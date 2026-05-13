L'organisme de crédit à l'exportation du Canada publie son dernier Rapport annuel intégré qui présente ses résultats et son bilan en matière de durabilité pour 2025

OTTAWA, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) a publié aujourd'hui son Rapport annuel intégré 2025. Le rapport met en évidence les manières dont EDC a soutenu la résilience et la croissance internationale des entreprises canadiennes en 2025, une année de grandes perturbations pour les échanges commerciaux.

Le rapport est accompagné d'une série de divulgations : la Divulgation liée au climat 2025, le Rapport sur les droits de la personne 2024-2025, le Rapport sur les retombées des obligations durables 2025 et le Rapport sur la double évaluation de l'importance relative 2025.

En cette période de forte volatilité économique et d'incertitude commerciale, EDC a soutenu les entreprises durement touchées et s'est concentrée sur le renforcement de la capacité concurrentielle du Canada. EDC a modifié sa stratégie d'entreprise en 2025 afin de répondre aux impératifs économiques nationaux; celle-ci repose en premier lieu sur le soutien aux secteurs dans lesquels le Canada peut être concurrentiel à l'international, le soutien à la diversification sur les marchés à forte croissance et la collaboration avec des partenaires du privé et du public dans le but de bâtir l'infrastructure essentielle à l'expansion des capacités commerciale et de production du pays.

« Notre gouvernement a confié à EDC un mandat clair : aider les entreprises canadiennes à être concurrentielles à l'international et réduire la dépendance du Canada à l'égard d'un seul marché. Le budget 2025 appuie ce mandat avec des ressources tangibles. Et EDC a fait du bon travail, » explique l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international. « Elle a soutenu 24 000 entreprises et facilité des activités commerciales d'une valeur de 135 milliards de dollars. C'est ce qui se produit quand le gouvernement et nos institutions commerciales travaillent main dans la main vers un but donné. Nous bâtissons une économie canadienne plus compétitive et plus résiliente, et nous n'en sommes qu'au début. »

« En 2025, les perturbations géopolitiques et économiques ont refaçonné l'écosystème commercial mondial et mis une pression considérable sur les entreprises canadiennes. Cette situation a mis en évidence les risques découlant d'une dépendance excessive à l'égard d'un seul marché », explique Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'EDC. « Dans le futur que nous envisageons, le Canada est une nation commerçante plus résiliente, concurrentielle et sûre. Notre pays est en train d'opérer l'une des transformations économiques les plus importantes de son histoire et EDC met tout en œuvre pour l'aider à passer du stade d'acteur commercial essentiellement continental à celui d'acteur mondial. »

En 2025, EDC a soutenu 23 980 clients - en grande majorité des petites et moyennes entreprises - grâce à ses solutions financières et ses produits du savoir. Elle a également facilité pour 135 milliards de dollars d'exportations, d'investissements à l'étranger et d'activités de développement du commerce, ce qui a contribué au produit intérieur brut (PIB) à hauteur d'environ 97 milliards de dollars et soutenu 580 000 emplois équivalents temps plein.

Alors que les pressions sur les coûts s'intensifiaient pour les exportateurs, EDC a lancé en mars 2025 le Programme d'impact commercial qui prévoyait une enveloppe de 5 milliards de dollars sur deux ans pour soutenir les entreprises canadiennes. À la fin de l'année, plus de 1,8 milliard de dollars avaient été octroyés au titre du programme afin de soutenir plus de 4 000 transactions et environ 800 clients. En avril 2026, le soutien total octroyé était passé à 2,1 milliards de dollars. Le Programme d'impact commercial aide des entreprises de tous les secteurs, mais tout particulièrement celles qui évoluent dans les industries vulnérables, notamment l'acier, l'aluminium, l'automobile et l'agroalimentaire.

En 2025, EDC a réalisé un bénéfice net de 178 millions de dollars, soit une baisse par rapport au bénéfice de 915 millions dégagé en 2024, ce qui s'explique par la diminution du montant net des produits du financement et des placements et par les pertes nettes réalisées sur les placements. « En ce moment charnière pour l'avenir économique de la nation, EDC déploie délibérément ses capitaux pour appuyer des secteurs d'importance stratégique pour le Canada; ce faisant, elle aide à combler les lacunes en matière de financement des entreprises et leur permet d'agir plus rapidement et avec assurance », déclare Scott Moore, vice-président directeur ‒ Finances, et chef de l'exploitation. « Cela a supposé une prise de risques accrue dans des secteurs porteurs de croissance de même que dans des projets déterminants pour la compétitivité et la capacité commerciale future du pays, le tout en veillant à gérer notre bilan de manière responsable en tant qu'organisme de crédit à l'exportation du Canada. »

En 2025, EDC a lancé son Portefeuille pour l'injection de capitaux stratégiques, doté d'une enveloppe de cinq millions de dollars à allouer sur cinq ans pour soutenir des transactions stratégiques comportant des risques plus élevés. Dès la première année, 521,4 millions de dollars ont été déployés pour appuyer quatre transactions dans les secteurs des minéraux critiques, de l'énergie, de la fabrication de pointe et de la défense.

EDC travaille à améliorer la capacité concurrentielle du Canada à l'international en se concentrant sur les secteurs où la demande mondiale est forte, notamment l'agroalimentaire, l'énergie et la transition énergétique, les mines et métaux, le numérique et la fabrication de pointe. EDC a aussi élargi son soutien au secteur de la défense et de la sécurité au milieu de l'année 2025, et ainsi soutenu 28 clients et facilité des activités commerciales d'une valeur de 690 millions de dollars en six mois.

Favoriser la diversification du commerce canadien

En 2025, EDC a facilité des activités commerciales d'une valeur de 14,8 milliards de dollars en Asie-Pacifique et ouvert une nouvelle représentation à Bangkok, en Thaïlande, sa onzième dans la région, en plus de sa succursale financière autonome à Singapour. EDC a également renforcé l'accès des entreprises canadiennes au marché de l'Asie-Pacifique en signant quatre accords de partenariat avec des leaders du marché en Indonésie, au Vietnam, en Corée du Sud et en Inde, ce qui a porté le nombre total de ses partenariats dans la région à dix.

En Europe, EDC a facilité des activités d'une valeur de 16,2 milliards de dollars et lancé une stratégie ciblée sur deux ans visant à approfondir ses relations sur le marché européen et à fournir aux entreprises canadiennes des connaissances spécialisées adaptées aux marchés locaux. En 2026, EDC étendra sa présence en Europe en ouvrant des représentations en France, en Pologne et en Suède.

Notre engagement en faveur du commerce durable

La croissance responsable, durable et inclusive est au cœur de nos efforts visant à renforcer la capacité concurrentielle du Canada. En 2025, EDC a soutenu le secteur des technologies propres à hauteur de 8,3 milliards de dollars et déployé 5,3 milliards en financement durable. Ces sommes ont contribué à soutenir des exportateurs canadiens et des projets liés à la transition vers une économie sobre en carbone. Cela incluait 1,4 milliard de dollars de soutien à 51 initiatives liées aux énergies renouvelables.

EDC a également continué à favoriser le commerce inclusif en soutenant des entreprises canadiennes détenues par des membres de groupes en quête d'équité. En 2025, elle a servi 3 109 clients, facilité des activités d'une valeur de 2,7 milliards de dollars et fait en sorte que les retombées commerciales profitent à un plus large éventail d'entreprises.

Pour en savoir plus, lisez le Rapport annuel intégré 2025 ainsi que les rapports complémentaires sur la durabilité d'EDC.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca.

SOURCE Export Development Canada

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