Soutien à domicile - En misant sur le privé, la CAQ ferait une erreur historique

MONTRÉAL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Attention ! La Coalition avenir Québec (CAQ) prépare le terrain pour que le secteur privé prenne encore plus de place dans les milieux de vie des personnes ayant besoin de soins et services à domicile, prévient la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). En plus, les usagers auraient à payer une contribution de leur poche.

« C'est comme si le privé ne causait pas assez de problèmes déjà en soutien à domicile. Et comme si c'était acceptable de faire payer le monde à cause d'une maladie, d'un handicap, d'une incapacité », se désole Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN, la plus grande organisation syndicale du réseau public. « Les gens paient des impôts, ils devraient avoir droit aux services, qu'ils soient à la maison, dans une résidence pour aînés ou dans un autre milieu de vie ».

« Le virage vers le soutien à domicile public est essentiel », fait valoir Réjean Leclerc. « Les soins et services à domicile sont nettement plus agréables pour les patient-es et nettement moins dispendieux que les soins à l'hôpital. On prévient ainsi des visites à l'urgence ou l'hébergement en institution. On peut travailler en prévention, éviter les complications. Tout le monde y gagne. Mais pour que ça fonctionne, la recherche est claire : il faut que ce soit public. »

Consultations

Depuis quelques semaines, la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, mène des consultations auprès des experts et des groupes intéressés par ce dossier afin d'établir une nouvelle politique de soins à domicile. Mais avant même d'avoir écouté tout le monde, elle exprime publiquement son penchant pour l'entreprise privée.

Mercredi, c'était au tour de la FSSS-CSN d'être consultée.

« Il est pour nous inconcevable que les Québécois-es aient droit à des soins universels et payés par l'État à l'hôpital, mais qu'ils doivent décaisser leurs économies pour recevoir des soins et services dans leurs milieux de vie privés », explique Réjean Leclerc. « D'autant plus inconcevable que les expériences de nombreux autres pays ont démontré qu'il est rentable socialement de garder les gens dans leur chez-soi le plus longtemps possible en leur donnant accès à du soutien à domicile public. Si on veut contrôler les coûts du système de santé, ça nous prend du soutien à domicile public. On ne peut juste pas rater notre coup. »

CLSC

« Les auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) sont les personnes les mieux à même de dispenser les soins et services à domicile. Elles sont qualifiées et formées pour ça », observe la vice-présidente responsable du secteur public de la FSSS-CSN, Carole Duperré.

« En outre, il existe déjà un vaste réseau de CLSC qui permettrait de créer des petites équipes interdisciplinaires offrant des soins continus, de qualité et humains dans tous les milieux. »

« Personne ne trouve agréable d'avoir une multitude d'intervenants du privé à la maison dans un contexte d'intimité », fait remarquer Carole Duperré. « Le public offre la stabilité et la sécurité aux personnes. C'est une question d'efficacité, mais aussi de respect de leur dignité. Investissons là où ça rapportera le plus aux Québécois-es : dans les CLSC, avec du personnel qualifié et bien formé. »

« Pourquoi la CAQ veut-elle poursuivre dans une avenue qui ne fonctionne pas, qui a fait du Québec un cancre en soutien à domicile, qui condamne les employés du privé à de mauvaises conditions de travail ? » demande Carole Duperré. « Il est temps d'avoir de l'ambition, de la vision, et c'est ce que nous ferons valoir à la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés. »

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte près de 145 000 membres dans les secteurs public et privé, dont plus de 120 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que dans celui des services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

