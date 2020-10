Soutien à l'innovation - Québec accorde plus de 19 M$ au Centre national intégré du manufacturier intelligent

DRUMMONDVILLE, QC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie plus de 19 millions de dollars à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour la construction du nouveau Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) au campus de Drummondville.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, en ont fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet.

L'aide gouvernementale comprend un montant de 4,5 millions de dollars accordé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation via le Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation. Le ministère de l'Éducation, pour sa part, contribue à ce projet à hauteur de 14,5 millions de dollars, ajoutant ainsi 3,8 millions de dollars aux sommes déjà attribuées au CNIMI.

Présentement en construction, le bâtiment aura plusieurs vocations : enseignement, recherche, incubation d'entreprises ainsi que valorisation et transfert de technologie. Le projet, d'une valeur de près de 31,5 millions de dollars, vise l'instauration d'un pôle d'expertise pour répondre aux besoins de recherche et de développement des entreprises manufacturières, améliorer l'offre de formation dans le secteur de la fabrication et renforcer les perspectives d'avenir du secteur manufacturier québécois.

Citations :

« L'innovation est essentielle pour stimuler notre croissance économique. Grâce à l'envergure de ses activités de recherche et sa volonté de travailler en partenariat avec les entreprises de la région, le CNIMI est un précieux allié pour les fabricants du Québec qui souhaitent moderniser leurs processus et demeurer compétitifs. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Par ses activités de recherche et d'enseignement, l'UQTR est un incontournable en Mauricie et au Centre-du-Québec. Ce projet, qui constitue une excellente nouvelle, contribuera à cimenter son expertise dans un secteur important pour la vitalité de ces régions et leur développement. De plus, il aura une influence certaine sur le taux de diplomation et contribuera grandement à répondre aux besoins croissants de main-d'œuvre qualifiée. Je suis persuadée que le personnel et les étudiants impliqués dans le CNIMI se joignent à moi pour saluer l'annonce de cette aide financière et je souhaite un grand succès au futur Centre national intégré du manufacturier intelligent. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis heureux de voir l'UQTR rayonner au-delà de la Mauricie en implantant un second pavillon à son campus de Drummondville. L'offre du CNIMI viendra bonifier les formations et mieux répondre aux besoins de main-d'œuvre du secteur manufacturier. Ce centre, qui intègrera notamment un Centre d'expertise industrielle, offrira un accès à des laboratoires d'expérimentation et à des lieux d'apprentissage modernes, en plus de guider les entrepreneurs vers les bonnes ressources pour le développement de leurs projets. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« En tant qu'initiateurs du projet, nous voyons le CNIMI comme un espace d'innovation au carrefour de la formation initiale, de la recherche et de la formation en entreprise. La contribution du gouvernement du Québec à ce projet inédit permettra de répondre aux besoins spécifiques des entreprises manufacturières dans un contexte de compétitivité mondiale. »

Brigitte Bourdages, directrice générale du Cégep de Drummondville, et Daniel McMahon, recteur de l'UQTR

Faits saillants :

Le CNIMI résulte d'un partenariat entre le Cégep de Drummondville et l'UQTR. Il fait partie du Réseau des centres d'expertise industrielle.

et l'UQTR. Il fait partie du Réseau des centres d'expertise industrielle. Le Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation a pour but de consolider le système d'innovation québécois et ses composantes, d'augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation ainsi que de favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, social, environnemental et culturel.

