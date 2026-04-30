La nouvelle solution transforme la documentation en configuration prête pour la mise en œuvre, ce qui réduit les coûts, les risques et le délai de mise sur le marché

BOSTON, 30 avril 2026 /CNW/ - Duck Creek, le cœur intelligent de l'assurance, annonce aujourd'hui le lancement du configurateur de produits agentiques de Duck Creek, une solution fondée sur l'IA agentique qui redéfinit la façon dont les assureurs conçoivent, construisent et déploient les produits. Le configurateur de produits agentiques de Duck Creek est disponible aujourd'hui et aide les assureurs à réduire sensiblement les délais de mise en œuvre.

Le configurateur de produits agentiques de Duck Creek est la première approche fondée sur l'intelligence artificielle qui fait passer les produits d'assurance des exigences à la configuration déployée en un flux de travail unique et régi, ce qui permet aux assureurs de passer de processus manuels fragmentés à un cycle de vie unifié qui couvre la génération des exigences, la configuration, la validation et le déploiement des produits. L'offre offre un impact mesurable sur l'entreprise, notamment une mise sur le marché beaucoup plus rapide, une réduction des efforts de mise en œuvre et une amélioration de l'uniformité entre les lancements de produits. Les premiers résultats montrent une réduction allant jusqu'à 50 % des exigences et de l'effort de production de manuscrits en tirant parti des dépôts de produits et des documents stratégiques en vigueur, comme les déclarations et les calendriers, avec des délais comprimés passant de plusieurs mois à quelques semaines.

« Le configurateur de produits représente un changement fondamental dans la façon dont les assureurs abordent la mise en œuvre du système », déclare Jose Lazares, directeur des produits chez Duck Creek. « En appliquant l'intelligence artificielle tout au long du cycle de vie, nous aidons les assureurs à passer de processus manuels exigeant beaucoup de ressources à un modèle plus automatisé, prévisible et évolutif, ce qui réduit de 50 % les exigences et les efforts de configuration et fait passer les délais de plusieurs mois à quelques semaines. Cela permet à nos clients de diminuer les risques, d'accélérer le délai de rentabilité et de concentrer leurs efforts sur l'innovation plutôt que sur la mise en œuvre. »

La configuration des produits d'assurance et la mise en œuvre du système de base ont toujours été lentes, exigeantes en ressources et difficiles à mettre à l'échelle. Les lancements de produits prennent souvent des mois et nécessitent une coordination importante entre les équipes et les ressources spécialisées. Le configurateur de produits agentiques de Duck Creek répond à ces défis en intégrant l'IA à l'ensemble du cycle de vie, permettant un modèle de prestation de services plus automatisé et reproductible qui réduit les efforts de traduction et améliore la cohérence. La validation, la gouvernance et les flux de travail intégrés assurent que les extrants demeurent exacts, explicables et conformes.

Initialement fournie par Duck Creek Professional Services, elle utilise l'intelligence artificielle pour convertir la documentation des assureurs, comme les manuels de souscription, les guides de tarification et les formulaires, en exigences structurées et en configurations manuscrites prêtes à être mises en œuvre. La solution utilise l'orchestration multi-agents pour extraire les connaissances des documents de l'assureur, générer des exigences structurées et produire des artefacts de configuration validés conformes à la politique de Duck Creek, créant ainsi un cheminement harmonieux de l'intention commerciale à l'exécution du système.

« Les services jouent un rôle essentiel dans la transformation de l'innovation en résultats mesurables pour nos clients », déclare Chris McCloskey, directeur de l'exploitation chez Duck Creek. « Grâce au configurateur de produits agentiques, notre équipe de services professionnels peut aider les assureurs à passer beaucoup plus rapidement de la documentation aux produits déployés, ce qui réduit les délais de mise en œuvre et accélère la mise en valeur d'une manière qui n'était pas possible auparavant. »

Le configurateur de produits de Duck Creek prend en charge un large éventail de cas d'utilisation tant pour les nouvelles mises en œuvre que pour l'évolution continue du produit, notamment :

les lancements de nouveaux produits - Générez une première ébauche de configuration de produit directement à partir de la documentation opérationnelle, ce qui réduit le temps de configuration de plusieurs mois à plusieurs semaines.

Expansion multi-états - Créez rapidement des variantes de produits en réutilisant les modèles et en appliquant des changements propres à chaque état

Transformation et migration des produits - Extrayez et opérationnalisez les exigences existantes en configurations modernes

Mises à jour continues des produits - Faites évoluer continuellement la tarification, les règles et les formulaires sans réintroduire les processus manuels

À propos de Duck Creek

Duck Creek est le noyau intelligent sur lequel les principaux assureurs choisissent de s'appuyer. Conçu pour les assurances IARD et générale, Duck Creek unifie l'ensemble du cycle de vie de l'assurance sur une plateforme unique avec une seule base de données. En tant que plateforme agentique, la société connecte l'intelligence à travers les flux de travail de souscription, de police, de facturation, de sinistres et de paiements où les décisions sont prises et où la conformité n'est pas négociable. Duck Creek permet aux assureurs de lancer des produits plus rapidement, de s'adapter rapidement au changement et de se développer avec précision et confiance. Les solutions sont disponibles individuellement ou en tant que suite complète via Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com et suivez Duck Creek sur LinkedIn et X.

Personnes-ressources pour les médias :

Marianne Dempsey / Tara Stred

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SOURCE Duck Creek Technologies, Inc.