Prêts pour aider à livrer 8 navires afin d'augmenter la capacité, réduire les émissions et créer des traversées plus silencieuses

Nouveaux navires de BC Ferries pour augmenter la capacité de personnes et de véhicules sur ses routes les plus achalandées

Remplacement des navires en fin de vie pour améliorer la capacité de BC Ferries à offrir un service fiable, à minimiser les perturbations et à offrir une expérience de voyage plus efficace

Prêts de la BIC susceptibles de réduire la pression des augmentations tarifaires sur la clientèle de BC Ferries et aider BC Ferries à atteindre ses objectifs environnementaux en introduisant des navires prêts à l'électrification

susceptibles de réduire la pression des augmentations tarifaires sur la clientèle de BC Ferries et aider BC Ferries à atteindre ses objectifs environnementaux en introduisant des navires prêts à l'électrification Infrastructures nécessaires pour soutenir l'électrification des traversiers et les réductions d'émissions connexes prévues d'être financées par une grande partie du prêt pour les nouveaux grands navires

Étude d'InterVISTAS estimant que les nouveaux grands navires soutiendront des milliers d'emplois locaux directs et indirects et la circulation des marchandises

VANCOUVER, BC, le 26 juin 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a récemment effectué son deuxième investissement dans la modernisation de la flotte et la mise à niveau des terminaux de BC Ferries, afin de réduire les interruptions de service attribuables à des problèmes mécaniques, de permettre l'électrification des navires et d'augmenter la capacité globale de la flotte. En fournissant du financement à un coût inférieur aux taux du marché traditionnels, l'investissement de la BIC contribuera également à réduire la pression en matière de hausses tarifaires futures.

L'investissement initial de 75 millions de dollars de la BIC dans quatre traversiers hybrides à batterie électrique de la classe Island et les infrastructures de recharge côté terre connexes est en voie d'être achevé d'ici 2027. Les nouveaux navires de la classe Island font partie des efforts continus de BC Ferries pour remplacer sa flotte actuelle par des navires plus silencieux et plus écologiques. Les navires pourront fonctionner exclusivement à l'énergie électrique par batterie, une fois que la recharge côté terre sera installée, et les nouveaux systèmes de propulsion devraient réduire davantage le bruit rayonné sous-marin pour la vie marine.

Pour aider à régler le problème du vieillissement des navires sur certaines des routes les plus achalandées des basses terres continentales et du sud de l'île de Vancouver, la BIC s'est engagée à accorder un prêt supplémentaire pouvant atteindre 1 milliard de dollars pour l'achat de nouveaux grands navires hybrides de plus grande capacité et les futures améliorations connexes des terminaux. Ce prêt est réparti en deux tranches, jusqu'à concurrence de 690 millions de dollars pour les navires et jusqu'à 310 millions de dollars pour les infrastructures d'électrification.

Le prêt de la BIC aidera à remplacer les navires âgés de 48 à 61 ans et contribuera à réduire la pression sur les tarifs associée aux améliorations des immobilisations. La conception des navires comprend des moteurs capables d'utiliser le biodiesel et la propulsion hybride par batterie dans un premier temps, ce qui permettra une conversion en fonctionnement électrique à pleine batterie à l'avenir, une étape qui devrait réduire considérablement les émissions environnementales résultant de l'exploitation.

BC Ferries planifie actuellement la mise en place de quatre nouveaux traversiers hybrides de plus grande capacité afin d'assurer des opérations plus silencieuses et plus efficaces sur les principales routes entre Vancouver et Victoria ainsi qu'entre Vancouver et Nanaimo. Les navires sont conçus pour pouvoir accueillir 2 100 personnes et 360 véhicules, par rapport à une capacité moyenne actuelle de 1 200 à 1 500 passagers (+ 52 %) et 250 à 310 véhicules (+ 24 %).

Sans le financement de la BIC, les coûts des nouveaux traversiers et des infrastructures d'électrification devraient être assumés plus entièrement par la clientèle de BC Ferries et chaque année d'achat retardé risque d'entraîner davantage d'interruptions de service, de réduire les options de voyage et de réduire les gains d'emploi.

