pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et créer des lieux d'apprentissage, de travail et de vie plus durables. Débloquant des investissements pour des rénovations énergétiques durables contribue à la réduction des émissions, à la diminution des coûts énergétiques et à la création de bons emplois, tout en construisant des collectivités plus saines et plus résilientes dans tout le pays.

L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

C'est un plaisir pour Creative Energy de participer à ce projet phare de l'Université Thompson-Rivers et de s'associer à la Banque de l'infrastructure du Canada dans le but de créer aujourd'hui des systèmes énergétiques communautaires pour un monde meilleur demain. Ce partenariat avec la Banque de l'infrastructure du Canada marque une étape importante dans notre mission de décarbonation des bâtiments à grande échelle. En débloquant l'accès aux capitaux à long terme, nous accélérons la transition vers des systèmes énergétiques communautaires abordables, propres et efficaces, en commençant par la Colombie-Britannique grâce à notre collaboration avec l'Université Thompson-Rivers et BC Hydro.

Kieran McConnell, président et chef de l'exploitation, Creative Energy

La durabilité est une valeur fondamentale de l'Université Thompson-Rivers, et notre projet de système d'énergie de quartier à faibles émissions de carbone (SEQFEC) représente notre effort le plus ambitieux à ce jour pour minimiser notre empreinte climatique. Grâce au soutien inestimable du financement de la BIC, des institutions comme l'Université Thompson-Rivers peuvent entreprendre des initiatives cruciales en faveur d'un avenir plus vert. Le SEQFEC constituera une pierre angulaire de l'enseignement et servira de « laboratoire vivant » au sein de la centrale de durabilité pour mettre en évidence les technologies énergétiques de pointe. Cette initiative ne promet pas seulement un campus plus durable, mais stimule également les initiatives de durabilité qui impliquent activement la population étudiante et leur profitent.

Dr Brett Fairbairn, président et vice-chancelier, Université de Thompson-Rivers

