CAP-AUX-MEULES, QC, le 19 août 2022 /CNW/ - Les Îles-de-la-Madeleine sont une région emblématique de grande importance pour l'ensemble des Canadiens, par exemple pour les fruits de mer ou les possibilités touristiques qu'elles offrent. En investissant dans l'infrastructure essentielle de la région, nous créons de bons emplois et soutenons l'économie locale, pour le bien des générations à venir.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un nouvel investissement de près de 40 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2022-2023, pour la reconstruction du quai des pêcheurs du port de Cap-aux-Meules, une importante porte d'entrée pour le transport, la pêche et le tourisme aux Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

Grâce à ces nouveaux fonds, le quai des pêcheurs pourra être démoli et reconstruit. De cette façon, il continuera de contribuer à l'industrie de la pêche locale qui offre de bons emplois à plus de 1 300 personnes, soit environ 10 % de la population de la région. Les travaux pourraient commencer dès 2024.

Le gouvernement du Canada soutient les communautés rurales et éloignées dans l'ensemble du pays et tient compte des réalités et des défis de chacune. À mesure que nous bâtirons un avenir meilleur pour tous, nous continuerons de soutenir les membres des communautés rurales et éloignées pour qu'ils puissent avoir un accès égal à la croissance économique, à de bons emplois et à de nouvelles occasions.

« Quand nos communautés éloignées sont florissantes, notre pays est plus fort. Le port de Cap-aux-Meules est vital pour les Madelinots, leur bien-être et l'économie locale. Le financement que nous annonçons aujourd'hui permettra de créer de bons emplois et des occasions économiques pour les années à venir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Avec cette annonce que la communauté des Îles-de-la-Madeleine attend depuis longtemps, notre gouvernement démontre son engagement à assurer la viabilité du quai des pêcheurs du port de Cap-aux-Meules, tout en veillant à la sécurité des usagers du quai et au maintien des activités à long terme. »

-- L'hon. Omar Alghabra, ministre des Transports

« Nous voilà aujourd'hui prêts à accueillir une excellente nouvelle, dont profiteront tous les Madelinots et Madeliniennes. Le quai du port de Cap-aux-Meules, c'est véritablement le cœur et les poumons des Îles. C'est le lien principal entre l'île et le continent et c'est aussi le moteur fondamental de l'économie locale, tant pour le tourisme que pour la pêche aux fruits de mer. Notre gouvernement est toujours à l'écoute des Canadiens et des Canadiennes, et aujourd'hui en est un autre exemple. Nous reconnaissons que les communautés rurales et éloignées ont toutes les possibilités de fleurir lorsque nous leur donnons les outils pour le faire. »

-- L'hon. Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

Le port de Cap-aux-Meules est la principale porte d'entrée des passagers et des marchandises à destination et en provenance des Îles-de-la-Madeleine.

Le quai des pêcheurs du port de Cap-aux-Meules a été construit il y a une cinquantaine d'années et est presque parvenu à la fin de son cycle de vie opérationnel. La dernière inspection détaillée a permis de confirmer que sa structure en béton connaît une dégradation importante à certains endroits, ce qui réduit la capacité du quai à supporter de lourdes charges. Transports Canada a immédiatement mis en place des restrictions d'accès pour assurer la sécurité des usagers et a installé un quai temporaire en 2022 pour offrir les espaces d'amarrage requis.

Le gouvernement du Canada effectue des travaux d'entretien réguliers et des inspections annuelles pour assurer la sécurité de ses infrastructures et des activités qui s'y déroulent.

