LINCOLN, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Chris Bittle, député de St. Catharines, de Sandra Easton, mairesse de la Municipalité de Lincoln, de Michael Kirkopoulos, directeur municipal de Lincoln, et de John Passero, président de Silvergate Homes.

Date : Vendredi 15 mai 2026



Heure : 10 h (HAE)



Lieu : Presentation Centre & Design Studio

3329, North Service Road

Vineland Station (Ontario) L0R 2E0

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Liliana Busnello, Gestionnaire, Communications organisationnelles, Municipalité de Lincoln, 905-563-2799, poste 230, [email protected]