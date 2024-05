TORONTO, le 27 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral s'est engagé à veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à un chez-soi sûr et abordable. Aujourd'hui, dans le cadre du Fonds d'aide aux fournisseurs de prêts hypothécaires avec participation (FAFPHP), le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi d'un prêt remboursable de 5 millions de dollars à Ourboro Inc., lequel servira à financer des prêts hypothécaires avec participation que cette entreprise versera directement à des accédants à la propriété de la région du Grand Toronto et d'autres collectivités de l'Ontario.

Fondée en 2019, Ourboro est une société de placement immobilier détenue et exploitée au Canada. Sa vision est de faire de l'accession à la propriété une réalité pour un plus grand nombre de personnes au pays. Pour ce faire, Ourboro a recours à un modèle de mise de fonds avec participation qui verse jusqu'à 250 000 $ à des personnes qui ont épargné au moins 5 % de leur mise de fonds et qui ont un revenu avéré suffisant pour effectuer leurs mensualités hypothécaires. En partenariat avec le propriétaire-occupant, Ourboro verse jusqu'à 75 % de la mise de fonds.

Administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le FAFPHP a fourni des prêts remboursables qui ont aidé à soutenir des fournisseurs de prêts hypothécaires avec participation déjà actifs, à attirer de nouveaux fournisseurs de ce type et à stimuler la création de nouveaux logements d'un bout à l'autre du pays. La SCHL a cessé d'accepter les demandes pour ce programme. Toutefois, elle demeure déterminée à travailler avec ses partenaires et à explorer de nouvelles avenues et initiatives pour soutenir l'accession à la propriété et promouvoir des solutions en matière de logement.

Citations :

« Nous nous engageons à aider à construire plus de logements partout au pays et à trouver de nouveaux moyens pour que plus de personnes puissent accéder à la propriété aujourd'hui. C'était la mission du FAFPHP : établir des partenariats avec des organisations novatrices, comme Ourboro, pour soutenir les personnes qui achètent leur première propriété. Nous entamons la prochaine phase de notre parcours dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement en mettant de l'avant notre nouveau plan pour le logement et nous demeurons déterminés à remplir notre mission de veiller à ce que toutes les personnes au Canada aient un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« À Ourboro, nous sommes tous déterminés à travailler avec d'autres personnes qui partagent notre conviction. Selon nous, l'accession à la propriété est essentielle au bien-être financier des personnes, des familles et des collectivités. Nous avons un réseau croissant d'institutions financières, de partenaires d'investissement institutionnels et d'agents partenaires de recommandation sur le marché immobilier résidentiel. L'ajout de la Société canadienne d'hypothèques et de logement à ce réseau est une étape importante pour informer les consommateurs et renforcer l'avantage de la copropriété auprès d'un public élargi. » - Nick Pope, cofondateur d'Ourboro

Faits en bref :

Les prêts hypothécaires avec participation ont permis aux acheteurs admissibles de réduire leurs mensualités hypothécaires sans augmenter le montant qu'ils doivent épargner pour la mise de fonds. Règle générale, le prêt hypothécaire avec participation ne prévoit pas de paiements mensuels. Il est remboursé, ainsi qu'un pourcentage de l'appréciation de la valeur de la propriété, à la vente de cette dernière.

Le FAFPHP faisait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada a engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures donnent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Renseignements supplémentaires :

Pour en savoir plus sur Ourboro ou sur le processus de demande, consultez le site https://ourboro.com/how-it-works/ (en anglais seulement).

