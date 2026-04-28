La plateforme apporte l'intelligence agentique spécialisée en assurance pour offrir des décisions et des expériences optimales, vérifiables et extensibles dans l'ensemble des flux de travail de base des assurances IARD

BOSTON, 28 avril 2026 /CNW/ - Duck Creek, le cœur intelligent de l'assurance, annonce ce jour le lancement de la plateforme d'IA agentique native de l'assurance de Duck Creek, une plateforme spécialement conçue pour permettre aux assureurs de déployer, d'orchestrer et de régir les agents d'IA durant tout le cycle de vie de l'assurance. La plateforme d'IA agentique de Duck Creek est conçue pour aider les assureurs à saisir l'importante opportunité que présente l'IA en intégrant l'automatisation intelligente directement aux flux de travail de base de l'assurance, et Boston Consulting Group prévoit jusqu'à 80 milliards de dollars en retombées annuelles rien qu'aux États-Unis seulement.

Parallèlement à la plateforme, Duck Creek a mis en place deux nouvelles expériences agentiques, l'utilitaire de souscription agentique et le premier avis de sinistre agentique (FNOL), conçues pour améliorer la rapidité, l'exactitude et les résultats des flux de travail critiques de l'assurance multirisque.

La plateforme d'IA agentique de Duck Creek combine les données du système de base, les modèles de domaine d'assurance et le raisonnement neurosymbolique pour permettre aux agents d'IA de fonctionner dans les limites des flux de travail d'assurance et des configurations actuelles des assureurs. Pour les clients du système central de Duck Creek, plateforme agentique s'appuie sur leurs données, manuscrits, configurations et APIS pour intégrer toutes les informations de base aux expériences agentiques. En utilisant cette combinaison de logique déterministe et probabiliste, les assureurs peuvent obtenir des résultats plus optimisés et conformes.

Structurée comme une architecture à plusieurs niveaux, la plateforme allie intelligence, orchestration et gouvernance :

Intelligence agentique - Un référentiel de contexte de modèle (MCR) natif de l'assurance alimenté par des modèles d'IA générative (LLM) affinés et formés par l'assureur, l'apprentissage automatique et le raisonnement neurosymbolique fondé sur le contexte, les règles et les graphiques de connaissances spécifiques à l'assurance et à l'assureur.

- Un référentiel de contexte de modèle (MCR) natif de l'assurance alimenté par des modèles d'IA générative (LLM) affinés et formés par l'assureur, l'apprentissage automatique et le raisonnement neurosymbolique fondé sur le contexte, les règles et les graphiques de connaissances spécifiques à l'assurance et à l'assureur. Orchestration agentique - Une couche unifiée pour concevoir, déployer et coordonner des agents d'IA dans n'importe quel cas d'utilisation d'assurance, combinant l'automatisation à une exécution autonome et humaine.

- Une couche unifiée pour concevoir, déployer et coordonner des agents d'IA dans n'importe quel cas d'utilisation d'assurance, combinant l'automatisation à une exécution autonome et humaine. Assurance basée sur l'IA - Gouvernance intégrée et garde-corps assurant la traçabilité des décisions, l'auditabilité, l'observabilité, les contrôles de conformité et la cybersécurité, en veillant à ce que chaque action axée sur l'IA soit explicable.

- Gouvernance intégrée et garde-corps assurant la traçabilité des décisions, l'auditabilité, l'observabilité, les contrôles de conformité et la cybersécurité, en veillant à ce que chaque action axée sur l'IA soit explicable. Passerelle IA - Un cadre d'écosystème ouvert avec un marché, un registre et des protocoles normalisés (y compris MCP et A2A) pour intégrer Duck Creek, des partenaires et des agents conçus par le client.

- Un cadre d'écosystème ouvert avec un marché, un registre et des protocoles normalisés (y compris MCP et A2A) pour intégrer Duck Creek, des partenaires et des agents conçus par le client. Clarity Data Foundation et intégration des systèmes de base - Intégration native aux systèmes d'enregistrement de Duck Creek, offrant un accès en temps réel aux données et aux configurations sur les polices, les sinistres, la facturation et les risques. Le système sera également en mesure de fournir une intégration à d'autres systèmes de base.

La plateforme prend en charge des modèles de déploiement intégrés et sans affichage, ce qui permet aux assureurs d'intégrer des capacités agentiques aux flux existants tout en préservant les investissements technologiques antérieurs. Cette architecture flexible permet aux assureurs de mettre à l'échelle l'adoption de l'IA sans dépendance à l'égard des fournisseurs.

« L'IA agentique redéfinira le fonctionnement de l'assurance, ce qui permettra aux assureurs de passer de processus manuels fragmentés à des processus décisionnels et à un soutien orchestré de bout en bout afin d'obtenir de meilleurs résultats et de s'améliorer continuellement », déclare Hardeep Gulati, chef de la direction de Duck Creek. « Notre plateforme agentique combine notre leadership dans les systèmes centraux, notre ontologie et notre expertise exclusives dans l'assurance, et l'IA agentique avec un raisonnement neurosymbolique pour créer des agents qui fonctionnent avec un contexte exhaustif, une gouvernance, une traçabilité et une supervision humaine, afin que les assureurs puissent déployer l'IA en toute confiance. »

Présentation des demandes de souscription et de règlement des sinistres

Les premières applications agentiques de Duck Creek démontrent comment des agents d'IA coordonnés peuvent transformer des flux de travail de grande valeur :

L'utilitaire de souscription agentique simplifie le processus de soumission-devis en appliquant des agents d'IA à la réception, au triage et à l'enrichissement des soumissions en temps réel. La solution priorise les opportunités de grande valeur, automatise la collecte de données et fournit des soumissions prêtes pour des décisions, ce qui aide les assureurs à accélérer le traitement des devis, à améliorer la sélection des risques et à dimensionner le rendement de la souscription.

Le premier avis de sinistre agentique (FNOL) transforme la demande de règlement en une expérience intelligente en temps réel. Les agents d'IA coordonnés saisissent, valident et acheminent les réclamations sur les canaux numériques, vocaux et mobiles, ce qui améliore la qualité des données au premier contact, écourte les cycles et réduit les frais de règlement des sinistres tout en renforçant l'expérience des souscripteurs.

Développée en collaboration avec Google Cloud et alimentée par les modèles Gemini, la solution agentique FNOL introduit des fonctionnalités telles que la vérification des polices et des couvertures, et la détection précoce de la fraude lors de la réception permettant un traitement plus rapide et plus précis des réclamations.

Ensemble, ces applications démontrent comment l'approche agentique de Duck Creek va au-delà de l'automatisation des tâches pour orchestrer les flux de travail de bout en bout, ce qui améliore l'efficacité, la qualité des décisions et les résultats pour les clients.

À propos de Duck Creek

Duck Creek est le noyau intelligent sur lequel les principaux assureurs choisissent de s'appuyer. Conçu pour les assurances IARD et générale, Duck Creek unifie l'ensemble du cycle de vie de l'assurance sur une plateforme unique avec une seule base de données. En tant que plateforme agentique, elle relie les renseignements aux flux de travail de souscription, de politique, de facturation, de réclamation et de paiement, où les décisions sont prises et la conformité est essentielle. Duck Creek permet aux assureurs de lancer des produits plus rapidement, de s'adapter rapidement au changement et de se développer avec précision et confiance. Les solutions sont disponibles individuellement ou en tant que suite complète via Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com et suivez Duck Creek sur LinkedIn et X.

Personnes-ressources pour les médias :

Marianne Dempsey / Tara Stred

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SOURCE Duck Creek Technologies, Inc.