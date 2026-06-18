INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le barrage de la rivière La Guerre

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel et la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant une aide financière octroyée à la Municipalité régionale de comté (MRC) pour le barrage de la rivière La Guerre.

Date : Le lundi 22 juin 2026



Heure : 13 h 45

La conférence de presse débute à 14 h.



Lieu : Saint-Anicet

Vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected]

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source et information : Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 450 858-3987, [email protected]