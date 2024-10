SUDBURY, ON, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'efforce de saisir les possibilités sans précédent qu'offrent les minéraux critiques tout en s'assurant que les peuples et les communautés autochtones profitent eux aussi des avantages découlant de ces ressources. Le Canada est bien placé pour s'imposer comme chef de file mondial et producteur de premier plan d'un large éventail de minéraux critiques (y compris le lithium et le cuivre) qui sont essentiels à la bonne marche de l'économie propre et qui contribuent, par le fait même, à créer de bons emplois et à ouvrir des débouchés économiques dans la chaîne de valeur des minéraux critiques - de l'exploitation minière au recyclage, en passant par le traitement et la fabrication.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui du financement pour intensifier la mise en valeur des minéraux critiques à Sudbury et dans la région environnante.

Dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC), le ministre Wilkinson a également annoncé l'octroi d'un financement maximal de 8,4 millions de dollars approuvé sous condition, sous réserve d'un contrôle diligent final de RNCan, pour cinq projets d'infrastructures nécessaires à la mise en valeur des minéraux critiques dans les régions de Sudbury et de Timmins. Cet investissement se répartirait comme suit :

jusqu'à 6,8 millions de dollars pour le projet minier de sulfure de nickel Crawford afin d'orienter l'électrification de la mine et de raccorder celle-ci au réseau électrique de l' Ontario - l'enveloppe se ventile ainsi : jusqu'à 2,4 millions de dollars à Transmission Infrastructure Partnerships 1 Limited pour l'aménagement d'une ligne de transport qui raccorderait le projet de mine de sulfure de nickel Crawford au réseau électrique ontarien; jusqu'à 4,4 millions de dollars à la Canada Nickel Company Ltd. pour la réalisation d'études qui guideront le projet d'électrification de la mine de sulfure de nickel Crawford. Une fois qu'il sera mis en branle, le projet devrait créer plus de 1 500 emplois bien rémunérés, selon la société Canada Nickel; de plus, l'électrification de la mine permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60 % par rapport à un fonctionnement au diesel;

afin d'orienter l'électrification de la mine et de raccorder celle-ci au réseau électrique de l' - l'enveloppe se ventile ainsi : jusqu'à 1,6 million de dollars à Magna Mining Inc. pour la réalisation d'activités préparatoires qui permettront d'alimenter les projets miniers Shakespeare et Crean Hill en électricité propre et de relier le site Shakespeare au réseau routier de l' Ontario . Les mines produiront du nickel et du cuivre et contribueront à répondre à la demande pour ces minéraux critiques, qui est en hausse en raison de leur forte utilisation dans les technologies propres. Le projet de Crean Hill vise justement à redémarrer l'exploitation d'une mine existante pour satisfaire à cette demande.

Grâce à une aide financière de 2,7 millions de dollars de Ressources naturelles Canada (RNCan), Giyak Mishkawzid Shkagmikwe Inc. et la Taighwenini Technica Services Corporation - qui sont les sociétés de développement économique des Premières Nations Atikameksheng Anishnawbek et Wahnapitae respectivement - achèteront deux foreuses d'exploitation minière qu'elles mettront en location afin de créer des possibilités de formation et de la richesse pour les Premières Nations et de favoriser la participation de celles-ci à l'économie propre. Cet achat facilitera également la participation de partenaires autochtones à la revitalisation de la mine Stobie de la société Vale - un projet de près de 1 milliard de dollars réalisé en partenariat par Vale, Thiess Mining, les United Steel Workers et les Premières Nations locales pour augmenter la production de nickel et de cuivre. L'historique site minier Stobie, qui a fermé en 2017 après 100 ans d'activité, rouvrira pour continuer d'offrir de bons emplois aux citoyens de Sudbury; on s'attend à une intensification de la production au cours des années à venir.

M. Wilkinson a fait cette annonce en visitant le site minier Stobie de la société Vale, près de Sudbury. Le ministre se trouvait à Sudbury pour participer à la Conférence des régions et villes minières de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Les minéraux critiques sont des composants fondamentaux de produits utilisés dans les technologies d'énergie propre (p. ex. véhicules électriques, lignes de transport d'électricité et batteries). Le secteur minier du Canada fournit bon nombre des éléments constitutifs des technologies propres, comme le lithium et le cuivre, dont nous avons besoin pour lutter contre les changements climatiques et bâtir une économie propre.

