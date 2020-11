Le gouvernement du Canada propose des modifications à la Loi sur la radiodiffusion pour que les radiodiffuseurs en ligne contribuent à la création, production et diffusion de récits canadiens dans les deux langues officielles, ainsi que dans les langues autochtones

GATINEAU, QC, le 3 nov. 2020 /CNW/ - La population canadienne a de plus en plus accès à de la musique, à des émissions de télévision et à des films au moyen de services de radiodiffusion en ligne. Toutefois, contrairement aux diffuseurs traditionnels, ces services en ligne n'ont pas été tenus de contribuer à la création, à la production et à la diffusion de musique et de récits canadiens.

La loi canadienne doit suivre le rythme de l'évolution technologique, de sorte que les producteurs et les créateurs de contenu canadien soient bien soutenus. Les radiodiffuseurs en ligne doivent apporter leur juste contribution. Pour répondre à ce besoin, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a proposé aujourd'hui des modifications à la Loi sur la radiodiffusion, qui soutiendront davantage les industries canadiennes du film et de la musique et permettront de créer de bons emplois pour la classe moyenne partout au pays.

Les modifications au projet de loi obligeront les radiodiffuseurs en ligne à contribuer au système canadien de radiodiffusion et donneront au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) les outils modernes dont il a besoin pour suivre le rythme de l'évolution technologique. Le projet de loi prévoit également que le système de radiodiffusion canadien doit tenir compte des besoins et intérêts de toute la population canadienne, c'est-à-dire les francophones et les anglophones, les Autochtones, les personnes issues de groupes racisés et de diverses origines ethnoculturelles, conditions socioéconomiques, capacités et incapacités, orientations sexuelles et expressions de genre et de tous âges.

Plus précisément, le gouvernement fera ce qui suit :

s'assurer que la Loi s'applique à la radiodiffusion en ligne;

s'applique à la radiodiffusion en ligne; mettre à jour les politiques de radiodiffusion et de réglementation afin de mieux tenir compte de la diversité de la société canadienne, y compris l'égalité des genres, les communautés LGBTQ2+ et racisées, les personnes handicapées et les peuples autochtones;

adopter une approche plus souple de la réglementation qui permette au CRTC d'établir des règles pour tous les services de radiodiffusion exploités au Canada , y compris des règles pour permettre des sources de financement plus durables concernant les récits canadiens;

, y compris des règles pour permettre des sources de financement plus durables concernant les récits canadiens; moderniser les pouvoirs du CRTC pour appliquer la loi;

mettre à jour les dispositions relatives à la surveillance et à la transmission de l'information afin de renforcer le rôle du CRTC en tant qu'organisme de réglementation moderne et indépendant.

Ces modifications répondent à des appels urgents à agir et sont une première étape importante pour moderniser la Loi sur la radiodiffusion. Nous sommes déterminés à prendre d'autres mesures pour moderniser entièrement le système de radiodiffusion et soutenir la création de contenu audio et audiovisuel canadien en cette ère numérique.

La Loi sur la radiodiffusion décrit la politique canadienne en matière de radiodiffusion, définit le rôle du CRTC et énonce le mandat de CBC/Radio-Canada. Cette loi est un instrument clé pour soutenir les industries créatives du Canada et faire en sorte que la musique et les récits canadiens soient disponibles et accessibles.

Citations

« Les Canadiens et Canadiennes ont le droit de se reconnaître dans la musique qu'ils écoutent et la télévision qu'ils regardent. Nous proposons des changements majeurs à la Loi sur la radiodiffusion pour faire en sorte que les services de radiodiffusion en ligne exploités au Canada contribuent à la création, à la production et à la diffusion de récits canadiens. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien



Les faits en bref

En juin 2018, le gouvernement du Canada a nommé un comité externe chargé d'examiner trois des textes législatifs qui régissent le secteur des communications au pays : la Loi sur les télécommunications, la Loi sur la radiocommunication et la Loi sur la radiodiffusion.

Après des recherches approfondies et de vastes consultations avec des intervenants de l'industrie et des experts universitaires, le groupe d'experts a présenté un rapport final au ministre Guilbeault et à l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, le 29 janvier 2020.

Les modifications proposées à la Loi sur la radiodiffusion tiennent compte des principales recommandations du rapport du groupe d'experts.

La Loi pourrait obliger les radiodiffuseurs en ligne à investir plus de 800 millions de dollars dans nos créateurs, notre musique et nos histoires d'ici 2023.



Liens connexes

Modernisation de la Loi sur la radiodiffusion

L'avenir des communications au Canada : le temps d'agir

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

Fiche d'information : Soutenir un système de radiodiffusion plus fort, plus inclusif et plus compétitif

Aguiche

Fiche d'information : Le gouvernement du Canada propose des modifications à la Loi sur la radiodiffusion pour que les radiodiffuseurs en ligne contribuent à la création, production et diffusion de récits canadiens dans les deux langues officielles, ainsi que dans les langues autochtones

Le 3 novembre, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-10, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois. La Loi sur la radiodiffusion définit la politique canadienne en matière de radiodiffusion, le rôle et les pouvoirs du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) en matière de réglementation et de supervision du système de radiodiffusion, ainsi que le mandat de la Société Radio-Canada.

