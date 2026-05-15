WASAGAMACK, MB, le 15 mai 2026 /CNW/ - Nous savons que pour que les collectivités prospèrent, elles doivent être connectées. Elles ont besoin d'options de transport en commun, ainsi que d'un accès fiable à Internet. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada annonce des mesures de soutien essentielles qui aideront les collectivités rurales et nordiques du Manitoba à être mieux connectées.

Le gouvernement du Canada investit plus de 63 millions de dollars dans 9 projets qui permettront de mettre en place des infrastructures modernes et fiables dans les collectivités rurales et nordiques du Manitoba.

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et députée de Churchill--Keewatinook Aski, en a fait l'annonce en compagnie du Grand Chef Alex McDougall de Anisininew Okimawin et du Chef Walter Harper de la Nation Anisininew de Wasagamack. Ces projets seront essentiels pour construire plus de logements, soutenir l'abordabilité et bâtir des collectivités fortes.

Pour aider à soutenir la connectivité en milieu rural, plus de 61 millions de dollars appuieront quatre projets d'Internet haute vitesse par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, aidant à brancher 2 309 ménages dans 11 collectivités rurales et éloignées, dont plus de 2 100 ménages autochtones.

Cinq autres projets seront également soutenus au Manitoba afin d'investir dans les infrastructures de transport actif et les solutions de transport en commun en milieu rural. Il s'agira notamment de remplacer des autobus et de soutenir d'importantes infrastructures de transport en commun. Cela comprend l'achat d'un autobus de remplacement afin d'assurer la continuité des services de transport en commun pour les personnes ayant des besoins en matière d'accessibilité dans la municipalité d'Arborg.

Une connectivité améliorée et plus fiable, des options de logement abordables et des infrastructures locales solides signifient un meilleur accès aux services en ligne essentiels, aux soins de santé et aux services d'urgence, ainsi qu'aux possibilités économiques. Les investissements annoncés aujourd'hui contribueront à combler l'écart et à bâtir des villes et des régions plus fortes et mieux connectées, en particulier dans les collectivités autochtones.

Citations

« Tout le monde reconnaît que le logement est essentiel, mais pour les régions rurales et éloignées, l'absence d'Internet haute vitesse a longtemps constitué un obstacle à l'accès à des possibilités comme l'éducation et le développement des entreprises. Notre nouveau gouvernement ne se contente pas d'investir dans nos collectivités, nous apportons des améliorations essentielles aux infrastructures dans les collectivités de Churchill--Keewatinook Aski et partout au Canada. Les collectivités fortes reposent sur des infrastructures modernes et fiables. Grâce à ces investissements dans les régions rurales et nordiques du Manitoba, le gouvernement du Canada appuie des projets qui améliorent les services, fournissent des logements sûrs et abordables, offrent des options de logement avec services de soutien et aident à bâtir des collectivités plus fortes, plus sûres et mieux connectées. »

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et députée de Churchill--Keewatinook Aski

« Ce projet permettra à des milliers de membres de diverses Premières Nations de bénéficier d'une vitesse Internet comparable à celle disponible ailleurs au Canada. Il s'agit non seulement d'un autre pas vers la réconciliation économique, mais aussi d'un investissement qui soutiendra l'éducation, les soins de santé, la formation et le partage des connaissances pour les résidents de ces collectivités. »

L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Si nous voulons bâtir une économie canadienne plus forte et plus résiliente, nous devons nous assurer que les résidents des collectivités rurales et éloignées ont les mêmes possibilités que les résidents des centres urbains. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de cet effort. Cet investissement de plus de 61 millions de dollars - qui fait partie de l'engagement transformationnel de notre gouvernement visant à connecter 98 % des foyers canadiens à Internet haute vitesse d'ici la fin de 2026 - aidera à connecter plus de 2 300 foyers dans plus de 11 collectivités du Manitoba, dont plus de 2 100 ménages autochtones, à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. »

L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural

« Au nom des résidents d'Arborg, je tiens à remercier sincèrement le gouvernement fédéral pour cet investissement dans notre collectivité. Le financement obtenu dans le cadre de ce programme nous a permis d'acheter un nouveau véhicule de transport adapté, garantissant ainsi aux personnes âgées, aux résidents en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite un transport sûr, fiable et accessible. Cette contribution renforce notre engagement en faveur de l'inclusion, de l'indépendance et de l'égalité d'accès aux services pour tous les membres de notre communauté. »

