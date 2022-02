GUELPH, ON, le 10 févr. 2022 /CNW/ - Les floriculteurs du Canada se sont bâti une solide réputation en tant que fournisseurs sur le marché nord-américain en offrant une vaste gamme de fleurs de serre et de plantes en pot de grande qualité. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement de près de 535 000 $ visant à appuyer les efforts consentis par Flowers Canada Growers inc. (FCG) pour améliorer et renforcer l'industrie de la floriculture au Canada.

Ce financement fait partie d'un investissement pour deux projets visant à soutenir les efforts déployés par Flowers Canada Growers Inc. pour saisir de nouvelles occasions de croissance du marché. Grâce à un investissement de près de 460 000 $ accordé dans le cadre du programme Agri-marketing, FCG soutient des activités de commercialisation visant à promouvoir les avantages des produits floricoles canadiens, ce qui favorisera l'augmentation des ventes au Canada et aux États-Unis. FCG collaborera également avec des producteurs agricoles et des entreprises floricoles en vue de : fournir des renseignements et du soutien liés au commerce, de la formation et une certification, afin d'accroître les connaissances de l'industrie; et maintenir l'accès aux marchés internationaux.

Un financement additionnel de 75 000 $ dans le cadre d'initiatives Agri-risques permettra à FCG de mener une étude de faisabilité pour déterminer les solutions à long terme qui pourraient régler les problèmes d'assurance dans l'industrie de la floriculture en serre.

Les investissements fédéraux les aideront à créer des débouchés, à résoudre les problèmes rencontrés par l'industrie et à renforcer le secteur agricole canadien. Ces investissements démontrent également l'engagement continu du gouvernement du Canada à soutenir l'industrie horticole canadienne afin d'améliorer sa compétitivité et son dynamisme.

« Les producteurs de fleurs du Canada montrent leur résilience et leurs capacités d'innovation et d'adaptation en proposant des solutions créatives pour accroître la croissance économique de l'industrie de la floriculture. Cet investissement pour Flowers Canada Growers Inc. aidera à fournir à de nombreux agriculteurs et agricultrices du Canada les outils dont ils ont besoin pour profiter de nouveaux marchés tout en faisant grandir leurs entreprises locales. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les exportations et les ventes intérieures des floriculteurs canadiens ont connu une croissance constante au cours des dernières années grâce au généreux soutien reçu dans le cadre du programme Agri-marketing. De plus, l'initiative Agri-risques permet d'aider Flowers Canada Growers à mener une étude de faisabilité pour la mise au point d'une solution viable d'assurance complète à long terme afin de favoriser la réduction des primes d'assurance pour le secteur de la floriculture en serre. L'association Flowers Canada Growers est extrêmement reconnaissante de l'aide financière fournie par Agriculture et Agroalimentaire Canada. »

- Andrew Morse, directeur général, Flowers Canada Growers

Le Canada compte plus de 2 400 exploitations floricoles (recensement de 2016).

compte plus de 2 400 exploitations floricoles (recensement de 2016). Flowers Canada Growers inc. est l'association commerciale nationale de l'industrie canadienne de la floriculture. Ses membres comprennent des serriculteurs, des distributeurs et des importateurs/exportateurs qui font affaire avec des entreprises fournissant des fleurs coupées, des plantes en pots, des plantes à massif, des plantes vertes coupées et des services à l'industrie.

Le programme Agri-marketing vise à augmenter et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir les débouchés sur les marchés nationaux, à l'aide d'activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui distinguent les produits et les producteurs canadiens et mettent à profit la réputation du Canada en tant que producteur d'aliments salubres de grande qualité.

Le financement annoncé aujourd'hui réalisé au titre d'Agri-marketing se fonde sur un investissement antérieur d'Agri-marketing de 660 000 $ de 2018 à 2023.

L'industrie de l'horticulture ornementale compte pour la plus grande part de l'industrie horticole du Canada. Elle a généré des ventes à la ferme de 2,54 milliards de dollars en 2020, incluant les reventes par les producteurs.

