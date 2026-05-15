LINCOLN, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ - La municipalité de Lincoln sera mieux protégée contre les effets des inondations et de l'érosion du littoral grâce à une contribution fédérale pouvant atteindre 33,7 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). Il s'agit du plus important investissement en infrastructure jamais réalisé par le gouvernement du Canada dans la municipalité de Lincoln.

Annoncé par Chris Bittle, député de St. Catharines, Sandra Easton, mairesse de la Municipalité de Lincoln, Michael Kirkolopoulos, directeur municipal de Lincoln, et John Passero, président de Silvergate Homes et représentant de Prudhommes Landing Development, le projet permettra de réduire les risques d'inondation et l'érosion des berges le long des rives du lac Ontario. L'amélioration des berges permettra de garantir un accès à l'année aux résidences, aux commerces, aux fermes et aux parcs situés au bord du lac, en plus de prolonger l'utilisation sécuritaire et continue des routes locales et des espaces verts.

Le financement servira à améliorer environ un kilomètre de routes et à déplacer plus de trois kilomètres de routes à l'intérieur des terres. Des mesures de protection des berges s'étendant sur près de trois kilomètres seront mises en place le long de certaines routes et de certains parcs. Les secteurs riverains et les nouvelles infrastructures routières seront renforcés grâce à la construction de plus de six kilomètres de bandes tampons d'arbres qui aideront à réduire l'érosion et à absorber les eaux de ruissellement. Ces mesures assureront la protection à long terme des développements actuels et futurs le long du littoral de Lincoln, notamment en permettant la construction de plus de 3 500 nouveaux logements à Prudhomme's Landing.

Les inondations ont des répercussions coûteuses et dévastatrices sur les collectivités. Les investissements effectués dans le cadre du FAAC, comme celui-ci, permettent aux collectivités d'être mieux préparées aux phénomènes météorologiques extrêmes et à la hausse prévue du niveau des eaux. Le gouvernement fédéral s'engage à bâtir des infrastructures d'envergure qui renforcent notre économie et nos collectivités, et qui permettent de bâtir un Canada fort.

Citations

« Le lac Ontario fait partie intégrante de l'identité, de la culture et du mode de vie des résidents de Lincoln. Toutefois, les changements climatiques entraînent une augmentation des risques d'inondation et d'érosion, menaçant de balayer les moyens de subsistance, les habitations et le littoral qui constituent le cœur de cette communauté depuis des siècles. Grâce au plus important investissement du gouvernement fédéral dans l'histoire de Lincoln, nous reconstruisons le littoral afin qu'il puisse offrir des retombées durables pour les années à venir. »

Chris Bittle, député de St. Catharines, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les conditions météorologiques extrêmes qui persistent constituent une menace sérieuse pour notre communauté, en particulier dans les secteurs riverains du lac Ontario. Ces améliorations pour la protection des berges joueront un rôle crucial pour faire de Lincoln une communauté plus sûre, plus prospère et plus résiliente. En soutenant à la fois nos infrastructures naturelles et nos infrastructures bâties, nous protégeons non seulement notre patrimoine environnemental, mais nous favorisons également le développement économique. Ce projet témoigne de notre engagement en faveur d'une croissance durable et de la résilience climatique, assurant ainsi un avenir meilleur à tous les résidents. »

Sandra Easton, mairesse de la Municipalité de Lincoln

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit près de 33,7 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. La Municipalité de Lincoln et le secteur privé fournissent également une contribution pour le projet.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé 3,74 milliards de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, près de 3 milliards de dollars d'investissements ont été annoncés pour 126 projets d'infrastructure destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

, dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, dont l'objectif est de fournir un soutien direct pour répondre aux demandes de renseignements concernant les infrastructures et le climat; à la liste des experts en matière de climat et d'infrastructure, qui sert à fournir un accès à des conseils d'experts afin de renforcer la prise en compte du climat dans le cadre des projets d'infrastructure publique et de logement; et aux outils et aux ressources sur le climat, qui sont largement disponibles et accessibles dans le site suivant : PerspectivesClimatiques.ca Plateforme.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures prises par le gouvernement fédéral permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et de soutenir la croissance des collectivités partout au pays.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://logement-infrastructure.canada.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Projet de protection du littoral et des routes riveraines (en anglais seulement)

https://speakuplincoln.ca/LakeshoreShorelineProtection

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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