Le Programme d'impact commercial d'EDC continue d'aider les exportateurs canadiens sous pression

OTTAWA, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - Exportation et développement Canada a affecté 2,1 milliards de dollars à son Programme d'impact commercial afin d'appuyer environ 800 entreprises canadiennes mises à mal par les tarifs douaniers, l'évolution de la dynamique du commerce international et l'incertitude persistante du marché. De ce total, 1,8 milliard de dollars avaient été versés à la fin de 2025, et 337 millions de plus l'ont été depuis le début de 2026.

Le soutien commercial a été fourni à des entreprises canadiennes de toutes tailles et de multiples secteurs, mais tout particulièrement celles qui évoluent dans les industries durement touchées et vulnérables, notamment l'acier et l'aluminium, le bois d'œuvre, la fabrication et l'agroalimentaire.

EDC a lancé le Programme d'impact commercial en mars 2025, en s'engageant à y consacrer jusqu'à cinq milliards de dollars sur une période de deux ans au moyen d'une large gamme de services de financement, comme des solutions d'assurance crédit commercial et de fonds de roulement. Il s'agit d'un ensemble de mesures de soutien au commerce d'une ampleur inégalée. Par ailleurs, les exportateurs et les investisseurs canadiens continuent de profiter de l'éventail des solutions de base d'EDC, dont un ensemble plus vaste de produits de prêt et de placements en actions, des mises en relation et des renseignements sur les marchés, afin de les aider à croître à l'international et à diversifier leurs marchés. Aujourd'hui à sa deuxième année, le Programme continue de soutenir les exportateurs et investisseurs canadiens dans leur conquête de nouveaux marchés, car la diversification est un long parcours qui nécessite un appui soutenu.

« Le Programme d'impact commercial d'Exportation et développement Canada aide des centaines d'entreprises canadiennes à composer avec les tarifs douaniers, l'évolution de la dynamique du commerce international et l'incertitude persistante du marché », affirme l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international. « C'est un bel exemple du travail de l'Équipe Canada, solidaire des entreprises de toutes tailles, et surtout celles des secteurs durement touchés, comme l'acier et l'aluminium, le bois d'œuvre, la fabrication et l'agroalimentaire. Ensemble, nous veillons à ce que les exportateurs canadiens demeurent concurrentiels, résilients, et prêts à saisir de nouvelles occasions. »

« L'an dernier, lorsque les exportateurs canadiens ont dû composer avec l'imposition de tarifs douaniers et la volatilité économique mondiale, nous avons réagi rapidement et à grande échelle. Nos priorités étaient d'appuyer les exportateurs, de protéger les relations stratégiques et d'en assurer le maintien. Notre soutien a joué un rôle stabilisateur en période d'incertitude et a créé les conditions nécessaires à la diversification des entreprises et à leur résilience à long terme », souligne Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'EDC. « Alors que la dynamique du commerce mondial continue d'évoluer, EDC demeure résolue à appuyer les entreprises, à rester à l'affût des domaines où les besoins sont les plus grands et à collaborer étroitement avec des partenaires des secteurs public et privé, tout en offrant sa gamme complète de solutions pour soutenir le développement économique et les ambitions commerciales du Canada. »

Le Programme d'impact commercial a aidé des entreprises canadiennes d'un océan à l'autre, y compris en Ontario (30 %), au Québec (26 %), dans l'Ouest canadien (24 %) et au Canada atlantique (20 %). Les solutions de fonds de roulement et d'assurance crédit commercial représentent plus de 85 % du soutien total accordé. Il s'agit de solutions phares qui contribuent au maintien des échanges commerciaux durant les périodes de forte incertitude en fournissant aux entreprises les fonds de roulement, mais aussi la tranquillité d'esprit, dont elles ont grand besoin.

Le recours aux solutions d'assurance crédit a augmenté chez les PME et dans les secteurs soumis aux pressions tarifaires, surtout l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, les matériaux de construction et les céréales; ce volet du Programme représente 1,45 milliard de dollars de soutien. EDC a aussi fourni un soutien essentiel de plus de 400 millions de dollars en Garanties pour le commerce international. Pour ce faire, nous avons notamment élargi notre soutien pour inclure les obligations relatives au cautionnement en douane afin d'aider les exportateurs aux prises avec un manque de liquidité. Dans ces cas, EDC fournit une garantie à l'institution financière de l'entreprise, ce qui permet à cette dernière de libérer son fonds de roulement qui servirait autrement de garantie. Les garanties d'EDC ont aussi aidé les entreprises à gérer les fluctuations de change et à réaliser des fusions et acquisitions sur le marché canadien.