Partout au pays, les solutions d'énergie propre offrent d'énormes possibilités économiques. Le secteur des minéraux critiques profite déjà beaucoup à notre économie. En 2022, le secteur des minéraux et des métaux employait directement 420 000 personnes et représentait 109 milliards de dollars du produit intérieur brut total du Canada. Depuis 2020, les fabricants d'automobiles et de batteries ont annoncé des investissements de plus de 40 milliards de dollars dans la production de véhicules électriques et la chaîne d'approvisionnement des batteries. Avec le soutien du gouvernement et la demande de minéraux critiques qui devrait doubler d'ici 2024, ces secteurs ne feront que croître. Les investissements annoncés aujourd'hui dans l'exploitation minière et les minéraux critiques nous aideront à créer des emplois et des débouchés économiques pour le Nord de l'Ontario, en collaboration avec des partenaires et communautés autochtones.

Citations

« Les investissements annoncés aujourd'hui mettront à profit l'expertise minière dans le Nord de l'Ontario pour stimuler l'emploi et la croissance économique. Il est primordial pour nous que les partenaires autochtones prennent part à la mise en valeur des ressources naturelles dans notre marche vers un avenir fondé sur l'énergie propre. L'industrie minière est l'un des plus grands employeurs dans les communautés autochtones au Canada, et nous voulons continuer à encourager la collaboration entre le secteur minier et les communautés autochtones. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada est un pays minier et un chef de file de la gestion durable des ressources. Dans le Nord de l'Ontario, et en particulier dans Nickel Belt, nos rigoureuses normes environnementales, sociales et de gouvernance s'avéreront cruciales avec la croissance de la demande en minéraux critiques. En nous associant à des communautés autochtones et à des entreprises minières locales, nous fournissons des sources d'approvisionnement responsable pour ces matières essentielles tout en protégeant notre planète et notre économie. »

Marc G. Serré

Député de Nickel Belt, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre des Langues officielles

« Investir dans les minéraux critiques du Nord de l'Ontario est essentiel pour notre prospérité économique et notre développement durable à l'avenir. Investir dans nos communautés autochtones est également essentiel pour assurer la réconciliation économique. Le Nord de l'Ontario possède les ingrédients et les partenaires clés pour que notre pays passe à une économie propre, et nous savons que des appuis adaptés sont nécessaires. Nos investissements démontrent l'engagement de notre gouvernement à soutenir les communautés autochtones et l'industrie des mines et de l'approvisionnement minier.

Viviane Lapointe

Députée de Sudbury

« Comme nos territoires ancestraux abritent l'un des principaux bassins miniers du Canada, il est essentiel que nous jouions un rôle actif dans les activités d'exploitation minière locales. En les détenant et les mettant en location, nos communautés pourront tirer de grands avantages de ces foreuses, qui généreront aussi bien des retombées économiques que de nouvelles possibilités d'emplois intéressantes. »

Craig Nootchtai

Gimaa (chef), Atikameksheng Anishnawbek

« Cette annonce marque le début d'une nouvelle aventure passionnante pour nous. Il s'agit, à mes yeux, d'un exemple qui illustre bien comment nous pouvons, en tant que Première Nation, soutenir l'exploitation minière sur nos territoires ancestraux lorsqu'un projet respecte et renforce les peuples autochtones ainsi que leur culture et leur histoire. »

Larry Roque

Chef, Première Nation de Wahnapitae

« Canada Nickel se réjouit de cette contribution du gouvernement du Canada à l'aménagement de ses infrastructures d'énergie propre. Grâce au soutien du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques et à des partenariats significatifs avec des Autochtones, nous pouvons intégrer de l'électricité bas carbone en prévision de la réalisation de notre projet de sulfure de nickel Crawford. Notre projet phare, qui sera vraisemblablement la plus grande mine de nickel au pays, devrait fournir d'importantes quantités de nickel, de cobalt et de chrome, en appui à la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Ensemble, nous contribuons à un avenir où la mise en valeur des ressources est en phase avec la gérance de l'environnement et la réconciliation. »

Mark Selby

PDG, Canada Nickel

« Les investissements proposés dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques contribueront grandement à la réussite des projets Crean Hill et Shakespeare de la société Magna Mining à Sudbury. Nous nous attendons à ce que de nombreux acteurs dans la région de Sudbury bénéficient de ces projets au cours des années à venir, notamment les communautés et les entreprises autochtones qui joueront un rôle clé dans la mise en valeur de ces mines. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à collaborer avec le gouvernement du Canada et de mettre en production plusieurs nouvelles mines de minéraux critiques à Sudbury. »

Paul Fowler

Vice-président principal, Magna Mining Inc.

