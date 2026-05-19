Contribution à la résilience commerciale et à la sécurité économique à un moment décisif

OTTAWA, ON, le 19 mai 2026 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) accroît son soutien aux acteurs du secteur canadien des mines et des minéraux critiques, qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, des producteurs aux fournisseurs, reconnaissant leur importance pour la résilience et la sécurité économiques ainsi que les efforts de diversification du commerce du Canada.

Aujourd'hui, EDC est fière de souligner qu'en 2025 seulement, elle a soutenu plus de 300 clients et facilité des activités d'environ 8,7 milliards de dollars dans le secteur canadien des minéraux critiques, contre 7,9 milliards de dollars en 2024.

« Le Canada est bien placé pour répondre à la demande mondiale et être un fournisseur fiable de minéraux critiques dans les domaines de l'électrification, de la décarbonation et de la sécurité économique, tant au pays qu'à l'étranger », affirme Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'EDC. « Afin de saisir cette occasion pour le Canada, EDC évolue - en prenant plus de risques et en appuyant des projets de nouvelles façons, y compris au moyen de financement préalable à la construction accordé à un stade plus précoce - dans le but d'accélérer la réalisation de projets transformateurs pour le pays. Nous nous employons également à faire rayonner l'expertise minière canadienne partout dans le monde en créant des débouchés commerciaux pour les fournisseurs miniers canadiens dans le cadre de projets internationaux stratégiques. »

Dans un contexte où la dynamique commerciale mondiale évolue et les fournisseurs de confiance sont de plus en plus recherchés, le secteur minier canadien jouera un rôle déterminant dans le soutien à diversification du commerce et le renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour le pays et ses partenaires commerciaux. La demande en minéraux critiques connaît une croissance rapide en raison de l'importance de ces ressources dans les domaines de la transition énergétique, de la défense et de la sécurité, des technologies numériques et des infrastructures.

Conformément à la Stratégie sur les minéraux critiques du gouvernement du Canada, EDC déploie du capital-risque en partenariat avec d'autres organismes du gouvernement du Canada et le secteur privé en vue de soutenir des projets miniers canadiens stratégiques qui favoriseront la croissance propre, renforceront la résilience commerciale et amélioreront la sécurité économique, nationale et énergétique.

« Il est essentiel de faire connaître nos minéraux critiques de classe mondiale sur la scène internationale pour diversifier nos relations commerciales et doubler nos exportations hors États-Unis », a déclaré l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international. « Les investissements dans nos mines et les partenariats conclus autour des minéraux critiques canadiens témoignent de la confiance mondiale dans les ressources et les travailleurs du Canada. Ces projets démontrent que nous avançons à un rythme sans précédent pour consolider notre position de superpuissance dans le domaine des minéraux critiques et créer des emplois bien rémunérés pour les Canadiens. »

« Les minéraux critiques du Canada sont des composantes essentielles d'une économie forte et résiliente et d'un avenir énergétique sûr pour tous. C'est pourquoi notre gouvernement fait des investissements ciblés et stratégiques pour aider le secteur minier canadien à soutenir la concurrence, à se développer et à réaliser de grands projets de manière responsable », a déclaré l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. « En collaborant avec des partenaires comme Exportation et développement Canada pour obtenir du financement et attirer des investissements mondiaux, nous renforçons les chaînes d'approvisionnement canadiennes, créons de bons emplois et positionnons le Canada comme le fournisseur fiable de minéraux critiques dont le monde a besoin. »

Forte de plus de 80 ans d'expérience au service de l'industrie minière canadienne, EDC soutient l'ensemble de l'écosystème des minéraux critiques : développement de projets en phase de démarrage, agrandissement de mines, installations de traitement, fournisseurs de biens et de services, et exportateurs qui fournissent des technologies et des solutions canadiennes à l'étranger.

Les exemples ci-dessous illustrent l'éventail d'entreprises du secteur minier qui ont bénéficié du soutien d'EDC.

Nouveau Monde Graphite : En mars 2026, EDC et la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) ont signé un accord avec Nouveau Monde Graphite sur une facilité de crédit garantie de premier rang d'environ 459 millions de dollars canadiens afin de soutenir la prochaine phase de la mine Matawinie de l'entreprise au Québec. Une fois la clôture financière atteinte, le financement permettra le développement, la construction et la mise en service de la mine de graphite. Ce projet, qui a été porté à l'attention du Bureau des grands projets en novembre 2025, vise à accélérer le développement d'une chaîne de valeur intégrée au Canada et à aider les nations du G7 ainsi que leurs alliés à s'assurer un approvisionnement fiable en minéraux critiques.

Métaux Torngat : En 2025, EDC a octroyé un crédit-relais de 110 millions de dollars à la société Métaux Torngat pour appuyer la prochaine phase de son projet Strange Lake visant l'exploitation de terres rares au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Le financement appuie les activités préalables à la construction, notamment les études techniques et environnementales, et il s'agit du tout premier financement octroyé par EDC pour un projet minier en phase de démarrage. Le projet exploitera ce qui devrait être l'un des plus importants gisements de terres rares lourdes ailleurs qu'en Chine et contribuera à renforcer la chaîne d'approvisionnement du secteur minier canadien. Le prêt de 55 millions de dollars destiné à l'infrastructure accordé par la BIC, associé au crédit-relais accordé par EDC, permet de faciliter la progression du projet vers sa prochaine étape.

Vulcan Energy Resources : À la fin de 2025, EDC a soutenu l'entreprise australienne Vulcan Energy Resources Ltd par l'intermédiaire d'un financement de projet de 232 millions de dollars américains. Ce prêt garanti de premier rang faisait partie du montage financier de 2,2 milliards d'euros de Vulcan pour la première phase du projet Lionheart. Il s'agit d'un projet de lithium géothermal dans la vallée du Rhin supérieur, en Allemagne, qui produira du lithium destiné à la fabrication de batteries pour les marchés des véhicules électriques et du stockage d'énergie de l'Europe. La participation d'EDC soutient la fourniture de technologies et de services d'ingénierie canadiens qui appuient le projet.

MineSense : MineSense, un client de longue date d'EDC basé à Vancouver, a reçu divers types de soutien financier d'EDC au cours des dix dernières années, notamment sous forme de capital-actions, de financement et de cautionnement. Le soutien d'EDC a permis à l'entreprise de commercialiser ses technologies d'analyse de données et de détection à l'échelle mondiale et ainsi aider les exploitations minières à séparer les matériaux de grande valeur des déchets à l'étape du chargement, ce qui facilite la récupération tout en réduisant la consommation d'énergie, les émissions et la quantité de déchets en général. En améliorant l'efficacité et la durabilité de l'extraction des minerais, MineSense renforce l'approvisionnement en cuivre et en d'autres minéraux critiques essentiels pour l'électrification et les technologies propres.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1 800 229-0575 ou visitez le www.edc.ca/fr.

SOURCE Export Development Canada

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