Au-delà du soutien financier, des milliers d'entreprises canadiennes ont consulté les outils et ressources d'EDC sur les marchés et les mesures tarifaires, tout particulièrement son article sur les tarifs douaniers. D'ailleurs, plus de 2 800 entreprises ont tiré parti du Centre aide-export d'EDC récemment revu et amélioré, pour trouver réponse à leurs questions sur le commerce. Durant l'année, EDC a tenu 12 webinaires et a publié plus de 150 articles, afin de fournir aux entreprises des conseils pratiques pour les aider à réduire les risques liés au commerce, à affronter les difficultés économiques et à diversifier leurs activités. Au fil de l'évolution des besoins des exportateurs, EDC a aussi constaté une demande grandissante pour le savoir commercial (renseignements sur les pays, accords de libre-échange et Incoterms), signe d'un virage vers la diversification des marchés.

« Nos ressources sur la diversification et les régions qui offrent les meilleures possibilités de croissance aux entreprises canadiennes, entre autres l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, sont de plus en plus recherchées par les entreprises », explique Todd Winterhalt, premier vice-président, Marchés internationaux. « Notre sondage le plus récent révélait justement que les deux tiers des exportateurs comptent se lancer sur de nouveaux marchés dans les deux prochaines années, ce qui montre bien que les entreprises canadiennes cherchent à atténuer leur dépendance à un seul marché, et à devenir plus résilientes et compétitives grâce à la diversification. »

Exemples d'entreprises canadiennes ayant profité du Programme d'impact commercial

Dakeryn Industries - L'entreprise a pu s'acquitter de l'ensemble de ses obligations douanières aux États-Unis grâce au Programme d'impact commercial; ce soutien marquait d'ailleurs le tout premier cautionnement en douane émis dans le cadre du Programme pour une entreprise de l'Ouest canadien. La flexibilité ainsi gagnée a aidé Dakeryn Industries à étendre ses activités au-delà de ses trois installations depuis longtemps établies dans l'Ouest et à se lancer dans l'Est du pays.



L'entreprise a pu s'acquitter de l'ensemble de ses obligations douanières aux États-Unis grâce au Programme d'impact commercial; ce soutien marquait d'ailleurs le tout premier cautionnement en douane émis dans le cadre du Programme pour une entreprise de l'Ouest canadien. La flexibilité ainsi gagnée a aidé Dakeryn Industries à étendre ses activités au-delà de ses trois installations depuis longtemps établies dans l'Ouest et à se lancer dans l'Est du pays. Électroménagers CTM - Par l'entremise du Programme, EDC a fourni un cautionnement en douane exigé par les autorités américaines pour aider l'entreprise à respecter ses obligations douanières associées à un plus grand volume d'exportation vers les États-Unis; ses opérations transfrontalières ont ainsi pu se poursuivre durant cette période de croissance. Il s'agissait du premier cautionnement en douane émis dans le cadre du Programme pour une entreprise du Québec.

Soutien à l'industrie automobile - Dans le cadre du Programme d'impact commercial, EDC a ajusté sa solution d'assurance pour tenir compte des délais de fabrication et de livraison plus longs avec lesquels doivent composer les fabricants canadiens d'équipement de production automobile spécialisé en raison des perturbations liées aux mesures tarifaires. Ce soutien ciblé a fait en sorte que l'assurance demeure valide malgré les retards, et a ainsi aidé les entreprises à conserver leur financement bancaire.

À mesure que le commerce mondial évolue, les exportateurs canadiens entrent dans une nouvelle phase de croissance, axée sur la résilience et la compétitivité à long terme. Dans tous les secteurs prioritaires, les entreprises investissent, diversifient leurs marchés et misent sur l'expansion pour tirer leur épingle du jeu dans un contexte commercial mondial de plus en plus complexe. Même si l'incertitude persiste, les changements ont créé de nouvelles avenues d'adaptation pour les entreprises canadiennes. Le Programme d'impact commercial d'EDC leur fournit le soutien financier flexible, les solutions de gestion des risques et l'expertise sur les marchés dont elles ont besoin pour demeurer concurrentielles et assurer leur croissance sur la scène internationale en toute confiance. Pour en savoir plus, consultez la page sur le Programme d'impact commercial d'EDC.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur offre les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-800-229-0575 ou rendez-vous au www.edc.ca.

SOURCE Export Development Canada

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