Faits en bref

L'acier inoxydable est la principale utilisation finale du nickel, dont il représente près des deux tiers de la consommation totale. Le nickel est utilisé comme agent d'alliage dans la fabrication de produits métalliques contenant du fer ou n'en contenant pas. Il sert aussi pour l'électroplacage, procédé où le nickel est déposé en fine couche sur un objet métallique comme élément décoratif ou pour lui conférer une résistance à la corrosion et à l'usure. Le nickel est bien connu comme composant des batteries au nickel-cadmium, mais une utilisation importante en développement est la production de batteries lithium-ion pour véhicules électriques.

En 2022, le Canada a produit 143 266 tonnes de nickel sous forme de concentré. L' Ontario a produit 50 % du nickel extrait au Canada.

a produit 50 % du nickel extrait au Canada. Electra Battery Materials, entreprise ayant son siège en Ontario , construit une usine de production de sulfate de cobalt et de nickel et une installation de recyclage de batteries lithium-ion au nord de Toronto .

, construit une usine de production de sulfate de cobalt et de nickel et une installation de recyclage de batteries lithium-ion au nord de . L'industrie minière est le principal employeur d'Autochtones dans le secteur privé au Canada.

Le Canada a élaboré sa propre stratégie sur les minéraux critiques pour favoriser le développement de ces ressources et des chaînes de valeur connexes et ainsi non seulement contribuer à la transition vers une économie bas carbone, mais aussi soutenir la fabrication et les technologies de pointe.

a élaboré sa propre stratégie sur les minéraux critiques pour favoriser le développement de ces ressources et des chaînes de valeur connexes et ainsi non seulement contribuer à la transition vers une économie bas carbone, mais aussi soutenir la fabrication et les technologies de pointe. La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques compte cinq grands objectifs : soutenir la croissance économique, la compétitivité et la création d'emplois; promouvoir l'action climatique et une gestion rigoureuse de l'environnement; renforcer la sécurité mondiale et les partenariats avec les alliés; faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones; encourager une population active et des communautés diversifiées et inclusives.

L'approche pangouvernementale du Canada à l'égard de la mise en valeur des minéraux critiques est collaborative, tournée vers l'avenir, itérative et adaptative et s'inscrit dans le long terme. Les initiatives présentées dans la Stratégie seront mises en œuvre et peaufinées en collaboration avec les provinces, les territoires, les Autochtones, l'industrie et d'autres partenaires canadiens et internationaux.

Dans le cadre du budget de 2022, on a alloué 100 millions de dollars sur cinq ans dès 2022-2023 pour renouveler et élargir le Bureau des partenariats avec les autochtones et le programme Partenariats pour les ressources naturelles autochtones (PRNA) afin d'en faire un programme national pour l'ensemble du secteur des ressources naturelles.

Au moins 25 des 80 millions de dollars en contributions du programme PRNA seront consacrés à la mobilisation précoce et au renforcement des capacités des communautés autochtones afin de soutenir leur participation à la stratégie des minéraux critiques.

Le FIMC est un programme phare de la Stratégie qui soutient les projets d'infrastructures de transport et d'énergie propre nécessaires pour augmenter l'offre du Canada en minéraux critiques de sources responsables.

Le FIMC appuie diverses priorités stratégiques, dont les suivantes : décarboner les activités de l'industrie minière, renforcer les chaînes d'approvisionnement par le déploiement d'infrastructures de transport et faire progresser la réconciliation économique en soutenant la participation des peuples autochtones aux projets d'infrastructures et de minéraux critiques.

Le gouvernement fédéral appuie également la mise en valeur des abondantes ressources de minéraux critiques du Canada par le biais des tables régionales sur l'énergie et les ressources de Ressources naturelles Canada. Ces tables régionales sont des partenariats établis avec chaque gouvernement provincial et territorial qui, en collaboration avec des partenaires autochtones et avec la contribution d'intervenants clés, cherchent à déterminer des priorités économiques communes et à en accélérer la réalisation pour bâtir un avenir à faibles émissions de carbone dans les secteurs de l'énergie et des ressources.

Renseignements connexes

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 613-795-5638, [email protected]