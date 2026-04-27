L'entreprise souligne la croissance à deux chiffres des logiciels-services, l'expansion mondiale et lancement de sa nouvelleplateforme d'IA agentique alors que les chefs de file de l'industrie se réunissent à Orlando

BOSTON, 27 avril 2026 /CNW/ - Duck Creek Technologies, le noyau intelligent de l'assurance, lance aujourd'hui Formation '26 : agents de l'innovation, sa conférence phare pour les utilisateurs, alors que l'entreprise poursuit sur sa lancée du premier semestre 2026, marquée par une hausse à deux chiffres des RRA des logiciels-services en glissement annuel, alimentée par de nouveaux logos et l'expansion de sa clientèle mondiale.

Le solide début de l'exercice 2026 de Duck Creek reflète cette demande, avec de nouveaux contrats à deux chiffres et l'expansion des clients existants dans l'ensemble de ses solutions de base, spécialisées et fondées sur l'intelligence artificielle. L'adoption du nuage intelligent de Duck Creek continue de prendre de l'ampleur à l'échelle mondiale. Les assureurs choisissent Duck Creek pour son envergure d'entreprise, y compris les polices, la facturation, les sinistres, la tarification, le contrôle des pertes, la réassurance, la gestion de la distribution et les solutions de paiement, afin d'assurer une exploitation plus rapide et plus précise et de maintenir la conformité réglementaire.

« Nous renforçaons notre statut de chef de file en matière de technologie de l'assurance avec plus de 370 clients à l'échelle mondiale, dont 33 des 50 principaux assureurs nord-américains », déclare Hardeep Gulati, chef de la direction de Duck Creek. « Les assureurs qui modernisent leurs systèmes de base attendent davantage de leur technologie. Ils ont besoin d'un partenaire de confiance comme Duck Creek doté d'une envergure d'entreprise éprouvée et d'une rapidité de rentabilité qui les aidera à générer une croissance et une incidence rentables. À l'occasion de l'événement Formation, nous sommes heureux d'annoncer notre nouvelle plateforme agentique qui aidera à renforcer les ratios combinés pour les assureurs, dont plus de 150 milliards de dollars de primes transitent chaque année par Duck Creek. »

L'événement Formation '26 réunira plus de 800 professionnels de l'assurance, partenaires de l'écosystème et chefs de file de l'industrie pour explorer comment la technologie transforme le cycle de vie de l'assurance. L'événement souligne la demande croissante du marché pour des plateformes intelligentes conçues pour le nuage qui permettent aux assureurs d'accélérer la migration vers le nuage, le développement de produits et d'automatiser les flux de travail d'assurance de base pour accélérer la prise de décisions et améliorer l'agilité opérationnelle. Un des faits saillants de l'événement sera la présentation par Duck Creek de sa plateforme d'IA agentique et des démonstrations d'applications et d'agents agentiques.

L'événement Formation '26 proposera un panel distingué de conférenciers qui se joindront à Gulati lors de son discours d'ouverture, dont Stephen Lord, CIO mondial d'AXIS Capital, et Monti Saroya, directeur général principal et coresponsable du Flagship Fund chez Vista Equity Partners. Ensemble, ils partageront leurs points de vue sur la transformation à grande échelle, l'adoption de l'IA et l'avenir de l'assurance agentique.

La conférence comprendra également un panel de clients animé par Chris McCloskey, directeur de l'exploitation, mettant en vedette des dirigeants de Core Specialty, d'Europ Assistance et d'Arbella Insurance, qui discuteront de leur parcours de transformation et des résultats d'affaires obtenus grâce à des systèmes de base modernes. Un groupe d'analystes animé par William Magowan, vice-président principal, Ventes, réunira des experts d'AM Best, de Celent et de Datos Insights pour fournir un point de vue externe sur les tendances du marché et les références en matière d'innovation.

Dynamique client

Millers Mutual Insurance a renforcé sa stratégie de modernisation avec Duck Creek OnDemand, déployant Policy, Billing et Reinsurance Clarity pour moderniser ses systèmes de base et soutenir la croissance continue du marché de l'assurance habitation résidentielle.

Anchor Group Management Inc. s'est associé à Duck Creek pour moderniser son infrastructure de paiement d'assurance, ce qui a permis de rationaliser les processus de facturation et d'améliorer l'expérience de paiement numérique pour les souscripteurs.

Frankenmuth Insurance a adopté Duck Creek OnDemand Distribution Management pour transformer sa façon de gérer les agences et les producteurs, accroître la visibilité, améliorer l'efficacité opérationnelle et renforcer la collaboration dans l'ensemble de son réseau de distribution.

Indigo Insurance s'est tournée vers Duck Creek OnDemand pour accélérer sa stratégie de modernisation et soutenir une croissance rapide, en acquérant une plateforme infonuagique évolutive conçue pour commercialiser plus rapidement de nouveaux produits.

Encova Insurance a mis en service un système amélioré de gestion de la distribution OnDemand de Duck Creek, unifiant les activités de l'agence à l'échelle des secteurs d'activité, simplifiant l'intégration et améliorant l'expérience globale des agents.

La société néo-zélandaise Medical Assurance Society (MAS) a sélectionné la gamme complète de solutions de base de Duck Creek offertes par l'entremise d'OnDemand pour moderniser ses activités d'assurance générale, améliorer l'expérience des membres et soutenir une transformation numérique plus vaste axée sur les données.

Country-Wide Insurance a choisi Duck Creek Clarity pour renforcer ses capacités en matière de données et d'analyse, afin de fournir des renseignements en temps réel et de se préparer au lancement d'OnDemand avec Active Delivery.

Fortegra a choisi Duck Creek Reinsurance et Duck Creek Clarity pour moderniser les opérations financières, renforcer la transparence du portefeuille et soutenir la croissance continue dans l'ensemble des produits, des marchés géographiques et des modèles de distribution.

Duck Creek a obtenu plus d'une douzaine de nouveaux engagements de la part de nouveaux clients dans les secteurs de l'assurance spécialisée pour entreprises et de l'assurance des particuliers.

Reconnaissance de l'industrie

À propos de Duck Creek

Duck Creek est le noyau intelligent sur lequel les principaux assureurs choisissent de s'appuyer. Conçu pour les assurances IARD et générale, Duck Creek unifie l'ensemble du cycle de vie de l'assurance sur une plateforme unique avec une seule base de données. En tant que plateforme agentique, la société connecte l'intelligence à travers les flux de travail de souscription, de police, de facturation, de sinistres et de paiements où les décisions sont prises et où la conformité n'est pas négociable. Duck Creek permet aux assureurs de lancer des produits plus rapidement, de s'adapter rapidement au changement et de se développer avec précision et confiance. Les solutions sont disponibles individuellement ou en tant que suite complète via Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com et suivez Duck Creek sur LinkedIn et X.

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Marianne Dempsey / Tara Stred

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SOURCE Duck Creek Technologies, Inc.