À eux seuls, on estime que les quatre navires entraîneront un investissement de plus de 1 milliard de dollars de BC Ferries dans le secteur maritime local pour toutes les réparations et tous les radoubs nécessaires au cours de leur durée de vie. Une analyse économique indépendante préliminaire estime également que l'impact sur l'emploi des nouveaux grands navires de BC Ferries équivaudra à plus de 360 nouveaux emplois par année en Colombie-Britannique, y compris les impacts directs, indirects et induits, générant 27 millions de dollars par année en salaires avec un impact connexe sur le PIB de 48 millions de dollars. Les nouveaux navires devraient également faciliter le transport de marchandises commerciales entre les basses terres continentales de la Colombie-Britannique et l'île de Vancouver, qui devrait représenter environ 660 millions de dollars par année.

BC Ferries propose des services de traversée de personnes et de véhicules tout au long de l'année, grâce à une flotte de 37 navires desservant 25 itinéraires à partir de 47 ports répartis sur plus de 1 600 km de côtes en Colombie-Britannique. Au cours de l'exercice 2025, BC Ferries a transporté le volume de trafic le plus élevé jamais enregistré, avec 22,7 millions de personnes et 9,7 millions de véhicules qui ont parcouru plus de 90 500 allers-retours.

Citations

Le partenariat de la BIC avec BC Ferries contribue également à améliorer l'un des plus grands réseaux de traversiers au monde. En plus de leurs avantages environnementaux, les nouveaux navires plus grands auront la capacité de transporter plus de personnes et de véhicules sur certaines de ses routes principales, ce qui augmentera la capacité du réseau. Ce financement de la BIC permettra à la population et aux touristes d'avoir plus tôt accès à un service plus fiable, plus respectueux de l'environnement et plus rentable.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Cet investissement ne se limite pas à remplacer des navires vieillissants - il s'agit de s'assurer que notre réseau de traversiers côtiers aura la capacité de répondre aux besoins des personnes, des marchandises et des collectivités qui en dépendent. Nous croyons que ce partenariat avec la BIC aura un impact important en évitant des pressions supplémentaires sur les augmentations de tarifs pour la clientèle par rapport aux emprunts sur les marchés privés. Si nous tirons parti du montant total du prêt, à terme, nous prévoyons économiser environ 650 millions de dollars en frais d'intérêt de la dette. Il s'agit d'un partenariat intelligent et à long terme qui fait progresser nos objectifs opérationnels, environnementaux et financiers.

Nicolas Jimenez, président-directeur général, BC Ferries

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés portent sur les attentes de BC Ferries en ce qui concerne les événements futurs ou le rendement futur, y compris, sans s'y limiter, les attentes concernant la croissance de la demande de services de traversier, les augmentations futures des tarifs, la capacité de satisfaire aux conditions des décaissements futurs dans le cadre du financement, les économies d'intérêt réalisées en vertu des taux du prêt de la BIC par rapport aux taux du marché privé, la fiabilité et la capacité des navires, la capacité des navires à fonctionner efficacement avec des carburants de remplacement ou de l'électricité, les objectifs de réduction des émissions de GES des navires, la capacité de la conception des navires à atteindre les résultats souhaités, les risques financiers et opérationnels, ainsi que le rendement et les tendances de l'industrie et des marchés financiers. Ils reflètent les projections, les attentes et les croyances internes actuelles de la direction et sont fondés sur l'information dont elle dispose actuellement. Parmi les conditions du marché et les facteurs qui ont été pris en compte pour formuler les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs, on peut citer les estimations de la croissance démographique et de la demande, les prévisions de la demande et des coûts de construction navale, le rendement antérieur du constructeur et du concepteur de navires, les tendances du trafic, l'inflation, les taux d'intérêt, les coûts du carburant, les coûts de construction et les échéanciers, la situation financière future prévue (y compris les sources prévues de revenus futurs), l'état de l'économie, les fluctuations des marchés financiers et les répercussions des droits de douane, des sanctions internationales et des autres lois applicables. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats discutés dans les énoncés prospectifs. Bien que BC Ferries soit d'avis que les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse reposent sur des hypothèses raisonnables, les investisseurs ne peuvent être assurés que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont faits à la date du présent communiqué de presse et British Columbia Ferry Services inc. n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi applicable l'exige.

