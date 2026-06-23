Southern Trust choisit Duck Creek pour offrir des paiements d'assurance fluides axés sur le numérique

Les solutions Embedded Payments et Policyholder Portal de Duck Creek amélioreront l'expérience de paiement de Southern Trust et son efficacité opérationnelle

BOSTON, 23 juin 2026 /CNW/ - Duck Creek, le noyau intelligent de l'assurance, a annoncé aujourd'hui que Southern Trust Insurance Company a choisi Duck Creek Embedded Payments et Duck Creek Policyholder Portal pour moderniser son expérience de facturation d'assurance et de paiements numériques.

Duck Creek Embedded Payments centralisera le traitement des paiements d'assurance sur l'ensemble des canaux numériques tout en connectant Duck Creek Billing et Duck Creek Policyholder Portal dans un écosystème financier unifié. La solution intégrée permet à Southern Trust d'offrir des options de paiements numériques souples, d'améliorer la visibilité et le rapprochement des paiements et de fournir aux souscripteurs un accès en libre-service sécurisé aux renseignements sur la facturation et les comptes. L'initiative appuie l'engagement de Southern Trust à offrir une expérience moderne de facturation et de paiement d'assurance tout en améliorant l'efficacité opérationnelle grâce à une plateforme infonuagique connectée.

L'initiative crée un écosystème financier connecté qui simplifie la façon dont les souscripteurs perçoivent les factures, effectuent des paiements et gèrent leurs comptes grâce à une expérience numérique unifiée. En combinant la facturation, les paiements et le libre-service pour les souscripteurs, Southern Trust peut réduire la complexité opérationnelle, améliorer la souplesse des paiements, renforcer la visibilité financière et offrir une expérience client plus moderne en matière d'assurance. La décision s'appuie sur l'adoption antérieure par Southern Trust de la diffusion cloud de Duck Creek OnDemand, y compris Duck Creek Policy et Duck Creek Billing, dans le cadre de sa stratégie globale de modernisation infonuagique.

« La modernisation de notre écosystème de paiements est une étape importante pour offrir l'expérience à laquelle nos souscripteurs s'attendent », a déclaré Kenny Morris, chef de la direction informatique chez Southern Trust. « Nous simplifions la façon dont les clients interagissent avec nous, élargissons les options de paiements numériques et créons un processus plus connecté et plus efficace à l'échelle de notre entreprise. Cet investissement renforce à la fois l'expérience client et la performance opérationnelle. »

Grâce au déploiement de Duck Creek Embedded Payments et de Duck Creek Policyholder Portal, Southern Trust s'attend à :

Améliorer l'expérience de paiement numérique des assurances pour les souscripteurs

Intégrer Duck Creek Billing et créer un cadre de paiement unifié

Offrir des options de paiement flexibles, sécurisées et pratiques

Améliorer le rapprochement des factures et la visibilité des paiements

Réduire les processus manuels et accroître l'efficacité opérationnelle

Alors que les assureurs continuent de moderniser leurs systèmes de facturation existants, les capacités intégrées de paiement et de libre-service deviennent de plus en plus importantes pour améliorer la satisfaction de la clientèle, accélérer la collecte des paiements et réduire les coûts administratifs.

« Les paiements d'assurance modernes exigent plus que de simplement offrir des options de paiement numériques », a déclaré Teresa Kim, directrice financière de Duck Creek. « Southern Trust est en train de bâtir un écosystème financier connecté où la facturation, les paiements et l'engagement des souscripteurs fonctionnent de façon harmonieuse. En intégrant Duck Creek Billing, Embedded Payments et Policyholder Portal, Southern Trust réduit la complexité opérationnelle, améliore la visibilité financière et offre l'expérience numérique harmonieuse à laquelle les souscripteurs s'attendent de plus en plus. »

À propos de Southern Trust Insurance Company

Fondé en 1968 et ayant son siège social à Macon, en Géorgie, Southern Trust Insurance Company est un assureur spécialisé en assurance de dommages qui s'engage à protéger les familles et les entreprises du sud-est des États-Unis. En partenariat avec plus de 300 agences indépendantes, l'entreprise offre des solutions d'assurance des entreprises et des particuliers adaptées aux besoins de ses communautés. Southern Trust a systématiquement obtenu une cote A- ou plus élevée de la part d'A.M. Best pendant plus de 40 années consécutives, soulignant sa solidité financière et sa fiabilité de longue date. Pour en savoir plus, visitez www.stins.com

À propos de Duck Creek

Duck Creek est le noyau intelligent sur lequel les principaux assureurs choisissent de s'appuyer. Conçu pour les assurances IARD et générales, Duck Creek unifie l'ensemble du cycle de vie de l'assurance sur une plateforme unique avec une base de données unique. En tant que plateforme agentique, elle connecte l'intelligence à travers les flux de travail des souscriptions, des polices, de la facturation, des sinistres et des paiements, où les décisions sont prises et où la conformité est essentielle. Duck Creek permet aux assureurs de lancer des produits plus rapidement, de s'adapter rapidement au changement et de se développer avec précision et confiance. Les solutions sont disponibles individuellement ou en tant que suite complète via Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com et suivez Duck Creek sur LinkedIn et X.

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SOURCE Duck Creek Technologies, Inc.