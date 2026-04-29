Le partenariat s'inscrit dans les efforts du G7 pour renforcer les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques afin de les rendre plus diversifiées, transparentes, résilientes et durables, comme l'énoncent le mandat de l'Alliance sur la production de minéraux critiques et le Plan d'action de Toronto sur l'économie circulaire.

En vertu du protocole d'entente, EDC et UKEF établiront un cadre de coopération ayant pour vocation de promouvoir et de soutenir les intérêts canadiens et britanniques dans des projets et des débouchés du secteur des minéraux critiques. Les deux organismes s'engagent à explorer les moyens de collaborer à des initiatives visant des biens et des services canadiens et britanniques, ici au Canada et à l'étranger. L'entente facilitera la mise en commun d'expériences et de pratiques exemplaires dans les domaines du crédit à l'exportation, du financement structuré et du financement du commerce. Elle aura aussi pour but de mobiliser des investissements dans les projets canadiens et des capitaux à destination de la filière des minéraux critiques.

Conformément aux objectifs communs du Canada et du Royaume-Uni en matière de diversification commerciale et de compétitivité économique, EDC et UKEF s'engagent en outre à coopérer dans d'autres secteurs stratégiques en mettant en commun leurs connaissances et leurs pratiques exemplaires de même qu'en prêtant main-forte aux exportateurs devant composer avec un contexte en évolution, qui présente à la fois des occasions et des risques. Cette coopération s'étend à plusieurs secteurs : l'exploitation minière (minéraux critiques, métaux de base et métaux précieux), l'énergie nucléaire, la fabrication de pointe, la défense et les technologies numériques. Ces secteurs contribuent à sécuriser les chaînes d'approvisionnement, à stimuler l'innovation et la productivité, et à orchestrer le passage vers une économie plus résiliente et plus sobre en carbone.

Grâce à l'exonération des droits de douane prévue par l'Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni, les deux pays cultivent un partenariat essentiel et durable, et s'offrent mutuellement un environnement commercial stable propice au développement d'une relation commerciale à long terme.

Depuis plus d'une décennie, EDC accompagne les exportateurs canadiens au Royaume-Uni par le biais de sa représentation à Londres en débloquant des capitaux, en réduisant le risque de non-paiement et en fournissant une expertise sur le terrain et des renseignements sur les marchés. Afin d'aider les exportateurs et les investisseurs à saisir des occasions au Royaume-Uni et en Europe continentale, EDC élargira sa présence européenne en ouvrant des représentations à Paris, à Varsovie et à Stockholm en 2026.

Citations

« De la préparation de la défense à la sécurité énergétique, les minéraux critiques sont un élément fondamental des chaînes d'approvisionnement stratégiques actuelles. En renforçant sa coopération avec UK Export Finance, EDC s'engage à explorer les moyens de mobiliser des capitaux pour développer des projets responsables dans le secteur des minéraux critiques, soutenir de bons emplois ainsi que renforcer les infrastructures et les capacités au Canada et au Royaume-Uni, alors que nous œuvrons à la réalisation des priorités du G7. »

Alison Nankivell, présidente et chef de la direction, EDC

« Cette entente entre EDC et UKEF est précisément le type de partenariat recherché par le Canada. Elle permettra de resserrer les liens avec l'un de nos plus fidèles alliés, d'ouvrir des débouchés pour les entreprises canadiennes dans les minéraux critiques, la défense et d'autres secteurs, et de mettre en place les chaînes d'approvisionnement résilientes dont dépendent nos deux pays. Voilà l'Équipe Canada en action. »

L'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international

« Le Canada possède des ressources prisées à l'international, et nous prenons des mesures décisives pour devenir une superpuissance minière mondiale. Cette entente vient intensifier la coopération entre le Canada et le Royaume-Uni, à un moment où il est plus important que jamais de pouvoir accéder à des chaînes d'approvisionnement fiables. En harmonisant les efforts de nos organismes de crédit à l'exportation et en travaillant à la réalisation du mandat de l'Alliance sur la production de minéraux critiques, nous pouvons mobiliser des capitaux, accélérer des projets de même que renforcer la compétitivité économique et la sécurité des alliés. »

L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Cette entente avec EDC marque une étape importante de notre engagement commun à bâtir des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques plus résilientes et plus diversifiées. Le Canada est un partenaire incontournable du Royaume-Uni. En travaillant ensemble, nous pouvons en faire davantage pour aider les entreprises des deux côtés de l'Atlantique à accéder au financement, à l'expertise et aux occasions dont elles ont besoin. Que ce soit dans les secteurs des minéraux critiques, de l'énergie propre, de la défense ou des technologies numériques, ce partenariat témoigne de notre ambition commune de renforcer la sécurité économique, et d'être en phase avec les occasions et les défis qui façonnent le commerce mondial. »

Tim Reid, chef de la direction, UK Export Finance

« Portés par notre investissement dans les minéraux critiques, les énergies propres et la défense et guidés par notre Stratégie industrielle moderne, nous mettons en place des chaînes d'approvisionnement résilientes et diversifiées qui seront la clé de voûte de notre sécurité économique pendant des décennies. Ce partenariat envoie un message clair de l'engagement du Royaume-Uni et du Canada à travailler ensemble pour consolider ces fondations et développer un commerce profitable pour nos deux nations. »

Chris Bryant, ministre du Commerce du Royaume-Uni

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1 800 229-0575 ou visitez le www.edc.ca.

À propos de UK Export Finance

UK Export Finance (UKEF) est un ministère du gouvernement du Royaume-Uni et l'organisme de crédit à l'exportation (OCE) du Royaume-Uni. UKEF aide les exportateurs à accéder à un fonds de roulement et à gérer le risque de non-paiement en offrant une garantie gouvernementale et en s'associant à des bailleurs de fonds du secteur privé pour faire rayonner les exportations et le commerce international du Royaume-Uni. www.gov.uk/uk-export-finance

SOURCE Export Development Canada

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