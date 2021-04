OTTAWA, ON, le 6 avril 2021 /CNW/ - Plus d'un an après le début de la pandémie mondiale de COVID-19, le gouvernement du Canada continue de faire tout ce qu'il faut pour aider à freiner la propagation du virus et de ses variants. De concert avec les provinces et les territoires, nous nous employons à assurer la sécurité, la santé et le soutien des gens pendant cette crise.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le dernier versement effectué dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire. L'Accord, d'une valeur de plus de 19 milliards de dollars, vise à aider les provinces et les territoires à relancer l'économie en toute sécurité et à fournir un soutien continu aux Canadiens.

Depuis la conclusion de l'Accord l'été dernier, ce financement fédéral a servi à soutenir la capacité de nos systèmes de soins de santé, à obtenir de l'équipement de protection individuelle pour les travailleurs essentiels et à protéger les gens les plus vulnérables dans nos communautés. Il a également aidé à offrir des services de garde d'enfants sûrs et abordables, à répondre aux besoins opérationnels des municipalités et à soutenir le transport en commun.

En Colombie-Britannique, l'Accord sur la relance sécuritaire a contribué à améliorer les capacités de gestion et d'analyse des données afin de modéliser la propagation possible de la COVID-19. En Alberta, l'Accord a aidé à apporter un soutien aux établissements de soins continus et aux établissements pour aînés, notamment en leur permettant d'embaucher plus d'employés et de se procurer plus de fournitures de nettoyage. En Nouvelle-Écosse, l'Accord a soutenu la stratégie de dépistage de la province, notamment en améliorant sa capacité de dépistage mobile afin qu'elle puisse atteindre et soutenir les communautés rurales.

Le dépistage, les tests et la recherche des contacts jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pandémie et la réduction de la transmission, en particulier dans les espaces partagés comme les lieux de travail, les centres de soins de longue durée et les refuges. En février, nous avons dépassé notre objectif consistant à avoir la capacité d'effectuer 200 000 tests de dépistage de la COVID-19 par jour dans tout le pays. Il s'agissait de l'un des principaux objectifs de l'Accord sur la relance sécuritaire. Le dernier versement de 700 millions de dollars aidera les provinces et les territoires à accroître davantage leur capacité de dépistage et à soutenir les Canadiens pendant cette crise.

Le gouvernement fédéral a fourni 80 % de l'argent dépensé au Canada pour lutter contre la COVID-19, et nous continuerons de faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour assurer la sécurité et le soutien des Canadiens. Ensemble, nous poursuivrons notre approche pancanadienne pour vaincre ce virus et rebâtir en mieux pour tous les Canadiens.

Citations

« Une période sans précédent exige des mesures sans précédent. C'est exactement ce que nous avons constaté au cours de la dernière année, alors que tous les ordres de gouvernement ont uni leurs efforts pour combattre la pandémie de COVID-19 et freiner la propagation des nouveaux variants. Nous continuerons de travailler avec les provinces et les territoires, et nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour relancer notre économie en toute sécurité, soutenir nos communautés et nos entreprises, et garder les Canadiens en santé et en sécurité. Ensemble, nous pouvons rebâtir en mieux après la pandémie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'Accord sur la relance sécuritaire constitue un autre exemple de l'engagement de notre gouvernement à fournir aux provinces et aux territoires le soutien nécessaire pour garder les Canadiens en sécurité et en santé. Ensemble, nous allons continuer de collaborer pour faire sorte que les Canadiens d'un océan à l'autre reçoivent de l'aide en vue de se relever de la pandémie. »

-- L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

Faits saillants

Le 16 juillet 2020, le premier ministre et la vice-première ministre ont annoncé un accord visant à relancer l'économie en toute sécurité au moyen d'un financement de plus de 19 milliards de dollars de la part du gouvernement fédéral. L'Accord sur la relance sécuritaire est axé sur des mesures échelonnées sur six à huit mois qui visent à relancer l'économie tout en protégeant la santé des Canadiens.

Le financement a aidé les provinces et les territoires à mettre en œuvre leur réponse à la COVID-19. Il est axé sur les sept domaines prioritaires suivants :

Dépistage, recherche des contacts et gestion des données



Capacité des systèmes de santé, y compris la santé mentale et la consommation de substances



Protection des populations vulnérables, y compris les aînés



Obtention d'équipement de protection individuelle



Services de garde d'enfants pour les personnes retournant au travail



Soutien aux municipalités, notamment pour le transport en commun



Congé de maladie

Le 26 août 2020, le premier ministre a annoncé un financement pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à assurer une rentrée scolaire sécuritaire en créant le Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire. Un premier versement de 1 milliard de dollars a été accordé aux provinces et aux territoires en septembre 2020, et un second versement d'au plus 1 milliard de dollars a été effectué en janvier 2021.

un second versement d'au plus 1 milliard de dollars a été effectué en janvier 2021. Le 25 mars 2021, la vice-première ministre et ministre des Finances a présenté le projet de loi C-25, qui prévoit un soutien supplémentaire de 7,2 milliards de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités et aux communautés autochtones pour les besoins urgents en matière de soins de santé, le déploiement des vaccins contre la COVID-19 et des projets d'infrastructure locaux.

Liens connexes

