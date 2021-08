CHARLOTTETOWN, PE, le 6 août 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité de tous les Canadiens sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada. Dans l'ensemble du pays, les collectivités sont aux premières lignes de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les collectivités et stabiliser l'économie.

Aujourd'hui, le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l'honorable Lawrence MacAulay, au nom de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, avec l'honorable James Aylward, a annoncé que l'Île-du-Prince-Édouard a reçu un paiement complémentaire de 16,5 millions de dollars en plus de son allocation de plus de 17 millions de dollars pour l'exercice 2021-2022 au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC). Ce complément double le montant que les collectivités de l'Île-du-Prince-Édouard ont reçu dans le cadre du programme en 2020-2021, ce qui leur permet de réaliser des projets d'infrastructure favorisant le bien-être de leurs résidents.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités un financement stable et souple pour leurs priorités en matière d'infrastructure dans un large éventail de catégories. Par exemple, Summerside a reconstruit 5,3 kilomètres de rues et réparé 99 structures servant à l'approvisionnement en eau et à la collecte des eaux usées qui étaient endommagées par une infiltration d'eau afin que les résidents puissent bénéficier de routes et de services fiables, tandis que Belfast a utilisé les fonds pour améliorer le secteur de la piscine communautaire, le terrain de jeu, le terrain de tennis/basketball, ainsi que pour aménager un sentier pédestre pour ses résidents.

Le 29 juin 2021, le Fonds de la taxe sur l'essence a été renommé Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Ce changement de nom reflète mieux l'évolution du programme au fil du temps et ne changera ni ne modifiera les objectifs ou les exigences du programme.

Les infrastructures des casernes et des postes de pompiers ont été ajoutées comme catégorie d'investissement dans le cadre du programme. Cet ajout contribuera à l'objectif du programme de rendre les collectivités plus fortes et plus résilientes.

En permettant aux collectivités de planifier leurs besoins actuels et futurs, et de construire ou d'améliorer les infrastructures qui les aideront à prospérer en toutes circonstances, le FDCC est un outil essentiel qui contribuera à faire en sorte que l'Île-du-Prince-Édouard demeure parmi les meilleurs endroits au monde pour les générations à venir.

« Les terrains de jeux, l'eau potable, les rues et les sentiers ne sont que quelques-unes des choses d'importance vitale ici à l'Île-du-Prince-Édouard que nous avons pu soutenir grâce au Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Il est très important d'aider les municipalités à investir dans les infrastructures essentielles. Le partenariat avec l'Île-du-Prince-Édouard et nos villes locales permet de réaliser des projets dans toute l'île tout en créant de bons emplois et en bâtissant des collectivités plus inclusives. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Un investissement dans une collectivité de l'Î.-P.-É. est un investissement dans notre population. Ces fonds seront utilisés à bon escient en fonction des priorités locales, qu'il s'agisse de la réparation d'un pont, de l'amélioration énergétique d'un aréna local, de la revitalisation d'une rue principale ou de l'agrandissement d'un centre communautaire pour les résidents vulnérables. Investir dans les infrastructures locales permet de fournir les services sur lesquels les gens comptent et de bâtir des collectivités plus fortes et reliées dans toute la province. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure de l'Île-du-Prince-Édouard

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets chaque année.

est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets chaque année. Le FDCC compte 19 catégories de projets admissibles, dont le renforcement des capacités, les infrastructures sportives et les routes. Les collectivités peuvent utiliser immédiatement les sommes pour des projets prioritaires, mettre de côté les sommes pour une utilisation ultérieure, s'entendre avec d'autres collectivités pour regrouper les sommes afin de financer des projets d'infrastructure communs, ou utiliser les sommes pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

La ministre de l'Infrastructure et des Collectivités a annoncé son intention de verser un paiement complémentaire aux collectivités pour 2020-2021 dans une lettre adressée à ses homologues provinciaux et territoriaux le 30 mars 2021, en précisant que le paiement était subordonné à l'adoption d'une loi habilitante.

Le complément a reçu l'approbation du Parlement lorsque la Loi d'exécution du budget a reçu la sanction royale le 29 juin 2021.

