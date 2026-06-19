Soutien au secteur de la transformation alimentaire en région - Un nouveau centre pour développer des boissons nord-côtières à Baie-Comeau

BAIE-COMEAU, QC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a octroyé un appui financier à la Microbrasserie St-Pancrace, établie à Baie-Comeau depuis plus de 12 ans, pour la mise en place du Centre nord-côtier de codéveloppement et de commercialisation de breuvages.

Aménagé dans les installations de l'entreprise, ce nouveau centre vise à pallier le manque d'infrastructures locales pour la formulation, la stabilisation et l'emballage de boissons sans alcool. Reconnue pour ses bières artisanales qui mettent en valeur les ressources naturelles et culturelles de la Côte-Nord, la Microbrasserie St-Pancrace contribuera ainsi à soutenir l'innovation et le développement de nouveaux produits sur le territoire.

Lors d'une tournée sur la Côte-Nord, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, accompagnée du député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, a fait l'annonce d'une aide financière maximale de 70 000 $ pour la réalisation de ce projet, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel.

Ce centre permettra de réduire la dépendance des entreprises de la Côte-Nord envers les ressources extérieures grâce à un service local complet de transfert technologique. Il contribuera à la création de boissons, à la mise en place d'un pôle régional de développement de boissons distinctives ainsi qu'à la valorisation des ressources nordiques.

Citations :

« La Côte-Nord séduit les visiteurs non seulement par ses paysages grandioses, mais aussi par l'authenticité de ses produits et de son savoir-faire. En soutenant la création du Centre nord-côtier de codéveloppement et de commercialisation de breuvages, nous contribuons à enrichir l'offre touristique régionale tout en favorisant le développement de produits distinctifs qui reflètent l'identité nord-côtière. Ce projet générera des retombées économiques concrètes pour les entreprises d'ici et participera au rayonnement de la région auprès des visiteurs du Québec et d'ailleurs. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Avec ce projet, on donne aux entreprises nord-côtières les moyens d'innover chez elles. En leur offrant un service local pour développer de nouvelles boissons, on renforce l'autonomie de la région, on valorise les ressources nordiques et on soutient la création de produits distinctifs. C'est une façon concrète de stimuler, de façon durable, la production, la transformation et la mise en marché des produits bioalimentaires nordiques. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« La Côte-Nord regorge de talents, d'idées et de ressources uniques. Grâce à ce projet porté par la Microbrasserie St-Pancrace, nos entreprises disposeront d'un nouvel outil pour innover, développer des produits distinctifs et créer davantage de valeur ici même, dans la région. C'est une excellente nouvelle pour notre économie locale, pour l'entrepreneuriat nord-côtier et pour le rayonnement de notre savoir-faire. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Nous misons sur l'innovation et l'entrepreneuriat pour assurer la prospérité du Nord, dont la Côte-Nord. Grâce au levier qu'est la Société du Plan Nord, notre gouvernement accompagne des entreprises ambitieuses comme la Microbrasserie St-Pancrace. Son projet contribuera à diversifier l'économie régionale, à stimuler l'innovation et à générer des retombées durables pour la Côte-Nord. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« La bière, c'est notre passion et notre savoir-faire depuis plus de 12 ans. Avec le Centre nord-côtier de codéveloppement et de commercialisation de breuvages, nous partageons maintenant nos installations et notre expertise avec les entrepreneurs d'ici pour créer des boissons qui mettent en valeur les saveurs de notre territoire. C'est notre façon de faire grandir le bioalimentaire nord-côtier et de faire rayonner notre région, une canette à la fois. »

André Morin, président-directeur général de la Microbrasserie St-Pancrace

Faits saillants

Le projet bénéficie de la collaboration du Centre de développement bioalimentaire du Québec et d'entreprises de la région.

Il s'inscrit dans l'entente financière conclue entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la Société du Plan Nord, dans le cadre du Plan d'action nordique 2023-2028. Cette entente vise à stimuler le développement de la production, de la transformation et de la mise en marché des produits bioalimentaires nordiques de façon durable.

Liens connexes

Plan d'action nordique 2023-2028

Québec.ca

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, Cell. : 418 554-0551, [email protected]; Marie-Pierre Saint-Laurent, Responsable de bureau, Bureau de comté du député de René-Lévesque, Cell. :418 293-2857, [email protected]; Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Forêts et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Cell. : 367 977-7465, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]