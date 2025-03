MISSISSAUGA, ON, le 8 mars 2025 /CNW/ - Les femmes continuent de faire face à des défis persistants en matière d'équité salariale, à une sous-représentation dans les emplois bien rémunérés et à un manque de possibilités d'avancement professionnel. Créer davantage d'occasions qui permettent aux femmes de s'épanouir au sein de la main-d'œuvre va libérer leur potentiel, stimuler l'innovation, et contribuer à assurer un avenir durable pour tout le monde. Lorsque les femmes peuvent contribuer de façon significative à la main-d'œuvre, notre économie prospère.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire Lisa Hepfner, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi d'un montant pouvant atteindre jusqu'à 8,2 millions de dollars pour neuf projets visant à éliminer les obstacles systémiques et à accroître la participation et la réussite économiques des femmes au Canada.

Ces initiatives viseront à éliminer les obstacles systémiques à la réussite des femmes en renforçant les partenariats, en améliorant le développement de formations et de ressources, et en fournissant des possibilités de leadership. Le but de ces projets vise, entre autres, à encourager les femmes et les filles à poursuivre des carrières dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), à renforcer et à faire progresser leurs possibilités et leur prospérité économiques, et à favoriser des solutions pour permettre l'épanouissement des femmes et des jeunes autochtones.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite lors de la conférence Empowering Women in Business 2025 afin de marquer la Journée internationale des femmes. Cet investissement reflète le thème de cette année : « La force de chaque histoire » qui souligne l'importance d'amplifier les voix de toutes les femmes, en particulier de celles qui continuent à faire face à des obstacles dans leurs parcours vers la réussite. Investir dans des initiatives qui autonomisent les femmes permet de bâtir un avenir meilleur et durable pour tout le monde.

Que ce soit en soutenant les femmes en affaires, en leadership ou dans le secteur de la culture, ou en assurant leur sureté et leur sécurité, chaque personne a un rôle à jouer pour faire progresser l'égalité des genres. L'histoire de réussite de chaque femme est un témoignage de sa résilience, de sa détermination et du pouvoir des possibilités.

« À l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous reconnaissons le rôle crucial des femmes dans la création d'un Canada plus fort et plus inclusif. Ce financement renforcera ces neuf organismes, leur permettant de créer davantage de possibilités pour que les femmes et les filles puissent grandir et s'épanouir de façons innovatrices, tout en soutenant leurs contributions à tous les aspects de la société. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« En cette Journée internationale des femmes, nous célébrons les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes et des filles. Il y a de la force dans chaque histoire - les histoires de femmes qui ont brisé des barrières, mené le changement et bâti une société plus inclusive. Ce financement permettra de soutenir de nombreuses autres histoires d'impact et de réussite. »

Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Les femmes continuent d'occuper des postes peu rémunérés - en 2022, 28,2 % des femmes, comparativement à 16,2 % des hommes, occupaient les cinq professions les moins rémunérées : la vente, les services, la prestation de soins et le soutien administratif.

Les femmes occupent seulement 30 % des postes de haute direction et 35 % des autres postes de direction.

Depuis que Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) est devenu un ministère officiel en 2018, il a investi plus de 497 millions de dollars dans 1 110 projets dans le cadre du Programme de promotion de la femme pour faire progresser l'égalité des femmes.

(FEGC) est devenu un ministère officiel en 2018, il a investi plus de 497 millions de dollars dans 1 110 projets dans le cadre du Programme de promotion de la femme pour faire progresser l'égalité des femmes. La Journée internationale des femmes en est une d'unité, de célébration, de réflexion, de promotion des droits et d'action, et elle est reconnue dans de nombreux pays autour du monde. L'Organisation des Nations Unies a proclamé 1975 l'Année internationale des femmes et depuis, la Journée internationale des femmes est célébrée le 8 mars.

