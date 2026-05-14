BONAVISTA, NL, le 14 mai 2026 /CNW/ - Des améliorations seront apportées à la promenade et aux espaces verts de l'étang Old Days grâce à un investissement de 200 000 $ du gouvernement fédéral.

Ce projet soutiendra la santé à long terme et la biodiversité de l'aire de conservation de l'étang Old Days grâce à la replantation d'une végétation indigène de milieu humide autour de l'étang. Le projet consiste également à réparer environ 350 mètres de la promenade publique ainsi qu'à installer des nichoirs dans tout le milieu humide. Ces améliorations permettront d'accroître l'accès à la nature pour les résidents et les visiteurs de Bonavista, en plus de favoriser la santé de l'écosystème du milieu humide.

Citations

« Alors que l'été approche, quoi de mieux qu'une promenade autour du magnifique étang Old Days, à Bonavista. Notre gouvernement est fier de soutenir les améliorations qui seront apportées la promenade de l'étang Old Days, qui permettront de protéger l'environnement tout en améliorant l'accès à la nature pour les résidents et les visiteurs de Bonavista. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, et députée de St. John's-Est

« L'étang Old Days est un espace naturel précieux à Bonavista, et cet investissement nous permet à la fois de le protéger et de l'améliorer pour les générations futures. En restaurant la végétation indigène, en améliorant la promenade et en facilitant l'accès à ce magnifique site, nous soutenons la durabilité environnementale tout en créant un espace plus accueillant pour les résidents et les visiteurs. »

John Norman, maire de Bonavista

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 200 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), et la contribution de la Muncipalité de Bonavista s'élève à 50 000 $.

Le FIN soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature. À ce jour, plus de 87,3 millions de dollars ont été annoncés pour 47 projets d'infrastructure dans le cadre du FIN.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent à la fois des éléments d'infrastructures artificielles et naturelles. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Au moins 10 % de l'enveloppe globale du programme a été allouée à des projets dirigés par des Autochtones.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Fonds pour les infrastructures naturelles

https://logement-infrastructure.canada.ca/nif-fin/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Crystal Fudge, Agente chargée des affaires économiques, culturelles et patrimoniales, Municipalité de Bonavista, [email protected]