INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le barrage de la rivière La Guerre
Nouvelles fournies parMinistère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
18 juin, 2026, 10:23 ET
QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel et la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant une aide financière octroyée à la Municipalité régionale de comté (MRC) pour le barrage de la rivière La Guerre.
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Date :
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Le lundi 22 juin 2026
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Heure :
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13 h 45
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Lieu :
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Saint-Anicet
Vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected]
SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Source et information : Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 450 858-3987, [email protected]
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