Peter Dueck, maire de la Municipalité d'Arborg

« L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante vers le type de partenariat respectueux et fondé sur les distinctions que nos nations Anisininew réclament dans le Nord. En investissant dans les infrastructures que nos nations ont désignées comme prioritaires, le Canada commence à reconnaître que nos Nations doivent diriger les solutions pour nos propres terres et peuples. Ce soutien nous aidera à combler les lacunes de longue date en matière de logement, d'installations communautaires et de services essentiels, afin que nos enfants puissent grandir en s'épanouissant dans leur langue, leur culture et leur identité, ici, chez eux. En tant que nations Anisininew, nous nous présentons à la table en tant que gouvernements à part entière, et non en tant que parties prenantes, et nous nous attendons à ce que ce partenariat se poursuive dans cet esprit. Au nom du Grand conseil Anisininew Okimawin, je salue le travail de nos chefs, de nos conseils, de nos aînés et des Anisininewuk qui ont porté ces priorités pendant de nombreuses années. Je remercie également nos partenaires de nous avoir écoutés et d'avoir cheminé avec nous d'une manière qui respecte notre souveraineté et soutient notre vision à long terme de nations saines et autodéterminées. »

Grand Chef Alex McDougall, Grand Conseil Anisininew Okimawin

« Pour la Nation Anisininew de Wasagamack, cette annonce signifie un changement réel et tangible pour les familles. Les investissements réalisés nous aideront à construire les logements, les installations et les infrastructures communautaires dont notre peuple a besoin depuis des générations. Il ne s'agit pas seulement de projets. Ce sont les fondements de la sécurité, de la dignité et des possibilités pour nos membres, aujourd'hui et à l'avenir. Nous avons été clairs sur le fait que tout développement sur notre territoire doit respecter nos droits, nos lois et nos responsabilités envers la terre et les uns envers les autres. Cette initiative marque un pas dans la bonne direction, où les gouvernements travaillent avec nous en tant que partenaires égaux et reconnaissent que les dirigeants d'Anisininew savent ce qui est le mieux pour les communautés d'Anisininew. Je tiens à remercier les membres de notre communauté pour leur patience, leur résilience et leurs conseils dans la définition de ces priorités, et je remercie nos Premières Nations voisines Anisininew et le Grand Conseil de s'être unis d'une seule voix. En travaillant ensemble, nous bâtissons un avenir plus solide, ancré dans notre souveraineté, notre culture et notre vision commune pour le Nord. »

Chef Walter Harper, Nation Anisininew de Wasagamack

Produits connexes

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit plus de 63 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR) et du Fonds pour la large bande universelle (FLBU).

Fonds pour le transport actif (FTA) :

Le FTA permet de soutenir des projets qui visent à construire ou à élargir des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de voies afin d'offrir aux Canadiens des options plus abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein de leur collectivité en marchant, à vélo et en utilisant des moyens à propulsion humaine ou des aides à la mobilité hybrides comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.



Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR) :

Le FSTCMR soutient des initiatives qui améliorent l'accès au transport en commun, aidant ainsi les résidents des communautés rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes. En améliorant la disponibilité et la fiabilité des options de transport en commun, le FSTCMR contribue à bâtir des communautés plus fortes et mieux connectées à travers le pays.



Fonds pour la large bande universelle (FLBU) :

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à l'ensemble de la population canadienne un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement. Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici la fin de 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 96,3 % des foyers du Canada ont accès à Internet haute vitesse, alors que seulement 79 % des foyers étaient desservis en 2014. Au Manitoba, 91,1% des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse. Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones sont plus susceptibles d'être portées disparues ou d'être assassinées que les femmes non autochtones. Une meilleure connectivité représente un plus large éventail d'outils disponibles pour les victimes de violence qui peuvent ainsi accéder à des ressources numériques essentielles et obtenir de l'aide en cas de besoin. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que tous les foyers du pays aient accès à Internet haute vitesse d'ici 2030, et nous sommes en bonne voie d'atteindre nos objectifs en matière de connectivité. Ces projets contribueront à la réalisation de cet objectif, et le gouvernement continuera d'investir dans les infrastructures qui ouvrent de nouvelles possibilités et qui permettent aux communautés de tirer parti de tout ce que le Canada a à offrir.



Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Développement économique rural

https://ised-isde.canada.ca/site/rural/fr

Tableau de bord d'accès à Internet haute vitesse

https://ised-isde.canada.ca/sts-sst/hsiad-tbihs/acces-internet-haute-vitesse-canada/fr/acces-universel/connectivite.html

Fonds pour la large bande universelle

https://ised-isde.canada.ca/site/acces-internet-haute-vitesse-canada/fr/fonds-pour-large-bande-universelle

La haute vitesse pour tous : la stratégie canadienne pour la connectivité

https://ised-isde.canada.ca/site/acces-internet-haute-vitesse-canada/fr/strategie-canadienne-pour-connectivite/haute-vitesse-pour-tous-strategie-canadienne-pour-connectivite

Carte nationale de l'Internet haute vitesse

https://ised-isde.canada.ca/app/scr/sittibc/web/bbmap?lang=fra#!/map

Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1617731561423/1617731691291

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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