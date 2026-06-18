Mise en garde à la population - Innocuité non assurée de crabe en saumure et absence de la mention « Garder congelé jusqu'à utilisation » sur l'emballage de saumon fumé, tous deux vendus par l'entreprise Station Service Michaud

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Station Service Michaud, située au 2342, rue Commerciale Sud, à Témiscouata-sur-le-Lac, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, il n'a pas été préparé et conditionné de façon à assurer son innocuité. En effet, ce produit pourrait favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum.

Dénomination du produit Format Lot visé Crabe en saumure Unitaire Unité vendue jusqu'au 17 juin 2026

Crabe en saumure (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Saumon fumé (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

De plus, le MAPAQ, en collaboration avec la même entreprise, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous s'il n'a pas été conservé au congélateur en tout temps depuis le moment de l'achat. En effet, les informations nécessaires à la consommation sécuritaire du produit, soit la mention « Garder congelé jusqu'à utilisation » qui est exigée, ne se trouvent pas sur l'emballage. Le produit ne comporte pas d'étiquette.

Dénomination du produit Format Lot visé Saumon fumé Unitaire Tous les lots dont l'emballage ne comporte pas la mention « Garder congelé jusqu'à utilisation »

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Le crabe était conditionné dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique et vendu à l'état réfrigéré. Le saumon, placé sur un carton argenté, était emballé sous vide dans un sachet de plastique transparent et vendu congelé.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont le crabe en saumure en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, il pourrait favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum. Les aliments contaminés par la toxine de cette bactérie peuvent causer, lorsqu'ils sont ingérés, les symptômes suivants : paralysie faciale, pupilles non réactives ou fixes, difficulté à avaler, paupières tombantes, troubles de vision et d'élocution. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

De même, les personnes qui ont le saumon fumé en leur possession et qui ne l'ont pas conservé au congélateur en tout temps depuis le moment de l'achat sont avisées de ne pas le consommer. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé. En effet, lorsque le poisson fumé est vendu congelé, des exigences doivent être prises lors de la décongélation du produit.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5724

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation