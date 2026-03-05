Invitation aux médias - Mêlée de presse du ministre de la Sécurité publique et du maire de Québec

QUÉBEC, le 5 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, et le maire de Québec, M. Bruno Marchand, convient les représentants des médias à une mêlée de presse concernant l'octroi d'une aide financière à la Ville de Québec pour le déploiement d'une initiative en matière de prévention de la criminalité chez les jeunes.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés de Mme Véronique Girard, directrice générale du SQUAT Basse-Ville.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 8 h le vendredi 6 mars, à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à l'événement. Cette confirmation de même que l'information sur le lieu où se tiendra l'événement seront envoyées avec la confirmation de l'inscription.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le vendredi 6 mars 2026



Heure : 10 h (arrivée des médias à partir de 9 h 45)



Lieu : Québec (Québec)

Source : Mathieu Durocher, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du, Nord-du-Québec, 418 805-0233, [email protected]