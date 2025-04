L'ARSF met en place des mesures temporaires permettant aux experts en sinistres d'accélérer le traitement des demandes d'indemnisation

TORONTO, le 16 avril 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de règlementation des services financiers (ARSF) met en place des mesures temporaires pour permettre aux assureurs de la province de traiter le volume élevé de demandes d'indemnisation causé par la récente tempête de verglas au centre et dans l'Est de l'Ontario, notamment à Orillia et Peterborough.

L'ARSF veut s'assurer que le traitement et le règlement des demandes d'indemnisation des consommateurs soient effectués le plus rapidement possible.

Ces mesures temporaires :

permettront aux assureurs de l'Ontario de faire appel aux services d'employés d'assureurs affiliés

de faire appel aux services d'employés d'assureurs affiliés permettront aux sociétés d'assurance en nom collectif titulaires de permis de faire appel à des experts d'assurance titulaires de permis d'une autre province ou d'un autre territoire que l' Ontario

Ces mesures seront en vigueur jusqu'au 4 juillet 2025.