La Loi joue un rôle important de soutien pour les industries créatives du Canada et elle favorise la création de musique et de récits canadiens ainsi que l'accès à ceux-ci. Actuellement, les services de radiodiffusion canadiens doivent investir dans des émissions canadiennes et les mettre à la disposition de la population canadienne. Toutefois, les diffuseurs en ligne ne sont actuellement pas tenus d'apporter une contribution. Le projet de loi vise à modifier cette situation de sorte que les diffuseurs en ligne contribuent de façon équitable. Ce projet de loi garantirait un financement stable pour la création de musique et de récits canadiens. De plus, il ferait en sorte que ce contenu soit mis à la disposition des Canadiens et Canadiennes, et que les diffuseurs traditionnels et en ligne puissent se livrer une concurrence équitable.

Voici quelques-unes des principales modifications apportées à la Loi.

Assurance que la Loi s'applique à la radiodiffusion en ligne

À l'heure actuelle, les entreprises en ligne qui diffusent du contenu audio et audiovisuel sur Internet sont exemptées de l'obligation d'obtenir une licence et de se conformer à la plupart des autres exigences réglementaires. Le projet de loi précise que les entreprises en ligne entrent dans le champ d'application du système de régulation de la radiodiffusion.

Le projet de loi donne au CRTC de nouveaux pouvoirs lui permettant de réglementer les services audio et audiovisuels en ligne, ce qui l'autorise à créer des conditions de service et d'autres exigences réglementaires en vertu desquelles ces diffuseurs en ligne exercent leurs activités au Canada . Il actualise également les pouvoirs réglementaires du CRTC en ce qui concerne les radiodiffuseurs traditionnels.

. Il actualise également les pouvoirs réglementaires du CRTC en ce qui concerne les radiodiffuseurs traditionnels. Le projet de loi garantit que la Loi ne s'appliquerait pas aux utilisateurs de services des médias sociaux, ni aux services de médias sociaux eux-mêmes pour le contenu publié par leurs utilisateurs.

ne s'appliquerait pas aux utilisateurs de services des médias sociaux, ni aux services de médias sociaux eux-mêmes pour le contenu publié par leurs utilisateurs. Le projet de loi fait en sorte que les diffuseurs en ligne seront réglementés uniquement lorsque cela contribuera de manière significative à l'atteinte des objectifs de la loi. Il appartiendra au CRTC de déterminer quels services seront réglementés.

Mise à jour des politiques de radiodiffusion et de réglementation canadiennes

Le projet de loi met à jour les éléments clés de la politique de radiodiffusion du Canada pour que le système de radiodiffusion soit plus inclusif pour tous les Canadiens et Canadiennes.

pour que le système de radiodiffusion soit plus inclusif pour tous les Canadiens et Canadiennes. On y reconnaît que le système canadien de radiodiffusion, tant dans son contenu que dans les possibilités d'emploi qui découlent de ses activités, devrait répondre aux besoins et aux intérêts de toute la population canadienne, c'est-à-dire les francophones, les anglophones, les Autochtones, les Canadiens et Canadiennes issus de groupes racisés et de diverses origines ethnoculturelles, conditions socioéconomiques, capacités et incapacités, orientations sexuelles, identités et expressions de genre et de tous âges.

Le projet de loi souligne qu'on devrait proposer du contenu représentatif des cultures autochtones du Canada dans le système de radiodiffusion canadien, indépendamment de la disponibilité des ressources. On y affirme également qu'il doit y avoir une place pour les entreprises médiatiques autochtones dans le système de radiodiffusion canadien.

dans le système de radiodiffusion canadien, indépendamment de la disponibilité des ressources. On y affirme également qu'il doit y avoir une place pour les entreprises médiatiques autochtones dans le système de radiodiffusion canadien. Des modifications supplémentaires sont également prévues afin de promouvoir une plus grande accessibilité aux personnes handicapées.

Création d'une approche plus souple en matière de réglementation et d'un financement durable pour les récits canadiens

Le projet de loi prévoit une approche souple de la réglementation, ce qui permettra au CRTC d'adapter les conditions de service et les autres exigences réglementaires imposées aux radiodiffuseurs en tenant compte des objectifs politiques et réglementaires de la Loi , de la diversité des radiodiffuseurs dans le système (et des différences entre ceux-ci), et en déterminant ce qui est juste et équitable selon les circonstances.

, de la diversité des radiodiffuseurs dans le système (et des différences entre ceux-ci), et en déterminant ce qui est juste et équitable selon les circonstances. Il confère au CRTC le pouvoir exprès d'exiger des entreprises de radiodiffusion, y compris des entreprises en ligne, qu'elles contribuent financièrement au contenu et aux activités des créateurs canadiens.

Modernisation des pouvoirs du CRTC pour appliquer la loi



Le projet de loi confère au CRTC, par l'intermédiaire d'un mécanisme d'imposition de sanctions administratives qui adapte les pouvoirs de contrainte du CRTC à la manière dont il réglemente les télécommunications et le pourriel, de nouveaux pouvoirs pour appliquer la loi. L'objectif d'un tel mécanisme serait de promouvoir le respect des règles, et non de punir.

Mise à jour des dispositions en matière de surveillance et de transmission de l'information

Il vise notamment à ce que le CRTC dispose des outils dont il a besoin en tant qu'organisme de réglementation moderne, de manière à ce qu'il puisse recueillir de l'information auprès des intervenants et assurer la liaison avec d'autres ministères et organismes. Il veille par ailleurs à la protection adéquate de l'information commercialement sensible recueillie par le CRTC dans le cadre de ses procédures.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected] ; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, [email protected], 613-957-5420

Liens connexes

www.pch.gc.ca